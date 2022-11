Le Xiaomi Redmi Note 11S est le meilleur deal du Black Friday pour changer de téléphone

Le Xiaomi Redmi Note 11S est un smartphone accessible qui offre un très bon rapport qualité. Aujourd’hui, il voit son prix chuter à 164,99 euros contre 249,90 euros à sa sortie.

Xiaomi a prouvé à maintes reprises qu’un appareil à prix réduit peut se montrer tout aussi efficace que d’autres smartphones au tarif plus coûteux. Sa gamme Redmi en est la preuve, elle séduit la plupart des utilisateurs grâce à son excellent rapport qualité-prix. Le Note 11S est d’ailleurs un smartphone qui met tout le monde d’accord grâce à sa fiche technique équilibrée. Et pendant le Black Friday, le smartphone perd 85 euros de son prix.

Nous recommandons le Redmi Note 11S pour…

Son bel écran AMOLED à 90 Hz

Son SoC entrée de gamme efficace

Son autonomie d’une journée

Proposé à 249,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 11S (64 Go) est bradé à 194,99 euros sur AliExpress, mais avec un coupon vendeur et le code BFFR30, le téléphone tombe à 164,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 11S. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 11S au meilleur prix ?

Une version améliorée du Redmi Note 11

Représentant le segment entrée de gamme du constructeur, le Redmi Note 11S ressemble fortement au Note 11. Ce qu’il les différencie se trouve sous le capot. Le modèle S intègre non pas une puce Qualcomm mais une de chez MediaTek : la Helio G96. Dans les faits, l’expérience utilisateur reste similaire et offre une bonne fluidité au quotidien. C’est plutôt sur la partie gaming, que le Note 11S se montre plus efficace. Il peut faire tourner les jeux gourmands dans une qualité plus élevée. Côté logiciel, c’est bien sûr la dernière version de l’interface maison, MIUI 13 basée sur Android 12. Il faudra attendre encore pour avoir Android 13.

Autre avantage pour le Redmi Note 11S : il opte pour un capteur principal de 108 mégapixels contre 50 sur le modèle classique. Cela permet d’obtenir une meilleure qualité photo avec plus de détails. Autrement on retrouve un ultra grand-angle, un macro et un de profondeur qui vont apporter une bonne polyvalence.

Esthétiquement similaire

Côte à côte, il est difficile de les distinguer tant ils se ressemblent. Il conserve les mêmes dimensions (179 grammes), la même face avant et arrière. Côté écran, il dispose de la même dalle Super AMOLED de 6,43 pouces affichant une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Pour continuer dans la comparaison avec le Redmi Note 11 cette version S embarque aussi une grosse batterie de 5 000 mAh, suffisante pour que le téléphone tienne pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Il est aussi compatible avec la charge 33W pour récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. On note également la présence d’une puce NFC, d’un port jack 3,5 mm ainsi que d’une certification IP53.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel). Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday. S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.