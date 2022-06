L’Apple Watch Series 6 est à un bien meilleur prix que la SE pendant les soldes

Après une semaine de réductions, les enseignes entament la deuxième démarque des soldes et Boulanger frappe fort en proposant l'Apple Watch Series 6 (44mm) à 309 euros seulement contre 459 euros à sa sortie. C'est une belle réduction pour du Apple.

Alors que les rumeurs battent leur plein sur le prochain wearable d’Apple, il est toujours intéressant de se tourner vers les anciens modèles pour faire des économies. La Series 6, par exemple, garde de sérieux atouts et reste toujours recommandable face à l’Apple Series 7 qui n’apporte que peu de changement. La bonne nouvelle c’est que pendant les soldes, la version 44 mm de l’Apple Watch Series 6 est remisée à plus de 30 %. C’est un excellent prix, surtout lorsque la Series SE est affichée à un prix plus élevé.

Ce qu’on apprécie sur l’Apple Watch Series 6

Son suivi de santé poussé : ECG et capteur SpO2

Son bel écran OLED et Always-On Display

Les multiples sports pris en charge

Vendue à sa sortie au prix de 459 euros, l’Apple Watch Series 6 en 44 mm est proposée au rabais durant les soldes. Elle est à seulement 309 euros sur le site Boulanger dans son coloris rouge.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 6. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une Apple Watch toujours intéressante

L’Apple Watch Series 6 reprend les codes des modèles précédents à savoir : un cadran carré aux bords légèrement arrondis, la fameuse Digital Crown permettant de naviguer dans l’interface, ainsi qu’un écran OLED Retina Always-On Display. Si la Series 7 gagne 1 mm en plus sur chaque taille, passant de 40 à 41 mm et de 44 à 45 mm, l’écran de la Series 6 reste agréable à consulter et lumineux.

Pour se recharger, la Series 6 ne profite pas de la charge rapide comme le dernier modèle qui récupère 80 % d’autonomie en 45 minutes. Néanmoins, elle dispose de la même autonomie (18 heures) et tient donc une bonne journée et demie en utilisation classique.

Tout aussi efficace que la nouvelle génération

L’Apple Watch Series 6 n’est certes pas le dernier modèle de la marque, mais comme tout produit Apple, elle ne perd pas en efficacité et offre une bonne expérience utilisateur. Elle profite également du dernier système d’exploitation WatchOS 8. L’interface apporte quelques fonctionnalités intéressantes comme, la détection de démarrage et de chute en activité, du mode Concentration, du fond d’écran en mode portrait, l’app de méditation Pleine Conscience, etc.

Quant aux capteurs dédiés à la santé, ils ne bougent pas non plus. On retrouve les capteurs, tel que le cardiofréquencemètre, le capteur sp02 pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang, et l’ECG — des capteurs dont la SE en est dépourvues. La montre vous propose un suivi complet sur vos activités sportives au jour le jour comme la marche, la course à pied, la musculation, le yoga ou encore la natation (la montre est étanche jusqu’à 50 m), que vous pourrez ensuite retrouver directement sur votre téléphone. L’altimètre est également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 6.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.