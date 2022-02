Asus VivoBook S14 : un ultrabook i7 11e gen + SSD 1 To pour moins de 800 €

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable efficace et performant, il y a encore de belles affaires en ce moment. Par exemple, l'ultrabook VivoBook S14 d’Asus équipé d'un Intel Core i7-11, de 16 Go de RAM et 1 To de SSD passe de 1 049,99 euros à 799,99 euros.

Avec un nombre important de modèles, la gamme Vivobook d’Asus permet de trouver une configuration répondant à ses besoins. Ici le modèle S14 est doté d’une fiche technique solide et d’un design très élégant qui plaira au plus grand nombre. Bonne nouvelle : il jouit d’une réduction de 200 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Asus VivoBook S14

Un laptop sobre et léger

Le combo Intel Core i7 de 11e génération + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Au lieu d’un prix barré à 1 049,99 euros, le PC portable (S433EA-EB038T) devient plus abordable sur Cdiscount. Le laptop profite de 250 euros de remise et tombe à 799,99 euros seulement.

Retrouvez le Asus VivoBook S14 à 799,99 € sur Cdiscount

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le ASUS VivoBook S14 S433. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le ASUS VivoBook S14 S433 au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment

Un laptop qui mise sur la sobriété et la légèreté

L’Asus VivoBook S14 (S433EA-EB038T) présente un design épuré, avec des bordures d’écran assez fines et une finition mate sur tout son châssis gris argenté. Avec son châssis à la fois fin et léger, il a l’avantage d’être facilement transportable au quotidien grâce à son poids de seulement 1,4 kilo. Une fois allumé, on retrouve une dalle IPS de 14 pouces, avec une définition Full HD apportant une bonne densité d’affichage. L’écran s’avère très agréable au quotidien, grâce à un traitement antireflet qui améliore la visibilité sur tous les angles de vision. Même la connectique n’a pas été mise de côté : complète, on retrouve deux ports USB 2.0, un port USB 3.0, un port USB 4 Type-C compatible Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0 et un slot microSD. La connectivité sans fil n’est pas en reste, car on peut compter sur la présence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0.

Sans mettre de côté les performances

Côté performances, le S14 d’Asus a visiblement misé sur une belle puissance : cet ultraportable véloce embarque un processeur Intel Core i7-1165G7 quad-core cadencé à 2,8 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz), épaulé par 16 Go de mémoire vive. Autant dire qu’avec cette configuration, il fera nettement l’affaire pour assurer des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo le tout sans souci. La partie graphique sera quant à elle assurée par une puce intégrée Iris Xe, ce qui donnera la possibilité de jouer à certains jeux avec de bons graphismes, même si ce PC portable n’est pas orienté gaming à l’origine.

L’ensemble sera complété par un SSD de 1 To. Non seulement vous disposerez d’un stockage très confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Enfin,le VivoBook S14 est équipé d’une batterie de 50 W pour tenir environ 5 à 6 heures d’utilisation selon les journées avant de tomber sous les 20 % de batterie et d’activer le mode économie d’énergie. On regrettera l’absence de la charge rapide qui est présente sur le dernier modèle de la marque.

Retrouvez le Asus VivoBook S14 à 799,99 € sur Cdiscount

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Asus VivoBook S14 2020.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs PC portables du moment ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.