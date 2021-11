iPhone 13, Samsung S20 FE 5G, ou OPPO Find X3 Pro : jusqu’à 250 € de réduction pour le Black Friday chez Orange

C’est déjà le Black Friday chez Orange avec de nombreuses réductions sur une belle palette de smartphones premium. De l’indétrônable iPhone 13 à l’inénarrable Samsung S21 Ultra, en passant par l’excellent OPPO Find X3 Pro, voici notre sélection des meilleures offres.

Pour le Black Friday, Orange a mis les petits plats dans les grands avec une sélection de smartphones à tout petit prix, et pour tous les profils. On trouve ainsi les derniers mobiles sortis cette année, avec de belles promotions et sans obligation de souscrire un forfait. Si vous cherchez un pack complet avec une offre opérateur, Orange y a également pensé et propose les mêmes produits accompagnés d’offres spécialement pensées pour cette semaine si particulière.

Les meilleures offres du Black Friday chez Orange

Pour ceux qui souhaitent s’offrir un smartphone tout beau tout neuf, mais qui n’ont pas besoin d’un nouveau forfait, voici les meilleures offres disponibles chez Orange :

L’iPhone 13 bénéficie de 50 € de réduction et passe à 859 € (à partir de 329 € avec un forfait) ;

et passe à 859 € (à partir de avec un forfait) ; L’OPPO Find X3 Pro 5G bénéficie de 250 € de réduction et passe à 899 € (à partir de 299 € avec un forfait) ;

et passe à 899 € (à partir de avec un forfait) ; Le Samsung Galaxy S20 FE 5G bénéficie d’une remise de 130 € et passe à 469 € (à partir de 1 € avec un forfait) ;

et passe à 469 € (à partir de avec un forfait) ; Le Xiaomi Mi 11i 5G bénéficie de 250 € de réduction et passe à 499 € (à partir de 1 € avec un forfait).

L’iPhone 13 bénéficie de 50 euros de réduction et passe à 859 €, ou 329 € avec le forfait 200 Go

Lancée mi-septembre, la gamme des iPhone 13 est la plus récente de la firme de Cupertino. L’iPhone 13, l’enfant du milieu est un modèle qui touche un large éventail d’utilisateurs.

Raisonnable en taille par rapport à la moyenne du marché, l’iPhone 13 propose un très bel écran OLED Retina de 6,1 pouces, à taux de rafraîchissement 60 Hz. À l’avant, l’encoche a été réduite de 20 % pour offrir une surface de navigation plus large. Une nouveauté plus qu’appréciable pour les habitués des smartphones à la pomme qui consomment habituellement beaucoup de contenu vidéo. Dans le ventre de l’iPhone 13, on retrouve la puce maison d’Apple dernière génération : l’A15 Bionic. Plus puissante, elle améliore la fluidité de navigation, la gestion du multitâche et épaule notamment la correction logicielle des images prises avec l’appareil.

Côté photo, c’est d’ailleurs sur un double capteur 12 +12 mégapixels qu’il faut compter. Ça peut sembler peu, mais on notera que la taille des photosites a été revue à la hausse, ce qui veut dire : plus de lumière sur le capteur et plus de détails, notamment en basse lumière. Si l’on ajoute à cela la correction logicielle, toujours très efficace chez Apple, on obtient un excellent appareil, dont les capacités ont été saluées dans le test de l’iPhone 13.

L’autonomie enfin, a été revue à la hausse. Cette année, Apple n’a pas ménagé ses efforts et propose une batterie de 3240 mAh. La gestion de l’autonomie a été améliorée et l’iPhone 13 peut ainsi tenir une bonne journée sans sourciller. Finalement, les bonnes performances de ce nouvel iPhone ont été saluées par la rédaction (9/10 au test tout de même) et en font l’un des smartphones incontournables de cette fin d’année. L’iPhone 13 plaira sans aucun doute aux aficionados d’Apple, mais pourrait également séduire les utilisateurs d’Android avides de changement et cherchant un mobile élégant en plus d’être performant.

Lancé au prix de 909 euros il y a quelques semaines, il est en promotion aujourd’hui dans la boutique d’Orange au prix de 859 euros seulement, et dans ses 5 coloris s’il vous plaît. Vous souhaitez aller plus loin ? Le prix de l’iPhone 13 tombe à 329 euros avec un forfait 200 Go (5G), ou 529 euros avec un forfait 130 Go (5G lui aussi).

L’OPPO Find X3 Pro 5G bénéficie de 250 euros de réduction et passe à 899 €, ou 299 € avec le forfait 200 Go

Côté Android, l’OPPO Find X3 Pro 5G est le coup de cœur de cette année, avec une note de 9/10 lors de son passage par la rédaction. Outre sa charge SuperVOOC 65 W permettant à sa batterie de 4500 mAh de passer de 0 à 100 % en 35 minutes, son bel écran AMOLED de 6,7 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Deux points forts qui viennent s’ajouter à une fiche technique quasi parfaite.

L’OPPO Find X3 Pro 5G est équipé d’un Snapdragon 888 et de 12 Go de RAM accompagnés de 256 Go de ROM (non extensible). Il dispose enfin d’un quadruple module photo plus qu’intéressant puisqu’en plus des traditionnels grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif, il faut lui ajouter un module microscope capable de passer du x30 au x60.

ColorOS 11 est enfin le dernier point fort de ce OPPO Find X3 Pro 5G. L’interface OPPO, liée à Android 11 est en effet totalement personnalisable : Always-on-display, fond d’écran, aspect des icônes et même animation de déverrouillage via le lecteur d’empreintes digitales… tout y passe.

