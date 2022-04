Volvo C40 Recharge vs Tesla Model 3 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

L'offre de véhicules électriques s'étoffe, et pour vous aider à vous y retrouver, nous mettons face à face deux références en vogue en ce moment : la Tesla Model 3 et la Volvo C40 Recharge.

Si la Tesla Model 3 n’est sans doute plus à présenter tant elle cartonne depuis des mois en Europe, elle ne manque pour autant pas de concurrents. C’est notamment le cas du côté des berlines avec quelques modèles notables comme la BMW i4, mais aussi du côté des SUV, qui, bien qu’ayant un design différent, peuvent se targuer de pouvoir être la première voiture d’un foyer, ce qui les rend intéressants pour beaucoup de clients.

Nous avons donc décidé de comparer la berline de Tesla au Volvo C40 Recharge, un SUV coupé qui ne manque pas d’atouts. Nous balaierons les différences de design, de sensations de conduite et de caractéristiques de charge, et bien sûr les tarifs, afin de pouvoir déterminer celle qui est la plus appropriée pour vous.

Fiches techniques des Volvo C40 Recharge et Tesla Model 3

Modèle Volvo C40 Recharge Tesla Model 3 Propulsion (2022) Catégorie SUV Berlines Puissance (chevaux) 408 chevaux N/C Puissance (kw) 300 kW N/C 0 à 100 km/h 4.9 secondes 6.1 secondes Niveau d'autonomie 2 2 Vitesse max 180 km/h 225 km/h OS embarqué Android Automotive OS Tesla OS Taille de l'écran principale N/C 15 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4430 mm 4673 mm Hauteur 1580 mm 1422 mm Largeur 2040 mm 1930 mm Prix entrée de gamme 62650 euros 46990 euros Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Logiquement, on retrouve une allure de SUV pour le Volvo C40 Recharge, mais avec un petit air de coupé assez marqué. En effet, l’arrière est bien plus fin que sur un SUV classique, ce qui confère à la C40 Recharge un côté sportif plutôt réussi.

Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021

Au niveau des dimensions, elles sont assez classiques pour le segment : 4,44 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,59 mètre de haut. De son côté, la Tesla Model 3 est plus longue, avec 4,69 mètres, mais un peu moins large (1,85 mètre) et plus basse (1,44 mètre). Pour terminer sur les fiches techniques des deux véhicules, notons le poids de le Volvo C40 Recharge qui dépassera les deux tonnes, là où celui de la Tesla Model 3 sera compris entre 1 752 et 1 836 kilogrammes.

Tesla Model 3 Performances // Source : Frandroid Tesla Model 3 // Source : Frandroid Tesla Model 3 // Source : Frandroid

Son look de berline sportive en forme de balle de fusil lui assure un aérodynamisme excellent. Son long capot caractéristique à l’avant souligne son agressivité. On appréciera enfin le grand toit panoramique, qui assure une belle luminosité à l’intérieur.

À l’intérieur

L’habitacle du Volvo C40 Recharge est assez accueillant : les matériaux employés sont globalement corrects. Nous avions apprécié les sièges lors de notre essai, et l’espace à bord était plutôt bon pour un véhicule de cette longueur.

En ce qui concerne le volume de coffre, nous retrouvons à l’avant un petit compartiment de 31 Litres permettant de glisser les câbles de charge, alors que le coffre arrière affiche 413 Litres de volume utile. Cela permet de voyager sereinement en famille, mais sans que cela soit exceptionnel pour autant.

Volvo C40 Recharge – Intérieur

On retrouve à l’intérieur du Volvo C40 Recharge deux écrans : un derrière le volant permettant de visualiser en un clin d’œil les informations pertinentes sur le véhicule (autonomie restante, consignes de navigation, vitesse), l’autre au centre consacré à l’infodivertissement.

L’ambiance à l’intérieur de la Tesla Model 3 est plus minimaliste, avec un seul écran central de 15 pouces au format paysage, qui contrôle tout ce qui est relatif au véhicule. Les passagers arrière seront probablement moins à l’aise qu’à bord du C40 Recharge : ils seront assis plus bas du fait du plancher qui est bien plus haut sur la Volvo.

Le frunk (le coffre avant) sur une Model 3 de 2021

Les sièges avant de la Tesla Model 3 en simili cuir sont électriques et chauffants, avec une fonctionnalité de mémoire de profil pour le conducteur, ce qui s’avère très pratique lorsque vous partagez le véhicule entre plusieurs conducteurs.

Le coffre arrière de 425 Litres de la Tesla Model 3 peut paraître plus grand sur le papier que celui de la C40 Recharge, mais il y a un « hic ». Il ne s’agit pas d’un hayon mais d’une malle. Ainsi, l’ouverture est bien moins grande que sur le Volvo. Cela est à prendre en compte si vous comptez loger des bagages ou transporter des objets encombrants : ce n’est pas nécessairement chose aisée avec la Tesla Model 3.

