Avis aux sportifs, la Garmin Venu 2 n’a jamais été aussi peu chère que durant les soldes

Garmin, marque incontournable dans le monde des wearables, propose de nombreuses références pour plaire aux sportifs. La Venu 2 assure un suivi complet et devient même plus abordable : 225 euros contre 399 euros habituellement.

Garmin, marque incontournable des montres connectées, a déjà fait ses preuves avec ses toquantes tournées vers le sport. On retrouve dans son catalogue la Garmin Venu 2, un modèle qui mise sur un suivi d’activité poussé particulièrement efficace et précis. Pour les intéressés, c’est d’ailleurs l’occasion idéale de craquer puisqu’elle bénéficie d’une réduction de 174 euros pendant les soldes d’été.

Les avantages de la Garmin Venu 2

Un suivi des mesures de santé et du GPS efficace

L’autonomie d’une dizaine de jours

Un design tout en sobriété

Lancée à 399 euros, la Garmin Venu 2 est maintenant disponible en promotion à 225 euros sur Amazon.

Une montre sobre orientée vers le sport

À première vue, la Garmin Venu 2 ressemble à n’importe quelle montre en cuir classique, un design sobre totalement assumé par le constructeur puisque ce qui compte, c’est ce qu’il y a à l’intérieur. Avec son diamètre de 135 à 200 mm, elle se destine aux gros poignets. Les personnes ayant des poignets plus fins doivent plutôt se diriger vers la Garmin Venu 2S. Nous avons donc là un modèle plutôt imposant avec un écran de 45 mm de diamètre, mais tout de même légère à porter.

L’écran est une dalle AMOLED de 1,3 pouce avec une résolution de 416 x 416 pixels. Avec 320 pixels par pouce, l’écran est agréable à regarder, l’affichage est net, lumineux et le contraste excellent. La luminosité peut même s’ajuster automatiquement sur trois niveaux selon votre environnement et vous pouvez manuellement la régler sur dix niveaux. Avec sa protection Gorilla Glass 3 et son étanchéité 5 ATM, elle pourra très bien vous suivre dans vos randonnées extrêmes que jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Un coach qui vous suit partout et longtemps

Que ce soit sur la Garmin Venu 2 ou les autres montres connectées de cette marque, le suivi GPS est particulièrement efficace, il faut dire que c’est la spécialité de l’entreprise américaine. En plus des classiques compteur de pas, cardiofréquencemètre et oxymètre, la Garmin Venu 2 peut calculer avec précision la distance parcourue lors d’un entraînement ainsi que votre allure, le suivi de votre tracé et le nombre de calories dépensées. Étant particulièrement efficace, le GPS est très énergivore. L’autonomie a d’ailleurs été calculée à une dizaine de jours en utilisation moyenne.

Si cette montre connectée n’est pas au niveau des modèles Samsung ou Apple, c’est parce qu’elle présente quelques lacunes. L’impossibilité de passer des appels et l’absence de haut-parleurs par exemple. Installer des applications tierces est possible avec le Store maison de Garmin, mais la navigation sur l’interface est d’un compliqué… Il vaut mieux se concentrer sur une utilisation exclusivement sportive où la montre propose des fonctionnalités abouties, telles que l’estimation de l’âge physique ou le « Body Battery », un genre de coach virtuel qui vous donnera des conseils sur votre repos et les séances de récupération.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Venu 2.

