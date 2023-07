Soldes 2023 : -70 % sur la batterie externe de Samsung avec une capacité de 20 000 mAh

Vous vous apprêtez à partir en vacances, mais votre smartphone n'est pas capable de tenir le rythme d'une journée au bord de la plage ou en randonnée en pleine montagne ? Pour prévenir les pannes en pleine journée, une batterie externe devient un accessoire indispensable et on peut dire que les soldes d'été tombent bien puisque vous pouvez obtenir cette batterie externe de Samsung pour seulement de 19,99 euros au lieu de 69,99 euros chez Darty.

Les derniers modèles de smartphone ont une autonomie d’une journée et demie à deux journées, mais il peut tout de même vous arriver de tomber en rade de batterie dans un trou perdu sans prise électrique. D’où l’utilité des batteries externes, ces accessoires peuvent être d’une grande aide au quotidien et avec sa capacité de 20 000 mAh, ce modèle de Samsung peut vous sauver la mise plus d’une fois. À l’occasion de ces soldes d’été, cette batterie externe est moins chère de 50 euros chez Darty.

La batterie externe de Samsung en bref

Une batterie compacte et facilement transportable

Une capacité de 20 000 mAh

Une connectique à triple port (2 USB-C et 1 USB-A)

Une charge rapide à 25 W

Au lieu de 69,99 euros habituellement, la batterie externe de Samsung est maintenant disponible en promotion à 19,99 euros chez Darty grâce à une réduction de 30 euros et à cette offre de remboursement de 20 euros.

Une batterie à emmener en vadrouille cet été

Si vous êtes toujours en déplacement à l’extérieur, alors votre batterie externe doit être aisément transportable et se ranger facilement dans un sac, ce dont ce modèle de Samsung parvient sans trop de problèmes. En effet, malgré sa puissance et sa grande capacité, cette batterie ne pèse que 392 grammes et ne mesure que 14 cm sur 7 cm. Elle est également livrée avec un câble USB-C d’une longueur de 30 cm afin de la brancher directement à votre smartphone.

Malgré son format, cette batterie adopte une connectique plutôt généreuse avec un port USB-A et deux ports USB-C, vous pouvez ainsi recharger jusqu’à trois appareils en même temps, mais il faut s’attendre à ce que la puissance maximale soit partagée. Certains préféreront donc recharger un appareil à la fois. Sachez d’ailleurs que cette batterie externe est compatible avec un large éventail d’appareils, allant des smartphones aux tablettes en passant par les montres connectées.

Une capacité de 20 000 mAh !

L’un des atouts de cette batterie externe est sa grande capacité de 20 000 mAh, sachant que celle d’une batterie de smartphone est en moyenne de 5000 mAh, cela vous donne la possibilité de la recharger entièrement au moins quatre fois avant épuisement. En revanche, cela pourrait prendre du temps pour recharger la batterie externe elle-même.

Cet accessoire offre également une puissance de recharge de 25 W, ce qui est plutôt satisfaisant pour un smartphone Apple ou Samsung. Par exemple, le récent Samsung Galaxy S23 prend une puissance de recharge de 25 W exactement. Selon l’appareil rechargé, il se peut que la puissance de la batterie ne soit pas optimale. Enfin, elle est conforme aux protocoles de charge Power Delivery 3.0, Samsung AFC et Quick Charge 2.0.

