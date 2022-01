Le lot de 4 Apple AirTags est à son meilleur prix pour les soldes sur Amazon

Ses clés ou son porte-monnaie sont des objets faciles à perdre, ou dont on oublie rapidement le dernier endroit où on les a vus. Pour remédier à ce problème, il existe des balises connectées pour retrouver facilement vos objets. Pendant les soldes, vous pouvez vous procurer quatre AirTags d’Apple 15 % moins cher.

Au printemps dernier, l’entreprise de Tim Cook a enfin dévoilé ses AirTag. Ce petit objet connecté va permettre de localiser précisément l’objet auquel il est attaché, comme des clés par exemple. Le principe n’est pas nouveau en soi, il a d’ailleurs été introduit depuis des années par le constructeur Tile. À présent on peut compter sur la présence d’Apple sur ce marché, et surtout sur les soldes pour obtenir un lot de 4 AirTags à -15 %.

Qu’est-ce qu’un AirTag ?

C’est un tracker de suivi Bluetooth avec un petit format

Qui fonctionne avec l’application Find My

Pour aider à retrouver ses objets perdus bien au-delà des 100 m

Habituellement au prix de 119 euros, le lot de 4 Apple AirTags est actuellement en promotion à 101 euros sur le site Amazon.

Un premier tracker quasi sans faute

Au premier coup d’oeil, l’appareil fait dans la simplicité et la sobriété. Digne d’un produit Apple, on est face à un produit bien fini prenant la forme d’un petit palet en plastique blanc, et doté d’un dos en métal. Si chez les concurrents il est possible de le fixer par lui-même, il faudra passer par des accessoires pour l’ajouter à quelque chose, comme un trousseau de clés. Assez coûteux vous pouvez toujours vous tourner vers des accessoiristes ou bien tout simplement le mettre dans votre sac. L’Apple AirTag fonctionne avec une pile plate facilement remplaçable. Il suffira de tourner le dos en métal pour accéder à la pile bouton CR2032. La marque à la Pomme promet une autonomie d’un an pour son tracker, ce qui est assez classique pour ce type de produit, mais qui variera bien entendu selon votre usage.

Qui tire sa force de l’écosystème d’Apple

L’AirTag ressemble à un simple jeton à première vue, il est pourtant bien plus malin qu’il n’en a l’air. C’est un petit traqueur qui communique en Bluetooth avec un iPhone ou un iPad. Il peut se faire localiser grâce à la dernière position enregistrée, mais aussi d’une manière plus précise (à moins de 10 mètres), et ce, grâce à la technologie UWB permise par la puce U1 qui permet à l’iPhone de localiser l’AirTag quand ils sont proches l’un de l’autre. Si vous avez tendance à égarer vos clés, cet accessoire sera parfait pour vous aider à remettre la main dessus. Équipé d’un petit haut-parleur, il pourra sonner à la demande de l’utilisateur pour mieux retrouver l’objet perdu. Vous pouvez également demander à Siri de faire sonner votre balise en disant simplement « Dis Siri, où se trouve (nom du AirTag) ? ». La réponse est assez rapide. Quant à la portée, elle est de 100 mètres environ.

Si vous n’êtes pas détendeur de produits Apple, vous pouvez passer votre chemin. Eh oui, le plus gros point fort de l’AirTag c’est l’association parfaite avec l’iPhone et ses centaines de millions d’utilisateurs qui sont également capables de détecter un objet perdu. Même si votre objet balisé est hors de portée, chaque fois qu’un iPhone passe à côté, il est détecté et envoie l’information sur votre propre smartphone. Sachez tout de même qu’il faudra au minimum un iPhone 11 doté d’une puce U1 pour en tirer pleinement parti.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Apple AirTag.

