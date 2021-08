Grâce à un code promo, le prix des AirPods Pro tombe à 185 € seulement

Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless de la marque à la Pomme, et bien, c'est le moment idéal grâce à un code promo valable jusqu'au 29 août ! En effet, Cdiscount propose les AirPods Pro au prix de 185,37 euros au lieu de 279 euros.

Les AirPods Pro sont les derniers écouteurs sans fil avec réduction de bruit qui ont été présentés par Apple. Ils comptent parmi les meilleurs écouteurs du marché et leur succès n’est plus à prouver. Si les écouteurs de la marque à la pomme vous intéressent, c’est aujourd’hui le bon moment pour craquer puisqu’ils profitent d’une remise immédiate de 10 %.

Ce qu’il faut retenir des AirPods Pro

Les fonctionnalités exclusives avec iOS ;

Une réduction de bruit active très efficace ;

L’autonomie de 24h avec le boîtier (charge sans fil).

À leur sortie les AirPods Pro étaient au prix de 279 euros, à présent on peut les retrouver à 205,97 euros. Mais grâce au code promo « APPLE« , les écouteurs true wireless sont disponibles à 185,37 euros sur Cdiscount.

Retrouvez les AirPods Pro à 185,37 € sur Cdiscount APPLE

Pour obtenir ce prix, il vous suffit d’utiliser le code promo avant de procéder au paiement valable jusqu’au 29 août 2021.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Apple AirPods Pro.

Le savoir-faire d’Apple

À première vue, le design pour la version Pro est assez différent par rapport aux AirPods 2. Ce modèle dispose d’un boîtier plus large, mais toujours aussi compact et léger. La tige est réduite et les oreillettes accueillent désormais un embout en silicone, pour un effet semi-intra-auriculaire, afin de bénéficier d’une bonne isolation passive de base. Il y a d’ailleurs trois tailles d’embouts disponibles pour convenir à toutes les oreilles.

La nouveauté sur cette version, c’est bien la réduction de bruit active. C’est une première pour la firme californienne et sans surprise, c’est un succès. Leur performance va jusqu’à atteindre le niveau des Sony WF-1000XM3, l’autre référence en la matière. La qualité audio est également au rendez-vous, d’autant plus avec la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos — pour une meilleure immersion.

La magie de l’écosystème iOS

Pour celles et ceux qui possèdent des produits de la marque à la Pomme, vous allez pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS/iPadOS/MacOS. Par exemple, l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles, ou le mode transparence permettant de laisser filtrer les bruits pour que vous puissiez rester attentif à l’environnement qui vous entoure. Vous pourrez également apprécier la simplicité de basculer automatiquement vers d’autres appareils.

Quant à l’autonomie, les AirPods Pro sont aussi très efficaces puisqu’ils tiennent environ 24 heures avec le boîtier compatible charge sans fil. Vous pourrez compter jusqu’à 4h30 d’utilisation avant de remettre les oreillettes dans leur boîte. À noté, qu’ils sont certifiés IPX4 et assurent donc une étanchéité à la sueur — lors de vos sessions sportives -è et même sous la pluie.

Retrouvez les AirPods Pro à 185,37 € sur Cdiscount APPLE

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des AirPods Pro d’Apple.

Les meilleurs écouteurs sans fil du moment

Afin de comparer les AirPods Pro avec les autres références sur le marché et trouver les écouteurs true wireless qui vous conviennent le mieux, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021.