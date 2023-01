Les voitures électriques sont une bonne nouvelle pour le réseau et cette borne le démontre

L'entreprise XCharge dévoile une toute nouvelle borne de recharge dotée de gigantesques batteries et destinées aux voitures électriques. Capable de stocker jusqu'à 466 kWh d'électricité, cette solution devrait permettre de limiter les tensions sur le réseau électrique.

Si la voiture aux 1 000 kilomètres d’autonomie se rapproche à grands pas, avec notamment la Lucid Air atteignant les 880 kilomètres sur le cycle de mesure WLTP, la recharge représente encore un enjeu de taille. En effet, l’autonomie demeure l’un des principaux freins à l’achat d’une voiture électrique, bien que le marché continue de se développer, avec des ventes ayant dépassé les diesels en décembre 2022 en France. Mais alors que l’échéance de 2035 se rapproche à grands pas, il est primordial de développer le réseau d’infrastructures de recharge.

Une solution innovante

Selon les derniers chiffres, le territoire compte actuellement 82 107 points de charge. Un chiffre en constante hausse, mais qui reste encore très éloigné de l’objectif des 100 000 annoncé par le gouvernement pour la fin 2021. Heureusement, de plus en plus d’acteurs débarquent sur le marché, comme Electra, Ionity, TotalEnergies ou encore Fastned pour ne citer qu’eux.

Mais un autre opérateur devrait bientôt faire parler de lui. Il s’agit de XCharge, une entreprise allemande spécialisée dans le développement de bornes de recharge pour voitures électriques. Adhérente de l’Avere-France, la société vient tout juste de dévoiler une nouvelle solution baptisée NZS (NetZeroSeries).

Au premier abord, cette borne nouvelle génération ressemble à n’importe quelle autre, avec son grand écran tactile de 19 pouces et ses deux câbles de charge. Mais là où elle se distingue, c’est par ses batteries intégrées, permettant de stocker 233 kWh d’électricité par borne. Une capacité qui peut toutefois être portée à 466 kWh selon les besoins, comme le précise le communiqué. Un chiffre qui permet alors de recharger environ 10 citadines électriques sans puiser d’énergie sur le réseau en temps réel.

Un vrai atout, qui permet alors aux utilisateurs de voitures électriques de charger leur véhicule sans solliciter le réseau électrique. Ainsi, durant les pics d’utilisation, et notamment durant les heures pleines, il sera possible d’utiliser l’énergie stockée dans les batteries. Cela représente également un avantage financier indéniable, puisqu’il sera possible de solliciter le réseau uniquement lorsque l’électricité est la moins chère, alors que le prix de gros a fortement grimpé au cours des derniers mois.

En d’autres termes, les batteries intégrées aux bornes peuvent se recharger durant la nuit par exemple, pour être opérationnelles la journée. Le petit plus, c’est leur compatibilité Battery2Grid permettant de réinjecter l’énergie stockée dans les batteries si le réseau en a besoin, pour éviter toute instabilité qui pourrait se terminer par une coupure de courant généralisée. Une fonction qui nous fait penser aux centrales électriques virtuelles de Tesla et Nio.

Une installation moins coûteuse

Mais ce n’est pas tout. Car contrairement à une borne de recharge classique, la solution NZS ne nécessite pas de procédures de raccordement lourdes et coûteuses. Une simple prise industrielle 30 / 60 kW est en effet nécessaire pour la brancher au réseau électrique, facilitant alors très nettement son installation. Une manière également de réduire les coûts pour les entreprises souhaitant se doter d’une borne de recharge.

Celle-ci est alors en mesure de délivrer jusqu’à 210 kW en courant continu, en 800 volts. À comparer aux 250 kW des Superchargeurs v3 et aux 350 kW pour Ionity. Mais attention, la borne est capable de délivrer 150 kW grâce aux batteries. Pour atteindre les 210 kW, il faut ajouter les 60 kW qui viennent du réseau électrique. La borne étant limitée à 250 ampères, cela donne donc une puissance de charge de seulement 100 kW avec une voiture 400 volts.

Une puissance qui n’a rien d’un record, face aux 360 kW de Lidl et Kallista Energy et aux 400 kW de Circontrol et Fastned, mais suffit à la plupart des véhicules électriques. Car pour l’heure, la puissance de charge la plus forte pouvant être encaissée par un véhicule de série en Europe est 270 kW, sur les Porsche Taycan et Audi e-tron GT.

Rivalisant avec les futurs Superchargeurs V4 de Tesla, qui devraient afficher une puissance maximale de 350 kW et qui pourraient être dotés de panneaux solaires pour stocker de l’électricité, ces bornes se dotent également d’une connectivité 4G. Petit plus : elles sont également équipées d’un dispositif de paiement intégré, qui manque beaucoup à la plupart des bornes. Si cela n’a pas été précisé, elles devraient logiquement être compatibles avec Apple Pay et Google Wallet.

En revanche, le site de XCharge n’évoque pas du tout la technologie Plug & Charge, qui permet de brancher sa voiture sans avoir à s’identifier manuellement. Celle-ci est plus en plus répandue, notamment chez Ionity et ABB et proposée par plusieurs constructeurs comme BMW, Cupra ou encore Mercedes et Tesla. Les premières bornes NZS viennent tout juste d’être installées à Hambourg, en Allemagne, tandis que les autres pays seront équipés au cours de l’année.

