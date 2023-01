Amazon profite des soldes pour baisser le prix de l’Apple Watch Ultra

Depuis sa sortie en septembre 2022, l'Apple Watch Ultra connaît très peu de réduction. Et grâce aux soldes, la plus haut de gamme des Apple Watch voit son prix légèrement baisser : elle passe de 999 euros à 923 euros.

De nombreuses rumeurs annoncées l’arrivée prochaine d’une Apple Watch « Pro ». Hormis le nom, celles-ci se sont révélées vraies puisque la firme californienne a dégainé une troisième montre connectée dans son catalogue : l’Apple Watch Ultra. Au vu de son appellation, cette montre connectée ne s’adresse pas au grand public et vient plutôt se destiner à des sportifs de haut niveau. Pour les professionnels intéressés par cette tocante, sachez qu’elle est actuellement remisée à près de 10 %.

L’Apple Watch Ultra, c’est quoi ?

Une montre résistante et étanche

Un GPS double fréquence efficace

Un suivi de fréquence cardiaque précis

Une autonomie solide

Avec un prix de départ à 999 euros, l’Apple Watch Ultra se trouve à ce jour en promotion à 923,96 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Ultra (2022) au meilleur prix ?

Un style différent des autres Apple Watch

Longtemps leader sur le marché des montres connectées, Apple a décidé de se lancer sur un segment plus spécifique avec sa Watch Ultra. Elle a pour cible les sportifs habitués aux sports extrêmes. Pour rivaliser avec les plus grands, par exemple Garmin, la marque revoit le look de sa wearable. Elle récupère le design phare des smartwatch Apple, mais avec un format nettement plus imposant.

Il faut dire que le boîtier en titane est de 49 mm, une première sur une Apple Watch — de quoi impressionner une fois sur le poignet. Avec une aussi grande surface d’affichage, les utilisateurs pourront consulter davantage de données comme les calories brûlées, nombre de mètres parcourus, rythme cardiaque, etc. L’écran est agréable à utiliser au quotidien, notamment pour la luminosité qui monte jusqu’à 2 000 nits et offre une bonne lisibilité. Le mode Always-On est aussi de la partie, mais attention à l’autonomie.

Orienté sport

Pensée pour les sportifs et sportives, cette Apple Watch est plus résistante. Elle est dotée d’un boîtier protégé par du verre saphir pour être paré à toute éventualité, que ce soit dans le désert sous 55 degrés, ou en haut d’une montagne à -20 degrés. Elle est aussi certifiée IP6X pour la poussière (et sous l’eau jusqu’à 100 mètres), et peut même être utilisé pour de la plongée sous-marine jusqu’à 40 mètres. Elle se distingue par l’ajout d’un nouveau bouton qui servira à activer des contrôles rapides (lancer des entraînements instantanément, par exemple). La Digital Crown est toujours de la partie, mais plus grosse. Le GPS devient plus précis, ainsi que la boussole avec la possibilité de placer des repères et retracer votre chemin.

Quant à l’autonomie, Apple promet 36 heures en une seule charge et jusqu’à 60 heures avec le mode économie d’énergie, contre 18 heures pour la normale. Lors de notre test, nous avons pu la tester dans différente condition, elle a pu tenir 3 jours et 11 heures avec une utilisation non sportive. Elle arrive loin derrière la Garmin fēnix 7 qui a atteint dans notre test les 13 jours d’autonomie, mais a le mérite de proposer une meilleure autonomie que les autres Apple Watch.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici notre test sur l’Apple Watch Ultra.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.