Vous l’aurez compris, les deux ambiances à bord sont différentes entre le Volvo et la Tesla de ce comparatif. Nous aurons tendance à plutôt conseiller la Volvo C40 Recharge pour ceux qui voyagent à quatre, avec des places arrière plus confortables que sur la Tesla Model 3.

Technologies embarquées

Android Automotive

est le logiciel choisi par Volvo pour gérer l’infodivertissement. Ainsi, Google Maps sera présent nativement pour vous proposer une navigation prenant en compte les bornes de recharge sur grands trajets. Google Assistant sera disponible pour répondre à vos requêtes.

Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021

Les assistances à la conduite sur la Volvo C40 Recharge permettent une conduite semi-autonome, avec la combinaison d’un régulateur de vitesse adaptatif et d’une aide au maintien dans les lignes, mais cela n’est pas au niveau de ce que Tesla a à offrir avec son Autopilot. Bien que sur le papier, ce soient deux systèmes comparables.

Ce système gère la direction ainsi que l’accélération pour vous offrir des trajets sur voie rapide où vous n’avez qu’à superviser ce que fait le véhicule. Cela rend les grands trajets bien plus reposants, et c’est diaboliquement efficace.

Pour la conduite semi-autonome, force est de reconnaître la supériorité du système de Tesla. En effet, l’Autopilot reste à ce jour la référence lorsque l’on trace la route sur voie rapide, avec pour seul action du conducteur un maintien ponctuel du volant pour signaler sa présence. Le véhicule est comme sur des rails et suit correctement les lignes, ce qui donne l’impression d’être conduit plutôt que de conduire. Et malheureusement, Volvo n’est pas encore à ce niveau.

Tesla Model 3 // Source : Frandroid

Oubliez Android Auto ou Apple Carplay sur la Tesla Model 3, le constructeur ne propose aucun des deux. À la place, vous utiliserez nécessairement l’interface Tesla, qui est très réactive et comprend quelques particularités assez bien pensées. Par exemple, il est possible d’utiliser l’écran central pour regarder Netflix ou YouTube pendant une session de charge.

Ainsi, en termes de technologies embarquées, Volvo et Tesla ont fait des choix bien différents. Cela correspondra à deux profils d’acheteurs distincts. Ceux qui apprécient que le constructeur mette à disposition tout ce qu’il pense pertinent en terme d’infodivertissement sans que l’utilisateur n’ait beaucoup de choix de personnalisation seront satisfaits avec la proposition de Tesla.

Par contre, ceux qui aiment pouvoir décider des applications qu’ils souhaitent installer, ou qui apprécient Apple CarPlay et Android Auto à bord de leur voiture, devrait préférer Volvo.

Sur la route

Si vous recherchez un SUV puissant, Volvo a ce qu’il vous faut avec la C40 Recharge : 408 chevaux et un 0 à 100 km/h abattu en 4,7 secondes, voilà ce dont est capable la Suédoise de ce comparatif.

Dans le compromis entre confort et dynamisme, il semble que le constructeur ait choisi le second, et l’on pourra regretter la fermeté des suspensions sur voie endommagée, qui nous avait paru un peu en deçà de ce à quoi on est en droit d’attendre.

Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021 Volvo C40 Recharge – Essais Nationaux Paris – décembre 2021

En termes de consommation, là aussi, le Volvo aura du mal à tirer son épingle du jeu. En effet, nous avions remonté des consommations avoisinant les 30 kWh aux 100 kilomètres sur autoroute, ce qui permet difficilement de faire plus de 260 kilomètres.

Pour aller plus loin

La folie des supercars électriques : les modèles les plus puissants

La Tesla Model 3, de son côté, se révèle bien moins gourmande en électricité, avec des consommations autoroutières qui tournent plutôt autour des 20 kWh aux 100 kilomètres, permettant de faire 300 kilomètres avec l’entrée de gamme, et entre 350 et 400 avec les versions ayant la plus grosse batterie.

Tesla Model 3 en Navigation Autopilot // Source : Bob Jouy pour Frandroid Tesla Model 3 // Source : Frandroid Tesla Model 3 // Source : Frandroid

Les sensations de conduite au volant de la Tesla Model 3 sont parmi les meilleures du marché, avec une tenue de route à toute épreuve sur les versions avec transmission intégrale. Les performances ne sont pas en reste, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,7 secondes pour la version Performance, et 6,1 secondes pour l’entrée de gamme en propulsion.

