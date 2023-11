Ce pack Samsung Galaxy S22 + écouteurs sans fil + chargeur est à -45 % durant la Black Friday Week

Avant le Black Friday, c'est la Black Week, pour s'échauffer avec de belles promotions. C'est déjà le cas avec ce pack comprenant le Samsung Galaxy S22, les écouteurs Galaxy Buds FE ainsi qu'un chargeur à induction. Proposé à l'origine à 1 009 euros, on le trouve à seulement 549 euros.

Et si c’était le moment de changer de smartphone ? Les meilleurs du marché coûtent plus de 1000 euros, et tout le monde n’a évidemment pas cette somme à mettre dans un téléphone. D’un autre côté, se tourner vers un modèle haut de gamme qui a déjà deux ans à son actif n’est pas nécessairement une mauvaise idée. C’est pourquoi ce pack avec un Samsung Galaxy S22, des écouteurs Galaxy Buds FE et un chargeur à induction nous semble intéressant. Durant la Black Friday Week 2023, ce pack profite de 45 % de réduction !

Ce pack Samsung, c’est quoi ?

Un Samsung Galaxy S22, smartphone haut de gamme sorti en 2022 ;

Des écouteurs Samsung Galaxy Buds FE, d’une valeur de 100 euros ;

Un chargeur sans-fil de la marque de 15 W.

Au lieu de 1009 euros, ce pack avec le Samsung Galaxy S22 (128 Go), des écouteurs Galaxy Buds FE et un chargeur sans-fil est en ce moment disponible à seulement 549 euros sur le site de la Fnac. À noter que cette offre est également disponible chez Darty au même prix.

Design sublime, écran superbe : la bonne recette du Galaxy S22

Aujourd’hui, la plupart des smartphones ont une diagonale de 6,7 pouces : ce n’est pas le cas du Galaxy S22, qui dispose d’un écran de 6,1 pouces. Si vous appréciez les smartphones compacts ou qui s’en approchent, c’est l’un des modèles qu’il vous faut. Durant notre test du Galaxy S22, nous avions souligné la qualité de sa prise en main : ses finitions sont excellentes, il a un côté passe-partout.

Quant à l’écran, pas une bordure est plus épaisse que l’autre, tout est équilibré et c’est encore trop rare en 2023. En parlant du loup, il s’agit d’une dalle Oled Full HD+ avec un taux de rafraîchissement peut qui monter à 120 Hz. Ce dernier est dit « adaptatif », c’est-à-dire qu’il change en fonction de votre usage de l’appareil afin d’économiser de la batterie. Typiquement, si vous lisez un article de presse, pas besoin de rafraîchir l’écran 120 fois par seconde. Belle luminosité, couleurs assez fidèles et bonne diversité des couleurs : nos mesures ont montré qu’il s’agit d’un très bel écran.

Un smartphone Samsung également doué en photo et qui offre de belles performances

Samsung

, c’est aussi l’un des rois de la photo aux côtés des Pixel et des iPhone : le Galaxy S22 ne déroge d’ailleurs pas à la règle. Ce smartphone Galaxy est équipé d’un capteur photo grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 12 Mpx, d’un téléobjectif x3 de 10 Mpx ainsi qu’un d’un capteur selfie de 10 Mpx. Grâce à son téléobjectif, ce modèle est très polyvalent : à 549 euros, vous ne trouverez presque pas de modèles proposant un téléobjectif correct. Quant au capteur principal, il est très bon, avec de jolies couleurs, de la netteté. Si l’on doit le critiquer, ce serait au niveau de la gestion de la plage dynamique : le ciel peut par exemple être trop éclairé.

Le Samsung Galaxy S22 était à sa sortie un smartphone haut de gamme : il était également très attendu sur les performances qu’il avait à offrir. Si le SoC Exynos 2200 chauffe et consomme de la batterie, il n’en reste pas moins bon. Ce n’est pas le meilleur loin de là, mais il permet de jouer sans trop de ralentissements à Fortnite en qualité maximale à 60 FPS.

Enfin, il faut mentionner l’autonomie : comptez une journée d’endurance pour ce modèle, pas plus. La recharge non plus n’est pas la meilleure : 1h15 environ avec un chargeur filaire (jusqu’à 25 W) et plus d’une heure et demie avec le chargeur sans-fil de 15 W fourni dans ce pack.

Et les Galaxy Buds FE dans tout ça ?

Ce pack avec le Samsung Galaxy S22 comprend également les derniers écouteurs sans-fil de Samsung, les Galaxy Buds FE. Situés entre l’entrée de gamme et le milieu de gamme, ils proposent un son assez correct tourné vers les basses. Légers et confortables, ils peuvent être portés très longtemps, d’autant plus qu’ils tiennent jusqu’à six heures non-stop avec la réduction de bruit active.

Lors de notre test des Galaxy Buds FE, nous avons tout de même regretté des aigus trop inégaux, et le fait que l’égaliseur de l’application Samsung Wearable soit trop limité. Mais ces écouteurs sans-fil pas chers sont néanmoins un bon complément avec le smartphone.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