Le OPPO Find X3 Pro 5G devrait plaire à tous ceux qui souhaitent acquérir un smartphone ultra-premium personnalisable et endurant. Habituellement proposé au prix de 1149 euros, il passe pendant ce Black Friday sous la barre des 900 euros grâce aux réductions disponibles sur le site d’Orange. Et avec un forfait 200 Go ? Dès lors, le Find X3 Pro 5G tombe à 299 euros ! Le forfait 130 Go permet quant à lui de l’obtenir pour 499 euros.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G s’offre 130 € de réduction et passe à 469 €, ou 1 € avec le forfait 200 Go

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G, pour Fan Edition, reprend les meilleures caractéristiques de la gamme Galaxy S20, tout en proposant les bons compromis. Ce smartphone, très bien noté par la rédaction, vient marcher sur les platebandes du Samsung Galaxy S20 classique grâce à son excellent rapport qualité-prix.

Tout comme son grand frère, il intègre un bel écran OLED de 6,5 pouces, très bien calibré, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On souligne la dalle plate, un atout séduction pour tous les allergiques aux écrans incurvés.

Surtout, le Samsung Galaxy S20 FE 5G dans sa version 5G hérite de l’excellent processeur Snapdragon 865. Un SoC plus puissant que les habituels Exynos made in Samsung, mais aussi plus économe en énergie.

L’autonomie est également au rendez-vous. Avec une batterie de 4 500 mAh, le smartphone peut tenir une bonne journée sans sourciller. La photographie enfin, est comme toujours au rendez-vous chez Samsung. Avec un triple capteur dont le principal est de 12 mégapixels, le module photo assure des images et vidéos d’une très belle qualité.

Vendu habituellement à 599 euros, chez Orange pendant le Black Friday, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est disponible à 469 euros. Cet excellent téléphone chute même à 1 euro avec un forfait 5G 200 Go, ou 169 euros avec un « plus petit » forfait 130 Go.

Le prix du Xiaomi Mi 11i 5G baisse de 250 euros le faisant passer à 449 €, ou 1 € avec le forfait 200 Go

Dans une tranche de prix plus abordable, le Xiaomi Mi 11i 5G possède de très beaux atouts. Car pour un appareil de milieu de gamme, il propose quelques prestations habituellement réservées aux smartphones plus haut de gamme. Avec un bel écran super AMOLED de 6,67 pouces, le Xiaomi Mi 11i 5G s’offre le luxe du 120 Hz adaptatif. Ce qui veut dire : meilleure fluidité, meilleure gestion des ressources et donc optimisation de la durée de vie de la batterie.

Dans le ventre du smartphone, on note la présence du très bon Snapdragon 888, le meilleur SoC de Qualcomm à l’heure actuelle, habituellement réservé aux smartphones premium. Pour accompagner le processeur, Xiaomi propose une configuration intéressante de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage. L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie 4520 mAh et la charge rapide 30 W assurant de passer de 0 % à 100 % en moins de 50 minutes.

L’appareil photo propose enfin un triple capteur arrière dont le principal atteint les 108 Mpx, une définition plus qu’excellente que l’on retrouve notamment sur le Galaxy S21 Ultra.

Le Xiaomi Mi 11i 5G est au final, à son prix de base de 699 euros, une option intéressante pour qui veut un produit proche du très haut de gamme, sans y mettre le prix. Avec l’offre Black Friday proposée par Orange, le smartphone passe sous la barre des 450 euros, ce qui en fait un produit avec un excellent rapport qualité-prix. Il faudra débourser un seul euro pour obtenir ce téléphone avec le forfait 5G 200 Go, ou 99 euros pour le 130 Go.

Pourquoi ne pas ajouter un petit forfait 70 Go à 9,99 € par mois à votre nouveau smartphone ?

Habituellement proposé à 14,99 euros/mois, le forfait 70 Go sans engagement est, du 18/11 au 29/11, disponible pour 9,99 euros. Eh oui, les forfaits Orange sont désormais sans engagement depuis octobre 2021, du moment qu’ils ne sont pas achetés avec un téléphone. L’offre vous permet de bénéficier de ce forfait à un prix avantageux pendant un an avant de repasser à 29,99 euros/mois.

Que propose le forfait 70 Go sans engagement ?

Le Forfait 70 Go sans engagement est assez complet. Pour 9,99 euros par mois, il offre :

70 Go de data disponibles en France, et depuis l’Europe, DOM, et Suisse/Andorre vers ces zones et la France ;

SMS/MMS illimités en France, et depuis l’Europe, DOM, et Suisse/Andorre vers ces zones et la France ;

Appels illimités en France, et depuis l’Europe, DOM, et Suisse/Andorre vers ces zones et la France.

Comment profiter de la promotion du Black Friday ?

Il suffit d’ajouter à votre panier le forfait 70 Go à 14,99 euros/mois et d’appliquer le code promotionnel BF2021 pour que celui passe à 9,99 euros/mois pendant un an. Une fois le délai passé, le forfait repassera automatiquement à 29,99 euros/mois. Pas d’inquiétude cependant, le forfait est sans engagement et peut donc être résilié à tout moment.

Comment changer de forfait mobile ?

Aujourd’hui la démarche est extrêmement simple puisque c’est le nouvel opérateur qui s’occupe de tout. Au moment de la souscription, il suffit de fournir votre numéro RIO afin de conserver votre numéro de téléphone. Vous serez ensuite prévenu par votre nouvel opérateur lorsque vous pourrez insérer votre nouvelle carte SIM.

Notez enfin que si vous êtes prêts à braver le froid hivernal, Orange propose des remises plus importantes en boutique via des offres de reprise de votre ancien smartphone exclusive aux points de vente d’Orange.