Le puissant Realme GT doté du Snapdragon 888 est à 344 € avec ce code promo

Avec une dalle super AMOLED de 120 Hz, un Snapdragon 888 et la charge rapide 65 W, le Realme GT ne manque pas d'arguments à faire valoir. Et bonne nouvelle aujourd'hui, puisque ce flagship killer ne coûte plus que 344 euros au lieu des 499 euros demandés à son lancement.

Qualcomm vient tout juste d’officialisé son prochain processeur le Snapdragon 8 Gen 1, qui promet de belles performances notamment au niveau de l’IA. Son arrivée ne rend pas obsolète pour autant l’ancienne génération, qui se montre toujours efficace et puissante que ce soit pour une utilisation classique ou poussée. Le récent Realme GT en est d’ailleurs équipé, et peut répondre à tous vos besoins, le tout sans ralentissements et surtout pour moins de 350 euros.

Pourquoi Realme GT est-il intéressant ?

Il propose un écran Super AMOLED à 120 Hz

Embarque le puissant Snapdragon 888

Dispose d’un module triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels

Ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh et de la charge rapide jusqu’à 65 W

Le meilleur de chez Qualcomm en 2021

Pour rappel, la puce Snapdragon 888 fait partie des meilleures puces sous Android sur le marché, et vient équiper les smartphones les plus haut de gamme de l’année 2021. Pourtant la marque chinoise créée la bonne surprise en proposant ce processeur sur son smartphone milieu de gamme, le Realme GT. Avec une telle configuration, le smartphone de Realme délivre une puissance considérable pour répondre à tous les besoins que l’on peut avoir d’un smartphone en 2021. Que ce soit pour du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, vous profiterez d’une expérience utilisateur fluide sans ralentissement. D’autant plus que le modèle GT dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces, proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une agréable fluidité. Tout y est sur ce smartphone, même la compatibilité avec la 5G.

On apprécie ce choix de processeur qui a d’ailleurs l’avantage d’être peu énergivore. On retrouve sur le Realme GT une batterie confortable de 4 500 mAh, laquelle vous permettra de tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux, selon votre utilisation. Pour éviter que vous soyez en rade de batterie, sachez que la firme Realme propose la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 65 W. Une bonne nouvelle qui permettra en une trentaine de minutes de recharger votre smartphone complètement de 10 % à 100 %.

Un smartphone au look bien choisi

Pour son tout nouveau fleuron, la marque chinoise a souhaité opter pour une apparence sportive. Rien que de son appellation, la marque annonce la couleur avec le terme « GT » : un smartphone rapide et puissant tel une voiture de course. Même au niveau du coloris, le choix du jaune racing, garni d’un bandeau noir qui descend du bloc photo évoque le look des bolides de courses.

D’ailleurs côté photo, il possède un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels. La partie photo n’est pas son domaine de prédilection, loin d’être le photophone de l’année, le Realme GT proposera tout même des clichés corrects, mais aura quelques limites en faible luminosité. Enfin pour les selfies, vous pourrez compter sur un capteur frontal de 16 mégapixels qui réussit à bien conserver les détails du visage. Sachez qu’il est capable de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme GT.

