AirPods 3, Mi Pad 5 : découvrez les meilleures affaires d’AliExpress pour le Black Friday

Pour le Black Friday, AliExpress multiplie les bons plans sur les produits tech’. On déniche ainsi les Apple AirPods 3 à 169 euros ou le Mi Band 6 à 31 euros. Et ce ne sont pas les seules promotions de la marketplace.

Le Black Friday est lancé et AliExpress n’entend pas se laisser distancer. Des écouteurs sans-fil Apple aux smartphones OnePlus en passant par les tablettes Xiaomi et les aspirateurs Dreame, l’e-commerçant vous permet de réaliser de belles économies sur les appareils et accessoires les plus populaires du moment.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons compilé les meilleures affaires que vous pouvez réaliser durant tout le week-end sur le célèbre site marchand.

Les Apple AirPods 3 à 169 euros au lieu de 199 euros

Les nouveaux Apple AirPods 3 tiennent plus des Apple AirPods Pro que des Apple AirPods 2. En effet, ces nouveaux écouteurs sans fil abandonnent la longue tige droite propre à la génération précédente pour une tige plus courte et plus courbée. En revanche, les embouts en silicone des AirPods Pro disparaissent au profit d’un design uniforme qui permet à l’écouteur de venir se loger à l’entrée du conduit auditif.

Le son est lui aussi bien meilleur qu’avant. Les AirPods 3 offrent une expérience sonore beaucoup plus riche et immersive, car ils supportent les normes 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. De plus, les écouteurs d’Apple peuvent analyser les mouvements de votre corps et adapter en temps réel la diffusion des sons à l’espace et à la position de votre tête. Les AirPods 3 profitent d’une autonomie de 6 heures en usage et jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge. Ce dernier a la particularité d’être compatible MagSafe et de proposer une charge rapide efficace : seulement 5 minutes pour 1 heure d’écoute.

Les Apple AirPods 3 sont en promotion chez AliExpress puisqu’ils dégringolent à 169 euros au lieu de 199 euros avec le code promo BFAE30.

En savoir plus sur les AirPods 3 à 169 euros BFAE30

La Xiaomi Mi Pad 5 à 286,99 euros au lieu de 399 euros

La Mi Pad 5 de Xiaomi est une tablette milieu de gamme qui ne manque pas de caractéristiques premium. Elle compte sur un excellent écran LCD de 11 pouces, qui affiche une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels. Mieux, elle supporte les normes Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos. Le taux de rafraîchissement culmine lui à 120 Hz. De quoi profiter convenablement de tout le contenu en streaming.

En son sein, la Mi Pad 5 cache un Snapdragon 860, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. L’expérience utilisateur est sans-faute, quel que soit l’usage. Enfin, la Xiaomi Mi Pad 5 profite d’une autonomie de plus de deux jours grâce à sa batterie de 8 720 mAh.

La Xiaomi Mi Pad 5 est vendue à 286,99 euros chez AliExpress au lieu de 399 euros. Un prix inédit qui peut être obtenu à l’aide du code promo BFAE45.

Le OnePlus 9 à 389 euros au lieu de 655 euros

Le OnePlus 9 tient du smartphone haut de gamme qui s’autorise quelques petites concessions pour réduire la facture. On retrouve un écran AMOLED Full HD bien calibré et un design agréable à prendre en main.

Au dos, son capteur photo manque un poil de polyvalence, mais il se rattrape du côté de la fiche technique, notamment grâce à son processeur Snapdragon 888 qui lui confère une véritable puissance et fluidité à toute épreuve.

Mais sa véritable force est son prix qui tombe à 389 euros avec le code SDFRN184 chez AliExpress, contre 655 euros habituellement.

En savoir plus sur le OnePlus 9 à 389 euros SDFRN184

Le Dreame V11 à 176,99 euros au lieu de 463,99 euros

Le Dreame V11 est un aspirateur-balai avec une fiche technique premium. Son aspiration puissante et son système de filtration à cinq filtres garantissent un ménage efficace puisqu’ils empêchent la dispersion de la poussière lors du passage de l’aspirateur.

Cet aspirateur-balais possède une autonomie de 90 minutes d’utilisation sans discontinuer. Son poids de seulement 3,9 kg en fait un aspirateur confortable à utiliser. Enfin, le Dreame V11 est fourni avec de nombreux accessoires, tels qu’une brosse à rouleau, une brosse pour tissu ou encore un suceur plat.

À l’occasion du Black Friday, le Dreame V11 tombe à 176,99 euros contre 463 euros habituellement. Il suffit d’appliquer le code promo SDFRN203 ainsi que le coupon vendeur de 30 euros.

Découvrir le Dreame V11 à 176 euros SDFRN203

Le Xiaomi Mi Band 6 à 31,66 euros au lieu de 46,99 euros

Le Mi Band 6 est la dernière version du bracelet connecté de Xiaomi. Il arbore une dalle OLED en couleur plus grande de 1,56 pouce et surtout plus lumineuse. Sa dalle lui permet d’afficher les notifications de votre smartphone sans problème (mais pas d’y répondre).

Le Mi Band 6 intègre une flopée de capteurs de santé, tels qu’un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre. Pour la première fois, un capteur d’oxygénation du sang est également de la partie. Son autonomie est toujours aussi bonne puisqu’elle est estimée à 8 jours.

Le Xiaomi Mi Band 6 est désormais proposé à 31,66 euros chez AliExpress, contre 46,99 euros en temps normal. Pensez à utiliser le code FRBF04.