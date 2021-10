Samsung Galaxy S21 Ultra : voici LA meilleure offre depuis le lancement

Si l'on ne prend pas en compte les références pliables de la marque coréenne, le Galaxy S21 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme de Samsung à l'heure où nous écrivons ces lignes. Son prix est donc assez élevé, mais celui-ci passe actuellement de 1 259 euros à 949 euros, avec en supplément 5 % remboursés sur votre achat.

Les prochains S22 arriveront normalement au début de l’année prochaine, mais si vous ne pouvez pas patienter jusque-là pour acquérir votre nouveau smartphone premium coréen, il y a aujourd’hui de bonnes affaires du côté de la gamme Galaxy S21. En ce moment, c’est le modèle Ultra avec 128 Go de stockage qui est à l’honneur puisqu’il bénéficie aujourd’hui d’une réduction inédite de plus de 300 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le grand écran AMOLED Quad HD à 120 Hz

La puissance du combo Exynos 2100 + 12 Go de RAM

Un appareil photo excellent (108 mégapixels, zoom x100, etc.)

Au lieu de 1 259 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 Ultra (128 Go, coloris noir) est aujourd'hui disponible en promotion à 949 euros sur la boutique en ligne de RED et SFR.

Un smartphone qui excelle dans tous les domaines

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est ce qui se fait de mieux dans le catalogue des smartphones classiques du géant coréen. Il n’est peut-être pas aussi puissant que les concurrents équipés de la nouvelle puce de Qualcomm, mais son Exynos 2100 gravée en 5 nm et épaulé par 12 Go de RAM délivrent déjà une puissance considérable pour répondre à tous les besoins que peut avoir un utilisateur ou utilisatrice de smartphone en 2021. Sur les benchmarks, les performances sont quasi équivalentes à ce que propose Apple avec sa puce A14 Bionic embarquée sur son iPhone 12 Pro Max. On voit donc mal quelque chose faire défaut à cette configuration aujourd’hui, ni même pour les années suivantes.

La photo est ensuite l’un des points forts de ce smartphone ultra premium. Le module photo bien plus protubérant que sur les S21 et S21+ pour proposer la composition suivante : un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, un autre téléobjectif, cette fois-ci x10, toujours de 10 mégapixels et un capteur ToF (Time of Flight). Le résultat est au rendez-vous, où Samsung arrive maintenant à proposer un zoom numérique jusqu’à x100 bien moins anecdotique que sur le S20 Ultra. Les possibilités sont nombreuses et la qualité est tout simplement excellente, pour en faire l’un des meilleurs photophones de cette année.

Il ne va pas non plus décevoir au niveau de l’autonomie. Samsung a incorporé dans son S21 Ultra une grosse batterie de 5 000 mAh pour se parer à toutes les éventualités. Sur notre test personnalisé ViSer — qui simule une utilisation active en alternant pléthore d’application en tous genres —, le Galaxy S21 Ultra a résisté pendant 16 heures et 20 minutes. C’est un excellent score. On regrette cependant une charge rapide qui ne va pas au-delà du 25 W, d’autant plus que le chargeur n’est plus fourni dans la boîte. La charge sans fil est bien là pour rattraper le tout, ainsi que la charge sans fil inversée.

L’un des meilleurs écrans du marché

Comme dit précédemment, le S21 Ultra a tout de premium et le design ne déroge pas à la règle. Son format est assez imposant avec une diagonale de 6,8 pouces, mais la qualité des finitions sur les contours du smartphone le rend très agréable en main. L’écran n’est d’ailleurs pas plat et propose de se différencier des autres S21 en incurvant ses bords sur les côtés. Ceci étant dit, cette dalle tactile est excellente et fait tout simplement partie des meilleures du marché, puisque AMOLED avec une définition Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz. La luminosité maximale est également très forte pour apprécier du contenu dans n’importe quelle situation.

Enfin, il faut savoir que l’écran du S21 Ultra autorise l’utilisation S Pen, mais le stylet n’est malheureusement pas inclus dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 Ultra.

