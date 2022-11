Sony WH-1000XM5 : le casque premium ne résiste pas au Black Friday (-30 %)

Sony a déjà fait ses preuves sur le marché des casques à réduction de bruit. Avec son dernier XM5, la marque perfectionne son produit, et arrive à faire mieux encore. Aujourd’hui, il devient plus intéressant en passant de 420 euros à 296,99 euros.

Si le modèle WH-1000XM4 de chez Sony figure sur le podium de notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2022 , son successeur est tout aussi prometteur. En effet, le Sony WH-1000XM5 vient tout simplement enrichir les atouts du modèle précédent, en améliorant certains points, comme la réduction de bruit ou encore en introduisant un nouveau design pour plus de confort. Si à sa sortie, son prix dépassait les 400 euros, aujourd’hui il est possible de l’obtenir pour moins de 300 euros grâce à ce code promo disponible pendant le Black Friday.

L’essentiel à retenir du WH-1000XM5

Une réduction de bruit active encore meilleure

L’amélioration de la qualité audio. des appels vocaux

Une autonomie solide

Sortie au prix de 420 euros, puis affiché au prix de 399 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 tombe à 296,99 euros en utilisant le code SONY10 sur le site Boulanger.

Un changement drastique côté design

Le dernier casque de Sony, le WH-1000XM5, apporte un réel vent de fraîcheur en changeant d’apparence. Toujours bien conçu, le XM5 offre un aspect plus minimaliste et épuré qu’auparavant, mais se dote aussi d’un arceau plus affiné et souple. Si son revêtement mat « feutré » fait de l’effet, ce changement de design l’empêche de se replier ce qui est assez dommage.

Le confort est au rendez-vous, mais après plusieurs heures il se peut que vous ressentiez un point d’appui au niveau de l’arceau, le rembourrage arrive tout de même à réduire la gêne occasionnée. Quant aux coussinets en similicuir, ils englobent totalement les oreilles et permettent d’assurer une bonne isolation passive.

Une réduction de bruit toujours excellente, avec quelques améliorations

Déjà excellente sur le XM4, Sony va encore plus loin en ajoutant huit microphones sur le XM5 contre quatre sur le précédent. S’ajoute à cela, un capteur de pression atmosphérique afin de détecter si l’utilisateur est dans un avion, ainsi qu’un tissu technique sur les micros pour filtrer les bourrasques de vent et éviter qu’elles ne soient retranscrites dans les haut-parleurs.

La qualité d’appel, a elle aussi été améliorée. Avec l’aide de quatre microphones et de l’IA, le 1000XM5 isole au mieux votre voix des bruits ambiants et capture clairement votre voix sans distorsion. Au niveau des transducteurs, on passe d’un diamètre de 40 mm à un diamètre de 30 mm. Selon la marque, ils sont plus rigides et plus légers grâce à la fibre de carbone. Le rendu sonore est proche du WH-1000XM4, mais le XM5 affiche encore plus de précision et propose un rendu « plus naturel », mais avec moins de graves mis en avant. Autrement, on retrouve les trois codecs audio Bluetooth SBC, l’AAC et le LDAC. Le casque embarque également l’algorithme DSEE Extreme de Sony, ainsi qu’une compatibilité Bluetooth multipoint.

Un casque endurant Pour pouvoir profiter de votre musique, podcast ou films, Sony assure sur son casque jusqu’à 30 heures avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. Des promesses tenues puisque lors de notre test, le Sony WH-1000XM5 a pu tenir pendant 30h17 avant qu’il ne tombe à court de batterie. Quant à la recharge, celle-ci s’opérera rapidement via USB-C. Vous pourrez ainsi gagner 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WH-1000XM5.

