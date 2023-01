Tesla Model S vs. Mercedes EQS : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La bataille entre les deux véhicules électriques les plus capables de tailler la route est au programme du jour. D’un côté, la Tesla Model S, et de l’autre, la Mercedes EQS. Qui va l’emporter ? Réponse dans ce versus automobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à deux voitures électriques qui ont tout pour plaire aux plus exigeants. D’un côté, la Tesla Model S, restylée récemment et arrivée en Europe à la toute fin de 2022, offre des performances décoiffantes et une autonomie exceptionnelle.

De l’autre, la Mercedes EQS, qui redéfinit le luxe électrique et offre un confort difficile à égaler. Entre l’allemande ultra-luxueuse et la supercar américaine, qui va l’emporter ?

Fiches techniques des Tesla Model S et Mercedes EQS

Dimensions, poids et design extérieur

La Tesla Model S existe depuis 2012 et garde une silhouette comparable à la première version, même dix ans plus tard. Bien entendu, quelques ajustements se sont manifestés au fil des années, avec la disparition de la calandre noire à l’avant pour laisser place à un pare-chocs uni.

Sur la version Plaid, qui est actuellement proposée en Europe en attendant la version entrée de gamme, la Tesla Model S profite d’un design sportif qui ne manque pas de se faire remarquer en France.

Un béquet arrière, une face avant agressive avec son long capot, une nouvelle signature lumineuse et de nouveaux feux arrière viennent distinguer la Tesla Model S Plaid des autres berlines de ce gabarit. Les dimensions de la Tesla Model S sont les suivantes : 5,02 mètres de long pour 1,99 mètre de large et 1,43 mètre de haut. Si la longueur de la Model S vous inquiète déjà, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Voici les mensurations de la Mercedes EQS, qui est résolument une longue, très longue berline : 5,22 mètres de long, 1,93 mètre de large et 1,51 mètre de haut. La Mercedes EQS n’est donc aucunement l’amie des places de parking étriquées ou autres stationnements souterrains. Plus longue, elle est également plus lourde, puisque la Tesla Model S affiche un poids de 2 170 kilogrammes, contre entre 2 480 et 2 655 kilogrammes pour la Mercedes EQS.

Nous retrouvons une allure plus classique pour le design extérieur de la Mercedes EQS, qui joue la carte de la sobriété. Seuls quelques éléments comme la signature lumineuse à l’arrière (long bandeau à LED) la font sortir du lot. Pour son côté plus agressif et sportif, la Tesla Model S l’emporte sur la Mercedes EQS au niveau du design extérieur.

À l’intérieur

Si d’extérieur, les deux véhicules ont quelques ressemblances, tout cela est oublié une fois que l’on ouvre la porte. En effet, les intérieurs sont drastiquement différents, tant sur le plan des équipements que celui de la disposition des éléments. Du côté de la Mercedes EQS, le luxe est à l’honneur, avec un choix de matériaux raffinés, mais également des fonctionnalités de confort qui raviront le conducteur et ses passagers.

Sièges massants, chauffants, ventilés, et même avec un chauffage spécifique pour la nuque des passagers arrière, voici ce qui est au programme de l’EQS. La planche de bord à l’avant est tout sauf minimaliste, puisque l’Hyperscreen regroupe une multitude d’écrans pour arriver à 1,41 mètre de dalles successives. Le volume de coffre, quant à lui, est de 610 litres, ce qui paraît bien peu face au coffre arrière de 709 litres de la Tesla Model S, auquel il faut ajouter le coffre avant de 89 litres.

Si la Tesla Model S gagne au niveau du volume utile, il est difficile de lui donner le point pour l’habitabilité et le raffinement de l’intérieur. En effet, si tout est très correct au niveau des ajustements et de la qualité des matériaux, de nombreux éléments manquent à l’appel lorsque l’on compare cela avec la Mercedes EQS.

Pas de sièges massants, pas d’écran pour le passager, pas de sièges ventilés à l’arrière ni de mémoire de profil pour le passager avant. Un intérieur bien minimaliste qui ravit les fans de Tesla, mais qui peut surprendre les habitués des berlines de luxe. Le point va donc, sans surprise, à la Mercedes EQS.

