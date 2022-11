Le nouveau Xiaomi 12 Lite 5G est encore plus abordable à l’occasion du Single Day

Le 12 Lite 5G est une version allégée de l'actuel flagship de Xiaomi, mais sa fiche technique à de quoi séduire. Alors que le modèle 128 Go est normalement proposé à 449,90 euros, aujourd’hui vous pouvez obtenir la version 256 Go à 369 euros seulement.

Xiaomi est bien connu pour proposer une large gamme de smartphones pour tous les budgets. Parmi sa douzième génération, la version Lite était la dernière attendue. Le Xiaomi 12 Lite 5G copie donc ses grands frères, et propose des composants de très bon niveau, mais pour un prix très réduit. Si le constructeur a déjà allégé la facture finale, le modèle 256 Go est aujourd’hui 80 euros moins chers que le modèle 128 Go.

Le Xiaomi 12 Lite 5G en quelques mots

Un écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 778G efficace

La charge très rapide de 67 W

Si on retrouve uniquement la version 8+128 Go de Xiaomi 12 Lite 5G à 449,90 euros sur le site du constructeur, le modèle avec 256 Go de stockage est proposé à un prix plus intéressant sur AliExpress : 369 euros seulement en utilisant le coupon vendeur et le code FR30.

Une version Lite sans trop de compromis

Comme son nom l’indique, le Xiaomi 12 Lite 5G est une version allégée du modèle classique. Il propose ainsi un design moins premium avec tout de même de belles finitions avec des touches colorées. Sa dalle de 6,55 pouces n’empêche pas d’offrir une prise en main agréable, notamment grâce à ses 7,29 mm et un poids de seulement 173 grammes. En face avant, on retrouve une dalle AMOLED en FHD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui permet un affichage très fluide.

Côté performances, il est animé un Snapdragon 778G couplé à 8 Go de RAM, une puce qui a déjà fait ses preuves avec le Samsung Galaxy A52s. Avec une telle configuration, le smartphone de Xiaomi se montre suffisamment puissant pour assurer la majorité des tâches du quotidien, hormis du côté des jeux plus gourmands, où quelques ralentissements devraient intervenir.

Assure de bonnes prestations pour le prix

Une fois retournée, on découvre un triple capteur photo composé d’un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’un objectif macro. Le capteur principal devrait assurer de bons clichés. À l’avant, la caméra est de 32 mégapixels pour assurer une bonne qualité pour vos selfies et la présence de double LED permettra d’être éclairé à tout moment, même la nuit.

Le moins cher de la gamme fait quelques concessions, au niveau de l’autonomie en intégrant une petite batterie de 4 300 mAh. La version Lite du Xiaomi 12 devrait tenir une journée selon votre utilisation. Bonne nouvelle du côté de la recharge, le téléphone est compatible avec la charge de 67 W et permet d’atteindre 100 % de la batterie en seulement 41 minutes.

Envie de changer de forfait aussi ?

Si vous souhaitez changer de forfait mobile en même temps que l’achat de votre nouveau smartphone, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits mobiles sans engagement du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement La Poste Forfait 4G - 50 Go 2 mois Appels illimités 50 Go en France 10 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 15,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 100 Go Appels illimités 100 Go en France 17 Go en Europe 20€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.