Les différentes motorisations proposées

Volvo rend disponibles deux motorisations de son C40 Recharge :

Recharge : un seul moteur de 150 kW, 0 à 100 km/h abattu en 7,4 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Recharge Twin : double moteur (avant/arrière 150 kW chacun), puissance maximale 300 kW, 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, vitesse maximale de 180 km/h.

Pour la Tesla Model 3, il y a trois versions différentes, chacune ayant ses particularités :

Propulsion : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 6,1 secondes, vitesse maximale de 225 km/h ;

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 4,4 secondes, vitesse maximale de 233 km/h ;

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, vitesse maximale de 261 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

En cycle WLTP, le Volvo C40 Recharge affichera une autonomie d’environ 430 kilomètres, quelle que soit la version. En effet, bien que les modèles disposent de deux tailles de batterie différentes (69 ou 78 kWh), le poids embarqué plus important fait que l’amélioration de l’autonomie n’est pas significative. Comme nous l’avons remarqué plus haut, cette estimation d’autonomie semble assez éloignée de la réalité, où faire plus de 350 kilomètres sera parfois difficile.

Pour aller plus loin

Voiture électrique : les longs trajets sont-ils toujours plus économiques ?

La charge rapide est de la partie sur la C40 Recharge, avec une puissance maximale de 150 kW, assurant de passer de 10 à 80 % en moins de 40 minutes. Le chargeur embarqué de 11 kW vous assure de remplir intégralement la batterie en environ 7 heures 30 sur une borne de recharge en courant alternatif.

De son côté, la Model 3 offre entre 491 et 626 kilomètres d’autonomie WLTP selon les configurations. En effet, son poids moins important et son coefficient de pénétration dans l’air bien meilleur lui permettent d’aller plus loin avec la même capacité de batterie.

Sur les Superchargeurs Tesla, vous pourrez atteindre jusqu’à 250 kW de puissance de charge, vous assurant de passer de 10 à 80 % de batterie en une grosse trentaine de minutes. Sur une prise domestique, il vous faudra compter entre 20 et 30 heures environ pour passer de 0 à 100 % de batterie.

Si vous possédez une borne de recharge en courant alternatif de 11 kW, le temps de charge est compris entre 6h et 8h.

Prix

Le prix de départ des deux véhicules de ce comparatif est relativement proche, et ce n’est pas un hasard. La raison est sans aucun doute la limite des 45 000 euros à ne pas dépasser pour bénéficier du bonus écologique maximal, bien que la Model 3 se contente désormais de l’aide intermédiaire de 2000 euros.

Avec un tarif affiché à 44 950 euros en finition « Start », le Volvo C40 Recharge d’entrée de gamme peut être attractive. Mais il faudra se contenter de ne rajouter aucune option, pas même une peinture, sans quoi l’effet seuil du bonus écologique se fera ressentir.

Outre l’entrée de gamme, deux autres finitions (Plus et Ultimate) sont au catalogue de Volvo en France : les tarifs peuvent grimper à plus de 60 000 euros.

La Tesla Model 3 d’entrée de gamme est bien plus chère que le Volvo C40, à cause du prix de départ qui ne l’autorise pas à bénéficier du bonus écologique maximal. Avec ses 49 990 euros pour débuter la gamme, la Tesla Model 3 Propulsion reste tout de même un excellent choix, mais bien plus onéreux qu’auparavant, depuis les nombreuses augmentations tarifaires.

La finition « Grande Autonomie » qui propose une plus grosse batterie et une transmission intégrale s’échange contre 58 990 euros, lors la version Performance démarre quant à elle à 62 990 euros. En jouant avec les quelques options disponibles, le tarif maximal avoisinera les 72 000 euros.

Laquelle choisir entre le Volvo C40 Recharge et la Tesla Model 3 ?

Depuis les hausses de prix de la Tesla Model 3, les deux véhicules ne jouent plus tout à fait dans la même cour en termes de tarif : la Tesla tombe à 47 990 euros avec le bonus écologique de 2000 euros, contre 38 950 euros pour le Volvo. Il existe donc un écart d’environ 9000 euros entre les deux, ce qui peut faire pencher la balance.

Cependant, il conviendra de définir correctement le besoin d’un acheteur potentiel et ses envies. Si l’ouverture réduite du coffre de la Tesla Model 3 n’est pas un souci, l’entrée de gamme est très bien équipée et suffit dans de nombreux cas pour la ville et les grands trajets. Le rapport prix/prestations est très bon, avec un véhicule qui peut tailler la route grâce au réseau de Superchargeurs du constructeur.

Toutefois, avec Android Automotive et une autonomie correcte, le Volvo C40 Recharge a des atouts à faire valoir, comme son ouverture de coffre plus grande ou sa position de conduite plus haute. Mais en cas de longs trajets à planifier, prenez garde : l’autonomie fondra comme neige au soleil.