Technologies embarquées

La Tesla Model S est une voiture faite pour les férus de technologie, puisque nous sommes en présence d’un véritable ordinateur sur roue, dont le système d’infodivertissement est aussi puissant qu’une Xbox Series X ou une PlayStation 5.

Nous retrouvons la suite d’assistances à la conduite de Tesla, avec un Autopilot de série qui combine un maintien dans la voie à un régulateur adaptatif, pour une conduite autonome de niveau 2. En option, un Autopilot Amélioré ajoute le dépassement automatique, le parking automatique et la fonction « Sortie Auto » qui avance ou recule le véhicule de quelques mètres à l’aide de l’application mobile.

L’application compagnon de Tesla est d’ailleurs très complète, et nous détaillons son utilisation dans ce dossier dédié si cela vous intéresse. La clé sur le téléphone est de la partie, pour vous permettre de prendre la route sans aucun accessoire autre que votre mobile de prédilection. Enfin, les Tesla étant des ordinateurs sur roue, de nombreuses mises à jour à distance sont déployées au fur et à mesure de leur cycle de vie afin d’améliorer constamment l’expérience.

La Mercedes EQS embarque l’Hyperscreen MBUX, qui regroupe un écran central OLED de 17,7 pouces et deux écrans de 12,3 pouces (un pour le conducteur et un pour le passager). Ajoutez à cela un affichage tête haute en réalité augmentée et une visualisation des feux tricolores en superposition des images capturées par les caméras du véhicule, et vous avez un vrai aperçu de la conduite du futur grâce à la Mercedes EQS.

En termes d’aides à la conduite, c’est également très complet, avec bien entendu le combo régulateur de vitesse adaptatif/maintien actif dans la voie, mais aussi une vue à 360 degrés pour les manœuvres de stationnement, ce qui est quasi indispensable pour un véhicule aussi imposant. Ce véhicule embarque par ailleurs une conduite autonome de niveau 3.

Ajoutez enfin Apple CarPlay et Android Auto, et vous comprendrez pourquoi la Mercedes EQS l’emporte sur la Tesla Model S en termes de technologies embarquées : rien ne manque à l’appel sur l’allemande, là où la Tesla ne peut se targuer de la même prouesse.

Sur la route

La Tesla Model S, en particulier en version Plaid que nous avons essayée, met l’accent sur une caractéristique : les performances. Ainsi, l’expérience de conduite met particulièrement en avant la réactivité sous la pédale et le coup de fouet que prennent les occupants du bolide lorsque le pied va au plancher.

Avec un 0 à 100 km/h abattu en 2,1 secondes, avoir mal à la tête n’est pas du tout mission difficile au volant de la Tesla Model S Plaid. Si elle peut être également conduite comme une voiture classique, de manière douce, force est d’avouer que cela est bien trop tentant de profiter des reprises hallucinantes proposées par ses trois moteurs.

Attention à une chose toutefois : le freinage. S’il est adapté à une conduite douce, les reprises sportives du bolide mettront à mal le système de freinage qui apparaît sous-dimensionné. La conduite à une pédale est bien entendu de la partie comme à l’accoutumée chez Tesla, ce qui est encore à ce jour trop rare dans le monde des véhicules électriques.

Les suspensions actives de la Tesla Model S ne filtrent pas aussi bien les aspérités de la route que celles de la Mercedes EQS, qui est résolument un véhicule plus confortable. Les performances ne sont toutefois pas comparables, puisque la plus abouti des EQS n’atteint les 100 km/h qu’après 3,8 secondes.

Sur la route cependant, nul doute que les passagers seront plus à leur aise à bord de l’EQS qui offre un silence de cathédrale pour tous. Le freinage régénératif est de son côté très bien géré, avec des palettes au volant à disposition pour maximiser ce dernier au besoin, et permettre la conduite à une pédale.

Ajoutez les roues arrière directrices qui lui permettent de gagner quelques précieux degrés lors des manœuvres à basse vitesse, et vous aurez résolument l’une des voitures les plus confortables du marché à votre disposition.

