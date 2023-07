Ce PC portable Dell Inspiron 16 Plus perd 400 euros pendant les soldes d’été

Sur sa gamme de PC portable, Dell propose des soldes intéressantes sur plusieurs machines. L’Inspiron 16 Plus offre de belles performances avec un grand écran. Surtout son prix chute de 400 euros pendant les soldes estivales.

Le marché des ordinateurs portables connaît une forte hausse des prix en 2023. La période des soldes d’été est donc une bonne occasion de trouver une nouvelle machine correspondant à vos besoins sans en payer le prix fort. La marque Dell propose régulièrement des produits intégrant notre sélection des meilleurs PC portables du marché. Le Dell Inspiron 16 Plus dans une configuration comprenant la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060 bénéficie d’une réduction de 400 euros sur le site officiel du constructeur.

Les points forts du Dell Inspiron 16 Plus :

Son excellente autonomie

Un écran de 16 pouces bien géré (malgré une faible luminosité)

La bonne gestion des températures

Initialement à 1499 euros, le PC portable Dell est disponible au prix de 1099 euros pendant les soldes dans sa configuration comprenant notamment une RTX 3060.

Pourquoi choisir le Dell Inspiron 16 Plus ?

Comme son nom l’indique, le PC portable se distingue au premier abord par son écran de 16 pouces. Cette dalle LCD ne supporte qu’un rafraîchissement de 60 Hz. Si cette grande diagonale est un point fort, on regrette une colorimétrie décevante. Celle-ci mesurée à 289 cd/m² vous rendra difficile la lecture en plein soleil. Le design de la machine est sobre, mais celle-ci reste ergonomique.

Le Dell Inspiron 16 Plus brille surtout dans le volet des performances. La configuration mise en avant intègre un processeur Intel Core i7-12700H de 12e génération accompagné par une GeForce RTX 3060. Notez que vous avez droit à 16 Go de RAM DDR5 et 1 To de stockage en PCIe NVMe. Le PC portable peut ainsi délivrer de bonnes performances lorsqu’il est sollicité sans trop chauffer pour autant.

D’autant plus que l’ordinateur portable intègre une batterie de 86 Wh accompagné par un bloc de charge de 130 W. Il est possible d’utiliser des chargeurs plus lents répondant à la norme DisplayPort. Le Dell Inspiron 16 Plus est en capacité de vous offrir une autonomie de 9 à 10 heures pour un usage bureautique.

Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test complet du Dell Inspiron 16 Plus.

