Realme Buds Air 2 : enfin soldés, ces écouteurs avec réduction de bruit sont un bon deal

Les soldes se terminent aujourd’hui, mais plusieurs offres sont encore disponibles notamment du côté des écouteurs. Déjà abordables, les Realme Buds Air 2 voient leur prix baisser juste à temps ! Dotés de la réduction de bruit active, ces écouteurs sont parfaits pour les petits budgets surtout avec 30 % de réduction.

L’arrivée des Buds Air 2 de Realme sur le marché des écouteurs sans fil a fait forte impression. Il faut dire qu’ils offrent des performances sonores épatantes, avec une réduction de bruit efficace, le tout proposé à un prix défiant toute concurrence. Il y a de quoi être séduit… En tout cas, Realme a su convaincre la rédaction, avec une note de 9/10, les Buds Air 2 sont une excellente affaire surtout avec 30 % de remise immédiate sur leur prix initial.

Les atouts des Realme Buds Air 2

Des écouteurs intra-auriculaires très confortables ;

Une réduction de bruit active efficace pour le prix ;

Des appels vocaux bien filtrés.

D’abord proposés à 49,99 euros, les écouteurs sans fil Realme Buds Air 2 sont en ce moment disponibles à 35 euros sur Amazon. Ce n’est certes pas le prix le plus bas, mais ce sont tout simplement les meilleurs true wireless à petit prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Realme Buds Air 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs ordinaires, mais au look soigné

Les Realme Buds Air 2 affichent un design assez similaire à la version Pro. Ils pourraient également nous faire penser aux écouteurs de la marque à la pomme, car sur les écouteurs de Realme, on retrouve des oreillettes en format tige intra-auriculaires avec un embout en silicone pour mieux rentrer dans vos oreilles. Ils sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute.

Par ailleurs, les écouteurs embarquent un capteur de présence qui permettra à la lecture de s’interrompre dès que l’un ou les deux sont ôtés des oreilles. Mais l’écoute de la musique reste possible même avec un seul écouteur en place. Et si vous avez des doutes sur la résistance, sachez qu’ils sont certifiés IPX5 et résisteront donc à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration.

Pour vous accompagner, Realme s’assure d’offrir une belle autonomie et promet 4h avec la réduction de bruit active, et 5h sans. Quant au boitier, il est assez basique, mais il a surtout l’avantage d’être compact et léger. Ce dernier est censé offrir 4 charges supplémentaires, soit un total de 25 heures d’écoute. Il suffira d’une charge de 10 minutes, selon Realme, pour récupérer 2 heures d’autonomie.

Des performances sonores réussies pour le prix

Pour ce prix, vous serez ravie de découvrir que ces écouteurs entrée de gamme disposent d’une isolation passive couplée à la réduction de bruit active. Grâce à ses deux microphones, cette paire de true wireless gomme très efficacement les bruits environnants. L’utilisateur sera très bien isolé dans toutes les situations, et s’il souhaite entretenir une conversation sans pour autant enlever les écouteurs, il pourra activer le mode transparence. Si cette réduction de bruit active n’est évidemment pas à la hauteur de celle proposée par les AirPods Pro ou encore celle qui équipe les Sony WF-1000XM4, qui domine aujourd’hui le marché, celle offerte par Realme se défend très bien.

La partie audio n’a pas été délaissée, on retrouve des transducteurs de 10 mm, ainsi qu’un contrôleur Bluetooth 5.2 compatible seulement avec les codecs SBC et AAC. Ils ne prendront donc pas en charge l’aptX ou le LDAC, mais les codecs disponibles resteront suffisants pour écouter les différents titres présents sur les plateformes de streaming. Côté qualité audio, les Buds Air 2 délivrent un son équilibré, qui ne change d’ailleurs pas même avec la réduction de bruit activée. De plus, la qualité des appels ne sera pas en reste, et le travail de suppression des bruits environnants sera toujours aussi appréciable.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Realme Buds Air 2.

