Soldes 2023 : ce laptop gamer MSI (RTX 4050, 144 Hz) à -33 % est parfait pour les jeux AAA

Les MSI Bravo sont des configurations d'entrée de gamme qui ont récemment réussi le tour de force d'inclure des composants haut de gamme comme une RTX 4000 et de rester sur un positionnement tarifaire plus abordable que la concurrence. Avec une RTX 4050 accompagnée d'un Ryzen 7, ce MSI Bravo 15 n'est peut-être pas la configuration la plus puissante, mais il reste dans le haut du panier, il pourrait même être votre premier choix durant ces soldes d'été maintenant qu'il est proposé à 929,99 euros au lieu de 1399,99 euros chez Darty.

Arrivé récemment sur le marché français, ce MSI Bravo 15 se veut être une configuration abordable dotée de composants haut de gamme. Vous avez ici une RTX 4050 ainsi qu’un écran rafraîchi 144 Hz, si vous êtes un gamer avec un budget serré, il est possible de mettre la main sur une bonne puissance de frappe pour moins de 1000 euros grâce à ces soldes d’été. En ce moment, le MSI Bravo 15 C7VE-007FR profite d’une réduction de 470 euros chez Darty.

Le MSI Bravo 15 C7VE-007FR en quelques points

Une RTX 4050 avec un processeur Ryzen 7 7735HS

Un écran en Full HD rafraîchi à 144 Hz

Un stockage de 512 Go extensible

Au lieu de 1399,99 euros habituellement, le MSI Bravo 15 C7VE-007FR est maintenant disponible en promotion à 929,99 euros chez Darty.

Un laptop sans surprise malgré les nouveautés

Avec ce Bravo 15, le constructeur thaïlandais MSI fait dans la nouveauté sans toutefois sortir des sentiers battus, il n’y a donc rien de révolutionnaire sur ce laptop, seulement une mise à niveau des composants. Étant donné que ce PC portable est censé être d’entrée de gamme, il ne faut pas non plus trop en demander. On retrouve le design emblématique de MSI dans la forme particulière du capot, un clavier rétroéclairé, un système de refroidissement Cooler Boost 5 ainsi qu’un poids de 2,35 kg.

L’écran est quant à lui bien calibré pour un usage gaming, nous avons ici une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) ainsi qu’un excellent taux de rafraîchissement de 144 Hz. Vous avez donc une fluidité et des angles de vision confortables pour n’importe quel jeu. Enfin, le châssis se dote d’une connectique généreuse avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port RJ45 ainsi que la traditionnelle prise jack 3.5 mm.

L’entrée du haut de gamme pour la puissance

L’entrée du haut de gamme puisque c’est une RTX 4050 qui équipe le MSI Bravo 15 C7VE-007FR, il s’agit de la carte graphique la moins puissante de la dernière génération RTX 4000 de Nvidia. S’il fallait la comparer à un modèle de la génération précédente, elle équivaudrait à une RTX 3060, ce qui est déjà suffisant pour faire tourner les derniers jeux AAA. Vous aurez cependant un peu de mal à allier ray-tracing et paramètres graphiques au max tout en conservant une fluidité décente, les features doivent donc être utilisées avec parcimonie.

Cette carte graphique est accompagnée du processeur AMD Ryzen 7 7735HS, un autre composant que l’on peut situer dans l’entrée du haut de gamme. Il est doté de 8 cœurs et de 16 threads, a une fréquence de base de 3,2 GHz et une fréquence turbo de 4,75 GHz. Avec 16 Go de RAM DDR5, il est totalement paré pour le multitâche. Vous avez également de quoi vous constituer une belle ludothèque et bénéficier de temps de chargement très rapides grâce à son SSD NVMe de 512 Go, sachant qu’un deuxième emplacement pour SSD est libre. Enfin, ne vous attendez pas une autonomie décente avec ces composants, la batterie de 53,5 Wh ne dure que cinq heures environ.

