Le Honor MagicBook 14 (AMD) est bradé à bon prix grâce au Cyber Monday

En ce jour de Cyber Monday, on trouve plusieurs ordinateurs portables à prix cassés. Parmi eux, il y a le Honor MagicBook 14, dans sa version avec AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, dont le prix passe de 749 à 499 euros sur Amazon ce lundi uniquement, soit une réduction de 33%.

Le Honor MagicBook 14, c’est quoi ?

Le processeur AMD Ryzen 5 5500U

256 Go de stockage et 8 Go de RAM

Un écran LCD Full HD de 14 pouces

Habituellement, le Honor MagicBook 14 dans sa version AMD avec 256 et 8 Go est commercialisé au prix de 749 euros. En ce jour de Cyber Monday, on le trouve à seulement 499 euros sur Amazon.

Des performances au rendez-vous avec ce Honor MagicBook 14

Cette version du Honor MagicBook 14 comprend le processeur AMD Ryzen 5 5500U gravé en 7 nm et cadencé à 2,1 GHz, accompagné par une carte graphique AMD Radeon et 8 Go de RAM LPDDR4. Pour faire fonctionner le tout, il y a 256 Go de stockage NVMe PCIe 3.0. Cela offre des performances plus que suffisantes pour de la bureautique légère et même un peu de jeu vidéo (des titres qui ne demandent pas trop de puissance graphique tout de même).

Cet ordinateur Honor est surtout conçu pour travailler, avec un clavier qui prend une grande partie du châssis et qui permet de taper vite et de façon silencieuse. Du côté du pavé tactile de cet ordinateur portable, là encore, il n’est pas décevant : il est précis et très long. Enfin, on a droit à un lecteur d’empreintes digitales, qui permet d’utiliser la fonction Windows Hello pour s’authentifier sans code.

Un superbe écran et une excellente autonomie

Pour parler de l’écran, on a droit à une dalle IPS LCD de 13,3 pouces avec un ratio de 16:9 non tactile : c’est très classique, mais il faut reconnaître que la formule fonctionne toujours autant. La luminosité maximale de 325 cd/m² est suffisante pour la plupart des usages, bien qu’on puisse avoir des difficultés à lire ce qui est affiché en plein soleil. D’autant plus qu’on a un bon contraste et des couleurs bien calibrées.

L’autre force du Honor MagicBook 14, c’est son autonomie offerte par sa batterie de 56 Wh : on peut tenir jusqu’à 13 heures, ce qui est très bon par rapport au prix de cet ordinateur portable. Pour le recharger, on a du Power Delivery. Enfin, sur la connectique, on trouve un port USB-C, un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-A 2.0, un port HDMI plein format et un port jack. Cela devrait suffire à la plupart des usages, bien qu’on ait regretté la présence d’un unique port USB-C.

Pour en savoir plus sur cet ultraportable, n’hésitez pas à consulter notre test du Honor MagicBook 14 AMD (2022).

