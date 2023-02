Cupra Born : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La Cupra Born dotée de sa batterie XL vient se mesurer aux autres véhicules électriques dans notre série des grands trajets. Voyons comment cette dernière s’en sort par rapport à la concurrence.

Avec l’un des meilleurs rapports autonomie/prix du marché (elle est éligible au bonus écologique maximal), la Cupra Born VZ XL semble tout à fait capable d’endosser le rôle de premier véhicule du foyer. Nous avons ainsi décidé de lui faire passer l’examen de nos grands trajets de référence. La compacte sportive arrivera-t-elle à confirmer son statut de véhicule ayant la capacité de tailler la route à moindre coût ?

Afin de comparer les différentes voitures électriques de cet exercice dans des conditions similaires, les règles sont les suivantes : le départ est à 100 % de batterie, avec une recharge à domicile qui sera facturée, et l’arrivée à destination doit être avec au minimum 20 % de batterie. Plus bas, les tableaux récapitulatifs vous permettent de visualiser en un clin d’œil où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres. Sans plus attendre, examinons en détail ce que nous réserve la Cupra Born VZ XL.

Les caractéristiques de la Cupra Born

Avec une batterie de 77 kWh sous le plancher, la Cupra Born VZ XL affiche une autonomie WLTP de 550 kilomètres en cycle mixte. Dans notre exercice du jour, il ne faut cependant pas s’attendre à atteindre de tels chiffres, puisque la règle est de parcourir le trajet aux vitesses limites. Dotée d’un port Combo CCS, la Cupra Born se recharge à une puissance maximale de 120 kW sur les différents réseaux disponibles en France : Ionity, Tesla, Fastned, Engie ou encore Totalenergies ne sont que quelques exemples à disposition des véhicules électriques.

Le constructeur annonce 30 minutes de charge en conditions idéales pour atteindre 80 % de batterie, ce qui est dans la moyenne des véhicules d’aujourd’hui. Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour le modèle de voiture ici prend en compte.

La planification des trajets

Pour mettre tous les véhicules sur un même pied d’égalité, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce niveau d’autonomie le prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 77 kWh représentent alors 13 euros : nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres). Le trajet d’hiver, quant à lui, débutera à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres). De manière à simplifier les calculs concernant les tarifs de charge rapide, nous estimons que le prix du kilowattheure est à 0,68 euro chez les différents opérateurs. Notez que selon les cartes utilisées et les éventuels abonnements dont vous disposez, ce prix peut être plus ou moins élevé.

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante, et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Une demi-heure de charge pour 530 kilomètres

Bien que notre trajet estival ne dépasse pas l’autonomie WLTP annoncée de la Cupra Born VZ XL, A Better Route Planner préconise deux arrêts pour recharger, de 16 et 17 minutes, afin d’arriver avec 20 % de batterie à Arcachon. Allego et Ionity sont utilisés sur ce parcours autoroutier, et notons que pas moins de huit Superchargeurs Tesla sont disponibles le long du trajet en cas de besoin.

La durée totale du trajet en comprenant les deux charges atteint 5 heures et 5 minutes, soit une vitesse moyenne, charge comprise, de 104 km/h.

En termes de consommation moyenne, l’estimation est de 203 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie théorique de 380 kilomètres avec 100 % de batterie. Enfin, les coûts associés à ce trajet sont de 35 euros pour la charge rapide, auxquels il faut ajouter les 13 euros de charge à domicile, ce qui donne un total de 48 euros pour ces quelque 530 kilomètres.

Un hiver sans encombre, mais avec des pauses relativement longues

La densification des offres de charge rapide en France permet à de nombreux véhicules de traverser le pays sans encombre. Avec sa batterie de 77 kWh et sa consommation somme toute raisonnable, la Cupra Born VZ XL arrive brillamment à rallier la Haute-Savoie au départ de Caen, avec quatre arrêts pour se recharger.

Si le premier arrêt est relativement court (8 minutes au Superchargeur Tesla de Vélizy), les trois suivants durent une trentaine de minutes, avec chaque fois un motif similaire : une demi-heure de charge, et une heure et trente minutes de route. Au total, ce sont 1 heure et 41 minutes de charge qui sont nécessaires, pour une durée totale de trajet affichée à 9 heures et 6 minutes.

La quantité de chargeurs rapides disponibles sur cet axe font que les charges peuvent être disposées à beaucoup d’endroits différents selon vos préférences et votre niveau de batterie estimé. En ce qui concerne les coûts associés à ce voyage, nous les estimons à 95 euros pour la charge rapide, soit un total de 108 euros en tenant compte de la charge de départ à domicile.

Enfin, l’autonomie prévisionnelle dans de telles conditions est de 345 kilomètres, étant donné que la consommation est environ 10 % plus élevée qu’en été (223 Wh/km).

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Les tableaux ci-dessous reprennent l’intégralité des véhicules ayant déjà participé à cet exercice, en détaillant les coûts et la durée liés à la charge. Ainsi, vous pouvez directement comparer sur les mêmes trajets les différentes voitures électriques qui ont retenu votre attention, pour déterminer celle qui vous correspond le mieux.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane E-Tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min MG MG5 55 € 1 h 03 min 5 h 40 min Porsche Taycan 61 € 19 min 4 h 51 min Mercedes EQE 300 43 € 23 min 4 h 54 min Cupra Born VZ XL 48 € 33 min 5 h 05 min Volkswagen ID.3 Pro S 46 € 44 min 5 h 16 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane E-Tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 05 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min MG MG5 122 € 2 h 36 min 10 h 01 min Porsche Taycan 146 € 58 min 8 h 05 min Mercedes EQE 300 112 € 1 h 09 min 8 h 32 min Cupra Born VZ XL 108 € 1 h 41 min 9 h 06 min Volkswagen ID.3 Pro S 105 € 1 h 35 min 8 h 58 min

La Cupra Born VZ XL peut endosser le rôle de premier véhicule du foyer

Avec un temps de trajet d’été tout juste au-delà de cinq heures, et neuf heures pour le trajet d’hiver, la Cupra Born VZ XL montre qu’elle n’a pas volé sa réputation de véhicule adapté aux grands voyages. En effet, bien que sa puissance de charge rapide n’ait rien d’impressionnant, sa consommation maîtrisée montre qu’elle a de nombreux atouts à faire valoir.

En termes de tarifs, nous obtenons un coût de 9 euros aux 100 kilomètres pour le trajet estival et de 12,70 euros aux 100 kilomètres pour le trajet d’hiver. Cela reste très raisonnable, puisque seuls quelques véhicules parviennent à faire mieux que la Cupra Born VZ XL dans le même exercice. En effet, la Tesla Model 3 affiche des temps de recharge et des coûts sensiblement comparables, alors que les Kia EV6, Peugeot e-208, Renault Mégane E-tech EV60 ou encore MG4 ne parviennent pas à égaler la Cupra Born.

Si son coup de crayon plutôt réussi vous avait tapé dans l’œil, sachez que la Cupra Born n’est donc pas qu’un joli design. Ses sensations de conduite sont au rendez-vous et sa capacité à effectuer de grands trajets sans encombre lui permettent d’être le premier véhicule du foyer. Avec un tarif lui assurant de passer sous le seuil du bonus écologique maximal, c’est assurément un véhicule à considérer.

