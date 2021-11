Le Bose QC 35 II à 179 €, Mi Electric Scooter à 399 € : voici déjà les bonnes affaires du Black Friday chez Rakuten

Pas besoin d'attendre vendredi prochain pour réaliser de bonnes affaires, les promotions ont déjà commencé chez Rakuten. La marketplace propose déjà d’excellents prix sur le casque QC 35 II (moins de 180 euros), la dernière trottinette électrique de Xiaomi ou encore l’iPhone 12.

Vous pouvez déjà commencer à faire chauffer la carte bleue ce week-end, puisque ce samedi marque le coup d’envoi de la Black Week chez Rakuten. La marketplace lance aujourd’hui ses premières promotions sur de très beaux cadeaux de Noël. Vous pouvez retrouver toutes les promos de la Black Week, et notamment sur les smartphones directement sur le site de Rakuten. Cela dit, nous avons compilé les meilleures affaires à réaliser aujourd’hui :

Le casque audio à réduction de bruit active Bose QC 35 II est à 179,99 euros, auquel il faut ajouter 17,99 euros remboursés sous forme de Rakuten Points ;

La trottinette électrique Mi Electric Scooter est à 399,99 euros avec le code TECH4FRANCE . Et 40 euros sont remboursés sur votre compte Rakuten sous forme de Rakuten Points ;

L'iPhone 12 mini (noir ou bleu, tous deux en version 64 Go) est à seulement 589,99 euros. Ici encore, 58,9 euros sont remboursés sous forme de Rakuten Points ;

Le Redmi Note 10 5G passe sous la barre des 190 euros, avec 18,90 euros remboursés sous forme de Rakuten Points ;

Le Samsung Galaxy S21 à 579,99 euros, avec 57,99 euros remboursés sous forme de Rakuten Points ;

Les Airpods Pro sont à 209 euros, avec 20,90 euros remboursés sous forme de Rakuten Points.

Durant toute la Black Week, Rakuten va organiser différentes phases de promotion. Depuis aujourd’hui et jusqu’à jeudi prochain, sur une sélection de produits, Rakuten rembourse 10 % du prix sous forme de Rakuten Points. Par exemple, si vous achetez un iPhone 12 mini à 589,99 euros, vous recevez ensuite un bon d’achat de 58,90 euros à dépenser sur Rakuten. De quoi acheter une bonne coque et un chargeur rapide par exemple.

Les Rakuten Points sont des bons d’achat qu’il est possible d’utiliser quand on le souhaite sur Rakuten. Pour bénéficier de ces Rakuten Points, la seule chose à faire est de s’inscrire au Club Rakuten en un seul clic. C’est gratuit et sans engagement.

Le casque audio Bose QC 35 II est à 179,99 euros (+ 17,99 euros remboursés en Rakuten Points)

Faut-il encore présenter le Bose QuietComfort 35 II, le casque audio à réduction de bruit phare de la marque allemande ? Il a beau avoir 3 ans d’ancienneté, c’est toujours une valeur sûre.

Son design est tout simplement excellent avec son armature flexible, légère et au plastique de qualité. Ses oreillettes, qui entourent l’oreille, sont de véritables oreillers douillets, confortables et dotées d’une excellente isolation passive. Pas étonnant que Bose ait repris exactement le même design sur son tout nouveau QC 45, vendu actuellement deux fois plus cher.

Mais c’est surtout au niveau du son que le QC 35 II impressionne. La réduction de bruit active est encore très bonne et le rendu sonore est très bien équilibré. C’est aussi le casque parfait pour écouter des podcasts.

Lancé en 2018 à plus de 350 euros, le Bose QC 35 II voit son prix littéralement fondre pour ce Black Friday. Il est vendu 179,99 euros et Rakuten vous rembourse en plus 17,99 euros sous forme de Rakuten Points.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est à 399,99 euros (+ 39,99 euros remboursés en Rakuten Points)

Demandez à quelqu’un de citer une marque de trottinette électrique, il vous citera en premier Xiaomi. Avec sa gamme Mi Electric Scooter, la marque chinoise a réussi à se faire un nom et une réputation d’excellent rapport qualité-prix dans un secteur pourtant très concurrentiel.

La Mi Electric Scooter 3 est aujourd’hui la meilleure trottinette accessible récente que l’on peut trouver sur le marché. Elle est relativement légère avec ses 13,2 kilos et dispose d’une bonne autonomie (30 km annoncés). Son plus grand point fort, c’est sa conduite : avec une puissance nominale de 300 W, elle atteint rapidement sa vitesse de pointe (25 km/h) et se montre donc très réactive. Si vous avez des côtes à proximité de chez vous, elle les gravira aisément.

