Un PC gamer MSI au prix d’un ultrabook ? La magie du Black Friday opère

Processeur Intel de 13ᵉ génération, carte RTX 4070, écran QHD 240 Hz, tout indique que le MSI Pulse 15 est un PC portable à destination des joueurs. À l’exception de son prix, qui lui est plus proche d’un ultrabook grâce à une jolie remise de 700 euros.

Une tour et son moniteur dans un sac à dos. Voilà la promesse des ordinateurs portables gamer. Un PC de joueur au prix d’un ultrabook, voilà celle de la Fnac. En effet, pendant la Black Week, l’enseigne offre 700 euros de remise immédiate sur le MSI Pulse 15.

Ce laptop gamer, fort d’une fiche technique très musclée, passe donc à 1 299 euros au lieu de 1 999 euros. Une tarification plus douce, souvent associée aux machines de travail, qui elles sont incapables de faire tourner les jeux récents.

Un PC qui permet de jouer longtemps

Comme à son habitude, MSI ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit de concevoir un PC dédié au jeu. C’est pourquoi le MSI Pulse 15 ne mise que sur des composants de dernière génération pour répondre aux besoins des joueurs.

On retrouve donc un processeur Intel Core i7 de 13ᵉ gen, capable d’offrir des performances jusqu’à 15 % plus élevées que celles de la précédente cuvée. Cette puissante puce est aidée par 16 Go de RAM DDR5, afin d’assurer des performances fluides même dans les applications gourmandes. Un SSD de 512 Go est également de la partie, histoire de stocker de nombreux jeux et les lancer en un instant.

Cela dit, c’est surtout la présence d’une carte Nvidia RTX 4070 qui permet au MSI Pulse 15 d’accompagner efficacement les joueurs sur la durée. Non contente de faire tourner sans peine les jeux récents comme Starfield, Cyberpunk 2077 ou encore Alan Wake 2 dans de très bonnes conditions graphiques, cette carte pourra aisément encaisser les besoins de tous les jeux AAA à venir pour les quelques prochaines années.

Pensé pour le jeu de bout en bout

Le MSI Pulse 15 ne s’appuie pas uniquement sur sa fiche technique pour garantir une très bonne expérience de jeu : son design aussi participe au bon plaisir des joueurs. Loin des designs ennuyeux des ultrabook classiques, le MSI Pulse 15 se pare d’un châssis noir anguleux qui n’est pas sans rappeler l’esthétique d’une voiture de sport. Afin d’en mettre plein les yeux, un clavier RGB illumine à l’envi chaque frappe.

Pour ne pas gâcher la puissance du GPU, le MSI Pulse 15 embarque un écran de 15,6 pouces à la définition QHD (2 560 x 1 440 pixels). Une dalle qui permet un affichage magnifique, fluide qui plus est grâce à son taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Outre une bonne autonomie, le MSI Pulse 15 profite d’un système de refroidissement bien pensé pour assurer de longues sessions de jeu avec succès. Le système Cooler Boost 5 consiste en deux ventilateurs dédiés aux CPU et GPU, ainsi que 5 caloducs en cuivres pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Reste la connectique. Afin d’associer manettes, souris, claviers ou moniteurs externes au MSI Pulse 15, celui-ci intègre 3 ports USB-A, un port USB Type-C, une prise Ethernet RJ45 et un connecteur HDMI. Sans oublier la compatibilité avec le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6.

Une remise colossale pour la Black Week

Nul doute que le MSI Pulse 15 est un monstre de puissance. Pourtant, grâce à la Fnac, son prix, lui, n’a rien d’effrayant.

À l’occasion de la Black Week, le MSI Pulse 15 profite d’une remise massive de 700 euros. Une promotion qui fait tomber le prix de ce PC gamer à 1 299 euros au lieu de 1 999 euros.