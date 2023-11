Un aspirateur-robot pour moins de 300 € ? Ultenic sait comment sonner le coup d’envoi du Black Friday

Connaissez-vous Ultenic, cette marque montante saluée pour l’excellent rapport équipements-prix de ses aspirateurs ? À l’aube du Black Friday, l’entreprise crée la surprise avec des offres ultra-compétitives, dont un aspirateur-robot à moins de 300 euros.

Très attendu, le Black Friday se tiendra cette année le 24 novembre. Une seule journée à ne pas manquer, surtout si vous avez pour projet de renouveler une partie de votre matériel vieillissant, comme votre aspirateur.

La marque Ultenic ouvre les festivités avant l’heure et affiche dès à présent et jusqu’au 27 novembre de belles remises sur ses aspirateurs les plus premium. Des formats balai aux modèles robots, Ultenic répond à tous les besoins et à tous les budgets. Voici les plus belles offres à saisir lors des prochains jours :

Ultenic U12 Vesla : un aspirateur-balai sans fil ultra-puissant, mais à prix doux

Au moment de choisir son nouvel aspirateur, deux critères s’avèrent fondamentaux : la performance et la praticité. Deux atouts réunis sur l’aspirateur-balai Ultenic U12 Vesla.

Avec sa puissance d’aspiration de 30 000 Pa, son tuyau télescopique et sa brosse anti-enchevêtrement, il vient à bout de toutes les saletés, des cheveux, ainsi que des poils d’animaux, sans jamais faiblir.

Et grâce à sa technologie laser GreenEye projetant une lumière verte à l’avant de la brosse, ainsi qu’à sa lampe torche intégrée dans son socle, aucun risque de passer à côté de la moindre poussière.

Pratique à l’usage, l’Ultenic U12 Vesla se transforme en un clic en aspirateur à main, une configuration vous permettant de nettoyer efficacement et sans effort vos fauteuils, le dessus des meubles, ainsi que les recoins les plus étroits. Pour aller encore plus loin, la marque l’a équipé d’une technologie cyclonique, chargée de purifier l’air aspiré à chaque passage. Un bonus appréciable, surtout pour les personnes souffrant d’allergies.

Enfin, l’autonomie est au rendez-vous, Ultenic promettant jusqu’à 45 minutes d’utilisation avec une charge complète. C’est largement suffisant pour nettoyer un appartement ou une petite maison. De plus, le bac de poussières affichant une belle capacité de 1 litre, il n’est pas nécessaire de le vider systématiquement après chaque session.

Si l’Ultenic U12 Vesla ne manque pas d’arguments, il s’impose pourtant comme l’un des aspirateurs-balais les plus abordables du marché. Habituellement affiché à 199,99 euros, il est disponible durant le Black Friday au prix plancher de 139,19 euros grâce au code promo U12FRANDROID.

Ultenic AC1 Elite : un aspirateur-balai lavant qui s’auto-nettoie

Et si vous troquiez votre seau, votre serpillère et votre vieil aspirateur au profit d’un modèle tout-en-un ? Ultenic propose durant le Black Friday son AC1 Elite, un aspirateur-balai lavant sans fil, à seulement 241,79 euros avec le code promo AC1FRANDROID au lieu de 359,99 euros.

Pour un tarif aussi contenu, le ménage devient aussi simple que rapide. Peu importe ce qui tombe sur le sol, des détritus ou des liquides, l’Ultenic AC1 Elite le nettoie en un tournemain. Avec son large rouleau et des bords relativement fins, cet aspirateur-balai peut laver le sol jusqu’aux abords des plinthes.

De plus, fini le temps passé à frotter le sol de toutes ses forces pour ôter les tâches les plus incrustées, ce modèle détecte automatiquement le type de saletés présentes sur son passage ainsi que leur densité, pour ensuite ajuster la puissance de nettoyage.

Une fois le ménage terminé et l’appareil reposé sur sa base, vous n’avez plus rien à faire. En un clic, l’Ultenic AC1 Elite s’autonettoie en profondeur, essore le rouleau, puis le sèche afin qu’il soit prêt pour la prochaine utilisation.

Ultenic T10 Elite : un aspirateur-robot pour se décharger entièrement de la corvée du ménage

L’aspirateur-robot reste la solution la plus optimale pour profiter en permanence d’un intérieur propre sans jamais avoir à se soucier du ménage. Contrairement aux idées reçues, il n’est plus nécessaire de prévoir un budget de plus 1 000 euros pour s’en offrir un.

Ultenic le prouve avec son T10 Elite, un modèle très abordable affiché durant le Black Friday à seulement 299,99 euros, soit le prix d’un aspirateur traineau traditionnel. Pourtant, cet aspirateur-robot n’a rien à envier aux références les plus premium.

L’Ultenic T10 Elite ne se contente pas d’aspirer le sol à une puissance de 5500 Pa, il le lave également à l’eau avec sa serpillière intégrée. De plus, grâce à son capteur LiDAR et à l’application Ultenic disponible sur Android et iOS, cartographier son appartement et programmer des routines de nettoyage est un jeu d’enfant.

Voilà une belle alternative pour ne plus avoir à se soucier du ménage. D’autant que l’Ultenic T10 Elite bénéficie d’une autonomie de 45 jours et qu’il s’accompagne d’une station chargée de vider les bacs et de nettoyer automatiquement l’aspirateur-robot après chaque session.

Petit bonus : l’Ultenic T10 Elite sait se faire oublier tant il est silencieux. Même durant les phases d’aspiration les plus intenses, sur les tapis notamment, il ne dépasse pas les 55 dB.