Lancée au prix de 449 euros, il y a quelques semaines, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 voit son prix baisser à 399,99 euros. Pour avoir ce prix, il faut entrer le code TECH4FRANCE dans le panier au moment de payer.

L’iPhone 12 mini (Noir ou Bleu, 64 Go) à 589,99 euros (+ 58,99 euros remboursés en Rakuten Points)

Alors que tous les constructeurs de smartphones semblent avoir délaissé le format compact, Apple continue contre vents et marées de sortir une version mini de son iPhone. L’iPhone 12 mini est sans conteste le meilleur smartphone de moins de 6 pouces que vous pouvez acheter ou offrir.

Avec son écran de 5,4 pouces, ses 133 grammes sur la balance et ses 13 cm de hauteur, il est vraiment mini. Pour autant, Apple l’a bien gâté côté fiche technique puisqu’il embarque une surpuissante puce A14 Bionic, qui va lui permettre de tenir plusieurs années sans jamais ramer.

Disponible en noir ou en bleu (avec 64 Go d’espace de stockage), il est actuellement vendu 589,99 euros chez Rakuten. 58,99 euros sont ensuite remboursés sous forme de Rakuten Points.

Redmi Note 10 5G à 189,99 euros (+ 18,99 euros remboursés en Rakuten Points)

Le Redmi Note 10 5G est un grand smartphone équipé d’une dalle LCD de 6,5 pouces. Il dispose d’un bel écran de définition 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le dos du téléphone accueille un module photo avec 3 capteurs disposés en rectangle. Il est composé d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un objectif macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Au regard de sa fiche technique, le Redmi Note 10 5G offre de bonnes performances globales. Il embarque une puce Dimensity 700, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce processeur milieu de gamme vous permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide dans la plupart des usages. Au niveau de l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh du Redmi Note 10 5G lui permet de tenir une journée entière.

Dans le cadre du Black Friday, le Redmi Note 10 5G est vendu 189,99 euros chez Rakuten avec la possibilité de récupérer 18,99 euros en points Rakuten.

Les AirPods Pro à 209 euros

Voilà bientôt deux ans qu’Apple domine le marché des écouteurs sans fil à réduction de bruit active (ANC) avec ses AirPods Pro. La marque à la pomme propose en effet des écouteurs avec une belle restitution sonore ainsi qu’une réduction de bruit active particulièrement efficace. Même s’ils fonctionnent avec les appareils Android ou Windows en Bluetooth, les AirPods Pro prennent tout leur sens avec des produits Apple (iPhone, iPad et Mac).

Les écouteurs détectent automatiquement sur quelle plateforme vous êtes en train de consommer du contenu afin de vous y connecter en toute transparence. Côté autonomie, les AirPods Pro affichent une endurance de 4 heures environ, et jusqu’à 22 heures avec le boîtier de recharge. Ce dernier est d’ailleurs particulièrement compact et se glisse facilement dans une poche de pantalon.

Avec le Black Friday, les Apple AirPods Pro tombe à 209 euros chez Rakuten, avec 27,30 euros offerts en Rakuten Points.

Le Samsung Galaxy S21 à 579,99 euros (+57,99 euros remboursés en Rakuten Points)

Les flagships au format compact se font rares, mais le Samsung Galaxy S21 reste l’un des meilleurs représentants de cette gamme de smartphones. Avec son écran OLED 120 Hz de 6,2 pouces et son poids plume de 169 grammes, c’est un téléphone très facile à manipuler à une main. D’autant que l’excellente interface OneUI est conçue de façon à ce que tout soit à portée de pouce. Le tout est alimenté par le processeur haut de gamme Exynos 2100 de Samsung. En plus d’offrir une compatibilité 5G, ce SoC propose d’excellentes performances pour tous les usages du quotidien.

L’Exynos 2100 est aussi relativement économe en énergie, permettant au Samsung Galaxy S21 d’encaisser une grosse journée d’utilisation loin d’une prise. Enfin, la triple caméra arrière est particulièrement efficace, avec trois capteurs qui sont vraiment utiles au quotidien. Un ultra grand-angle et un zoom hybride x3 sont présents pour épauler le capteur principal de 12 mégapixels et offrir plus de polyvalence.

Le Samsung Galaxy S21 est proposé à 579,99 euros chez Rakuten, avec 57,99 euros offerts en Rakuten Points.