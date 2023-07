Cet aspirateur robot 2-en-1 de chez iRobot est bradé à -30 % lors des soldes d’été

iRobot a beaucoup à offrir avec sa gamme d'aspirateurs robots. Le Combo R113840 est en mesure d'aspirer et de laver le sol simultanément, le tout pour moins de 250 euros durant les soldes d'été.

La corvée de l’aspirateur enchante peu de monde. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectés et autonomes. On vous présente alors le Roomba Combo R113840 de la marque iRobot. Il s’agit d’un produit d’entrée de gamme qui n’a pas à rougir face à certains concurrents, car il a l’avantage de pouvoir aspirer, mais aussi laver. En ce moment, il profite d’une réduction de 110 euros pendant les soldes d’été.

iRobot Roomba Combo R113840, c’est quoi ?

Un robot qui aspire et lave simultanément

Une bonne puissance d’aspiration

Compatible avec les assistants vocaux

Initialement à 359 euros, l’aspirateur iRobot Roomba Combo R113840 est aujourd’hui en promotion à 249 euros seulement sur le site Auchan, soit plus de 30 % de remise.

En quoi le Roomba Combo est-il intéressant ?

L’iRobot Roomba Combo est un appareil qui combine non seulement les fonctions d’un aspirateur robot, mais aussi d’un robot laveur de sol. On comprend mieux maintenant le choix du nom de cette référence, car c’est le combo gagnant. Le Roomba Combo s’équipe d’une lingette microfibre avec une texture striée et trois modes de lavage différent pour laver le sol.

Il est aussi capable d’éliminer les poussières et saletés incrustées dans vos sols avec ses brosses rotatives intégrées à l’avant, mais attention aux poils d’animaux. D’ailleurs, pour naviguer dans votre domicile, il utilise des capteurs de suivi de sol pour nettoyer de manière ciblée et logique en lignes droites bien nettes. S’ajoutent à cela des capteurs anti-collision et anti-chute, pour naviguer autour des meubles et éviter de tomber dans les escaliers.

Depuis l’application, vous retrouverez des suggestions de nettoyage, vous pourrez aussi piloter l’appareil, ou le contrôler au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa. Quant à l’autonomie, la marque promet 100 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Malheureusement, ce dernier ne retourne pas à la base automatiquement une fois son travail terminé, il faudra donc le déplacer jusqu’à sa base.

