Pour le Black Friday, OnePlus fait fondre le prix de ses smartphones et écouteurs sans fil

L’heure du Black Friday a sonné. OnePlus vous propose de découvrir ses derniers modèles de smartphones à prix réduit, avec des remises pouvant atteindre les 200 euros. De quoi bien s’équiper sans se ruiner.

Depuis sa création, OnePlus a fait du rapport performances-prix son cheval de bataille. Pour le Black Friday, celui-ci devient encore plus intéressant grâce aux nombreuses baisses de prix que l’on peut observer sur le catalogue du constructeur.

Du 18 au 30 novembre, la boutique officielle de OnePlus propose des réductions allant jusqu’à 200 euros, même sur les produits les plus récents du constructeur. Au programme, on retrouve des prix réduits sur tous les smartphones lancés cette année par la marque chinoise, mais également ses écouteurs sans-fil les plus haut de gamme.

Voici notre sélection des meilleures offres OnePlus pour ce Black Friday :

le OnePlus 10T avec 8/128 Go passe de 729 à 589 euros ;

le OnePlus 10 Pro avec 8/128 Go passe de 919 à 719 euros ;

le OnePlus Nord 2T 8/128 avec 8/128 Go passe de 429 à 379 euros ;

le OnePlus Nord CE 2 avec 8/128 Go passe de 369 à 289 euros ;

les écouteurs sans-fil OnePlus Buds Pro passent de 149 à 109 euros.

Le OnePlus 10T est à 589 euros

Lancé en août dernier, le OnePlus 10T est l’un des smartphones les plus avancés de la marque. Il profite de technologies premium comme la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, épaulée sur ce modèle par 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Il dispose en plus d’un mode Hyperboost pour apporter encore plus de performance durant les phases de jeu.

Côté connectivité, toutes les dernières normes réseau sont prises en charge, dont la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. C’est aussi l’un des rares mobiles proposant une charge ultra rapide de 150 W. Selon le fabricant, elle permet de charger intégralement la batterie de 4 800 mAh en seulement 19 minutes.

Le reste de la fiche technique est tout aussi impressionnante avec à l’avant un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et à l’arrière un triple appareil photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels.

Tournant sous Android 12, le OnePlus 10T ne manque donc pas d’arguments et a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Pour le Black Friday, le OnePlus 10T voit son prix passer de 729 à 589 euros.

Le OnePlus 10 Pro est à 719 euros

Dévoilé au printemps dernier, le OnePlus 10 Pro est le fleuron de la marque chinoise. Avec son excellent rapport qualité-prix, ce smartphone haut de gamme ne manque pas d’arguments. Noté 8/10 lors du test réalisé par Frandroid, le OnePlus 10 Pro a surtout été salué pour sa puissance et pour son appareil photo.

Le OnePlus 10 Pro est en effet alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 compatible 5G. C’est l’une des puces les plus performantes du marché, et elle se voit renforcée sur ce modèle par 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

Conçu en partenariat avec Hasselblad, le bloc photo arrière présente une configuration premium avec, au programme :

un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisateur optique d’image (OIS) ;

un ultra grand-angle de 50 mégapixels disposant d’un remarquable champ de vision de 150° ;

un téléobjectif de 8 mégapixels capable de zoomer en optique x3.3 (avec OIS) ;

une caméra à selfies de 32 mégapixels.

L’ensemble du bloc photo arrière permet de filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde.

Mais les atouts de ce photophone ne s’arrêtent pas là. La qualité se retrouve aussi au niveau de l’écran : un large panneau incurvé AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En prime, l’autonomie n’est pas en reste avec sa large batterie de 5 000 mAh supportant la charge rapide 80 W et la charge sans fil 50 W. 15 minutes de charge suffisent à apporter une journée d’utilisation.

Pour le Black Friday, le OnePlus 10 Pro avec 8/128 Go voit son prix réduit de 919 à 719 euros.

Le OnePlus Nord 2T est à 379 euros

Sorti en mai dernier, le OnePlus Nord 2T profite d’un bon niveau d’équipement, surtout au niveau de la photographie. Ce smartphone de milieu de gamme embarque :

un excellent capteur principal de 50 mégapixels couplé à un stabilisateur optique d’image ;

un capteur de 8 mégapixels avec ultra grand-angle de 120 degrés ;

un capteur pour la profondeur de champ de 2 mégapixels ;

une caméra à selfie de 32 mégapixels.

La performance est aussi au rendez-vous sur le OnePlus Nord 2T. Elle est apportée par un puissant SoC MediaTek Dimensity 1300 compatible avec la 5G et associé à 8 Go de mémoire vive, ainsi que 128 Go de stockage.

Alimenté par une batterie de 4 500 mAh, ce smartphone profite aussi d’une charge rapide de 80 W. OnePlus annonce que 15 minutes de charge suffisent à gagner une journée d’autonomie en utilisation standard.

Grâce à tous ces atouts, dont un écran AMOLED FHD+ 90 Hz de 6,43 pouces, le OnePlus Nord 2T a obtenu la note de 7/10 lors des tests menés par Frandroid.

À l’occasion du Black Friday, le OnePlus Nord 2T passe de 429 à 379 euros.

Le OnePlus Nord CE 2 est à 289 euros

Annoncé en février dernier, le OnePlus Nord CE 2 a surtout été salué pour sa conception fine et légère puisqu’il ne mesure que 7,8 grammes d’épaisseur pour un poids plume de 173 grammes.

En termes de caractéristiques techniques, ce smartphone de milieu de gamme va à l’essentiel. Il est doté d’un large écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et abritant une caméra frontale de 16 mégapixels.

À l’arrière, il propose une configuration photo efficace avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

Propulsé par une puce MediaTek Dimensity 900, le OnePlus Nord CE 2 est aussi compatible avec la 5G et profite pour sa batterie de 4 500 mAh d’une charge rapide de 65 W. Deux atouts majeurs pour un smartphone aussi abordable.

Initialement lancé au prix de 369 euros, le OnePlus Nord CE 2 passe à 289 euros durant le Black Friday.

Les écouteurs OnePlus Buds Pro sont à 109 euros

Durant cette période de promotion, OnePlus fait aussi chuter le prix de ses écouteurs sans-fil, dont les OnePlus Buds Pro. Lancé en 2021, ce modèle haut de gamme rassemble toutes les technologies phares en matière d’audio, dont la réduction active du bruit, qui peut d’ailleurs atteindre 40 dB.

Fins, élégants et étanches (IP55), ces écouteurs sans-fil s’avèrent puissants avec leurs haut-parleurs de 11 mm délivrant un son Dolby Atmos et à haute définition grâce à la prise en charge du codec LHDC.

Mais la véritable force des OnePlus Buds Pro réside dans leur large autonomie de 38 heures avec le boîtier de charge. Celui-ci supporte d’ailleurs la charge rapide, 10 minutes apportant 10 heures d’écoute supplémentaires.

Pour le Black Friday, les OnePlus Buds Pro voient leur prix tomber de 149 à 109 euros.