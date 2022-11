Offre Black Friday : la version 4G de l’iPad 9 est à -26 % aujourd’hui uniquement

Apple a sorti il y a quelques jours l'iPad 10, une tablette (très) chère. Heureusement, cela veut dire que l'iPad 9 a vu son prix baissé. C'est d'autant plus vrai que durant le Black Friday, on trouve ce 22 novembre seulement sa version 4G à 449 euros au lieu de 609 euros habituellement.

Plus tôt au mois de novembre, nous avions publié notre test de l’iPad 10 et conclu qu’il s’agissait d’un modèle trop cher. Si vous voulez tout de même profiter de l’expérience Apple à un coût plus réduit, l’iPad 9 est une bonne alternative, d’autant plus que la version 4G permet de travailler et de se divertir depuis n’importe où. Ça tombe bien, cette tablette est actuellement en promotion à l’occasion du Black Friday.

L’iPad 9 4G, c’est quoi ?

La connectivité 4G pour avoir accès à Internet sans avoir besoin de Wi-Fi

Un écran Retina de 10,2 pouces

Des performances au rendez-vous grâce à la puce A13 Bionic

Une bonne autonomie

Cette version avec 64 Go de stockage et une puce 4G était sortie au prix de 609 euros, mais on peut la retrouver aujourd’hui seulement à 449 euros sur le site de la Fnac.

Jusqu’au 28 novembre, l’iPad 9 (sans la 4G) est disponible dans sa version 64 Go à 349 euros au lieu de 439 euros.

De la puissance pour profiter d’un bel écran

Pas de puce M1 malheureusement, mais cela permet d’avoir un prix réduit pour cet iPad 9. On trouve tout de même la puce A13 Bionic dans cette tablette tactile. C’est plus que suffisant pour faire de la navigation, écouter de la musique en streaming ou regarder des contenus sur sa plateforme de SVoD préférée. On peut même faire un peu de jeu vidéo, bien que les titres les plus gourmands en ressources graphiques seront limités dans leur qualité.

La version 4G prend en charge 27 bandes LTE pour s’adapter à tous les réseaux mobiles du monde, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes de débits. On peut ainsi installer une carte nanoSIM ou une carte eSIM et souscrire un abonnement auprès d’un opérateur mobile. De quoi avoir accès à Internet peu importe où on se trouve, du moment qu’il y a un réseau mobile suffisant.

L’iPad 9 dispose d’une dalle Retina de 10,2 pouces et d’une définition de 2160 par 1620 pixels, soit une résolution de 264 ppp. Si l’écran commence à dater, il est tout de même équipé de la fonction TrueTone, qui permet à l’écran de s’adapter à la luminosité ambiante. On a droit à une luminosité maximale de 500 cd/m², le tout avec des couleurs très bien calibrées, ce qui est parfait pour regarder des films et des séries.

L’expérience iPad tout au long de la journée

Cet iPad est compatible avec l’Apple Pencil de première génération (qui est vendu en option). Il offre les fonctionnalités d’iPad OS 16, la dernière version du système d’exploitation d’Apple dédié aux tablettes tactiles. On a donc accès à de nombreux widgets pour personnaliser l’expérience de l’accueil. On peut également afficher plusieurs applications en même temps, par exemple lancer une vidéo YouTube tout en lisant un article de Frandroid.

Pour un usage standard le soir (jeu mobile, streaming vidéo, navigation, etc.), on peut facilement tenir plusieurs jours avant d’avoir à recharger l’appareil. Par exemple, on peut regarder des contenus sur Netflix pendant 4 heures pour perdre 40% de batterie. Du côté de la recharge, on n’a « que » 20 W de puissance maximale en Lightning, il faut de ce fait 2h45 pour recharger entièrement cette tablette tactile, ce qui est plutôt lent. Le prix à payer pour profiter d’une belle autonomie.

Pour en savoir plus sur cette tablette Apple, nous vous invitons à consulter notre test de l’iPad 9.

