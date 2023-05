Le très atypique Nothing Phone (1) est 100 euros moins cher actuellement

Le Nothing Phone (1) est probablement l'un des smartphones les plus originaux du moment. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle noté 8/10 dans nos lignes est actuellement à un super prix : 399 euros au lieu de 499 euros chez Boulanger et Amazon.

Aucun smartphone ne ressemble à l’atypique Nothing Phone (1), et c’est déjà un réel atout. Cet OVNI, que l’on a beaucoup apprécié lors de notre test, se démarque avant tout grâce à son dos transparent incrusté d’une multitude de LED qui s’activent à la réception d’une notification. Mais le Nothing Phone (1) a bien d’autres atouts, comme son prix, qui bénéficie actuellement d’une promotion de 100 euros.

Les points essentiels du Nothing Phone (1)

Un smartphone avec un glyphe ;

Un écran OLED de 6,55 pouces rafraîchi à 120 Hz ;

Une puce Snapdragon 778G+.

Lancé à 499 euros, le Nothing Phone (1) (8+256 Go) est désormais proposé à 399 euros chez Boulanger et Amazon.

Un smartphone très… lumineux

S’il y a un aspect qui permet au Nothing Phone (1) de se démarquer de la concurrence, c’est bien son design. Son originalité réside dans son dos transparent : sous sa surface, se niche un réseau de petites LED capables de dessiner en rythme des motifs calqués sur les sons et notifications envoyées par votre smartphone.

Cet effet a un petit nom, le Glyphe. Et ce Glyphe n’est pas seulement esthétique, puisqu’il a une réelle utilité au quotidien. Une foule d’animations lumineuses différentes s’adapteront aux dix sonneries et dix sons de notifications disponibles dans le smartphone, et vous pourrez même utiliser le Glyphe comme un flash. Mais si vous ne supportez pas ce sound design, sachez que vous pourrez utiliser les glyphes en mode silencieux.

Autrement, on a droit à un smartphone dont la silhouette partage quelques points communs avec celle de l’iPhone, avec ses tranches plates, ses bords arrondis et ses fines bordures autour de l’écran. Le Nothing Phone (1) sera par ailleurs plutôt léger avec son poids de 193,5 g, malgré ses dimensions généreuses (159,2 x 75,8 x 8,3 mm).

Une légèreté qui s’explique notamment par la conception en aluminium du smartphone. Concernant son écran, celui-ci intègre une dalle OLED Full HD+ de 6,55 pouces qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité. On regrettera tout de même une luminosité un peu faiblarde.

Une puissance convaincante

Côté performances, le smartphone est propulsé par une puce de milieu de gamme, le Snapdragon 778G+, gravée en 6 nm et épaulée ici par 8 Go de mémoire vive. Côté gaming, le Nothing Phone (1) pourra faire tourner les titres en 3D sans problème, à condition de ne pas pousser les graphismes au maximum. Le smartphone aura aussi tendance à chauffer en jeu. Côté autonomie, ensuite, ce modèle se montre plutôt endurant puisqu’il est capable de tenir une journée complète, voire une journée et demie avec un usage modéré. La recharge sera de son côté un poil lente.

Enfin, concernant ses capacités en photo, le Nothing Phone (1) embarque un modèle plutôt polyvalent avec un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels (f/1,88) avec stabilisation optique et électronique de l’image et un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2,2) avec stabilisation électronique. Le capteur principal permettra d’obtenir des clichés au piqué correct et avec assez de détails. Une perte de netteté peut toutefois être remarquée lorsque la lumière commence à baisser. Pour les portraits, vous pourrez d’ailleurs profiter du Glyphe pour obtenir des résultats moins écrasés qu’avec un flash classique.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Nothing Phone (1).

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Nothing Phone (1), nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2023.

