Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à seulement 164 € pour le Cyber Monday

Déjà excellent à 279 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est encore meilleur avec une belle réduction de 41% grâce au Cyber Monday ! On en trouve encore quelques exemplaires à seulement 163,93 euros sur AliExpress, il va falloir foncer pour en profiter.

Le Cyber Monday arrive après le Black Friday et c’est aussi une très belle occasion de faire de bonnes affaires, notamment du côté des smartphones. Aujourd’hui uniquement, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est 100 euros moins cher sur AliExpress.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, c’est quoi ?

Un écran Amoled de 6,67 pouces à 120 Hz

64 Go de stockage et 6 Go de RAM

Un capteur principal de 108 Mpx

Habituellement proposé à 279,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro en version 64 Go de stockage et 6 Go de RAM est disponible sur AliExpress à 163,93 euros seulement grâce à un coupon vendeur et au code promo BFFR30.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un très bon rapport qualité/prix

C’est toujours l’apanage des smartphones Xiaomi : leur rapport qualité/prix. Ce Redmi Note 10 Pro ne déroge pas à la règle et ça se voit directement sur sa fiche technique. La dalle de 6,7 pouces a droit à de l’Amoled, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2400 par 1080 pixels. Avoir du 120 Hz à moins de 170 euros c’est vraiment une affaire et après y avoir goûté, il y a fort à parier que vous ne pourrez plus vous en passer.

Du côté des composants, on trouve le SoC Snapdragon 732G gravé en 8 nm et épaulé par 6 Go de RAM et une puce Qualcomm Adreno 618. Pour les gros jeux vidéo comme Fortnite, ce sera un peu juste, mais sur d’autres titres plus légers comme Call of Duty Mobile, vous n’aurez pas de problème. Pour les usages « classiques », comme regarder des vidéos, envoyer des messages ou consulter les réseaux sociaux, tout fonctionnera sans soucis. Ce modèle Xiaomi est équipé d’Android 11 et de l’interface MIUI 12, qui offre beaucoup d’options de personnalisation et garantit une fluidité constante.

Un capteur photo principal et une autonomie convaincants

Avec sa batterie de 5020 mAh, on peut tenir jusqu’à deux journées complètes avec un usage standard et une journée et demie si on joue à des jeux vidéo ou qu’on regarde des vidéos en streaming : c’est très bon. Pour la recharge du Xiaomi Redmi Note 10 Pro, on a droit à une puissance maximale de 33 W, ce qui n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais cela permet tout de même de recharger entièrement le smartphone en une heure, ce qui est là aussi très correct.

La photo aussi est soignée sur ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro, puisqu’on a droit à un capteur photo principal de 108 Mpx. Bien qu’il ne soit pas au niveau de ce qui se fait de mieux sur le marché, il n’en reste pas moins convaincant et surpasse la concurrence à moins de 170 euros grâce à cette promotion.

Il est accompagné d’un ultra-grand-angle de 8 Mpx avec un champ de vision de 118 degrés, un capteur macro de 5 Mpx et un tout petit de 2 Mpx pour la gestion de la profondeur. Si ces derniers ne sont pas très intéressants, ils ne sont pas mauvais pour autant et se révèlent utiles.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à consulter notre test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