Match nul entre les deux véhicules au niveau du comportement routier, car selon ce que vous privilégiez (performances de la Tesla Model S ou confort de la Mercedes EQS), l’une ou l’autre aura nécessairement votre préférence.

Les différentes motorisations proposées

La Tesla Model S est actuellement disponible en Europe en une variante Plaid, mais la version d’entrée de gamme arrive dans le courant de l’année :

Model S : Transmission intégrale, moteur arrière et moteur avant, vitesse maximale de 250 km/h et 0 à 100 km/h en 3,2 secondes ;

Model S Plaid : Transmission intégrale, deux moteurs arrière et un moteur avant (1 020 ch), vitesse maximale de 322 km/h et 0 à 100 km/h en 2,1 secondes.

Crédit photos : Romain Heuillard pour Frandroid

La Mercedes EQS est proposée en trois versions distinctes :

EQS 450+ : Propulsion, moteur arrière de 245 kW (333 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 6,2 secondes ;

EQS 580 4MATIC : Transmission intégrale, moteur avant et arrière de 385 kW au total (523 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 4,3 secondes ;

AMG EQS 53 4MATIC+ : Transmission intégrale, moteur avant et arrière de 484 kW au total (658 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Autonomie, batterie et recharge

La Tesla Model S embarque une batterie d’un peu moins de 100 kWh et offre une autonomie WLTP de 600 kilomètres en version Plaid, et jusqu’à 634 kilomètres en version de base. La puissance de charge rapide grimpe à 250 kW sur les Superchargeurs Tesla, permettant alors de récupérer autour de 50 % de batterie en 15 minutes.

Le chargeur embarqué de son côté est de 11 kW, assurant un remplissage intégral de la batterie en moins de dix heures. Sur la Mercedes EQS, une option permet d’avoir un chargeur embarqué de 22 kW, ce qui assure d’atteindre 100 % de batterie en six heures environ, sur une borne de recharge adaptée.

Les quelques 108 kWh utiles de la Mercedes EQS assurent une autonomie comprise entre 571 et 783 kilomètres en norme WLTP, selon les configurations. La charge rapide, de son côté, permet de passer de 10 à 80 % en 31 minutes, avec une puissance maximale de 200 kW.

Avec une autonomie WLTP plus importante et sa batterie plus massive, la Mercedes EQS l’emporte sur la Tesla Model S.

Prix

La version d’entrée de gamme de la Tesla Model S n’a pas de tarif connu à ce jour, et c’est uniquement la Tesla Model S Plaid qui est donc prise en compte ici. Comptez entre 138 990 euros et 159 990 euros selon les configurations et les options pour une Tesla Model S Plaid.

Tesla Model S plaid

Du côté de la Mercedes EQS, le prix d’entrée de gamme est situé autour de 135 000 euros, lorsque la Mercedes EQS 53 4MATIC+ débute à 169 850 euros. Plusieurs dizaines de milliers d’euros sont aisément ajoutés à l’addition au moment de choisir les options, ce qui rend la Mercedes EQS potentiellement bien plus onéreuse.

Laquelle choisir entre la Tesla Model S et la Mercedes EQS ?

Au moment de déterminer la meilleure voiture électrique entre la Tesla Model S et la Mercedes EQS, il convient de définir ce qui a le plus d’importance pour vous, en faisant dans un premier temps abstraction du tarif. Tout d’abord, les performances sont globalement incomparables entre les deux. En effet, avec plus de 1 000 chevaux et des records de vitesse et d’accélération en tous genres pour la Tesla Model S Plaid, elle sera imbattable dans le cœur des amateurs et amatrices de sensations fortes.

Toutefois, le manque cruel d’équipements (affichage tête haute, vue en réalité augmentée, sièges massants, roues arrière directrices) vis-à-vis de la Mercedes EQS, ainsi qu’un confort bien en deçà de ce que propose l’allemande rend la comparaison plus mesurée.

Les personnes recherchant la voiture électrique ultime pour voyager dans un silence et un confort exceptionnel se tourneront ainsi naturellement vers la Mercedes EQS, à laquelle il ne manque rien pour satisfaire tous les occupants.

