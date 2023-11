Galaxy Watch 4 à moitié prix : la montre connectée de Samsung profite bien de la Black Friday Week

Aux côtés des écouteurs sans-fil, l'accessoire pour son smartphone, c'est sans doute la montre connectée. Les prix peuvent rapidement monter, jusqu'à coûter plus cher qu'un smartphone. Ce n'est pas le cas de la Samsung Galaxy Watch 4 : la montre connectée est à 139 euros seulement durant la Black Friday Week.

Les montres connectées, ça peut coûter cher : en général, comptez plusieurs centaines d’euros. Seules les périodes de promotions permettent de faire baisser les tarifs, à l’instar de la Black Friday Week. Pour preuve : la Samsung Galaxy Watch 4 passe de 269 euros à seulement 139 euros sur Amazon. Une offre valable quelques jours seulement et selon les stocks disponibles.

La Samsung Galaxy Watch 4 en bref

Wear OS 3 et toutes les applications disponibles ;

Un design élégant ;

Un bel écran ;

Une interface fluide et ergonomique.

Ce modèle est sorti en août 2021 au prix de 269 euros en version 40 mm. Deux ans plus tard, elle est toujours d’actualité et son prix est en baisse durant la Black Friday Week : la Samsung Galaxy Watch 4 perd 130 euros sur Amazon.

Dans le même temps, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, modèle plus récent et plus évolué, est également en promotion. Habituellement vendue à 469 euros, son prix baisse de 38% puisqu’elle est en vente sur Amazon pour seulement 289 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 4 au meilleur prix ?

Wear OS 3 : la force de la Samsung Galaxy Watch 4

Cette montre connectée Samsung fonctionne sous Wear OS 3 : c’est le système d’exploitation des montres connectées développé par Google, en collaboration avec Samsung. D’ailleurs, la Galaxy Watch 4 est récemment passée sur Wear OS 4, dernière version en date. Elles ont ainsi débloqué de nouveaux cadrans et tuiles pour l’écran d’accueil. Au-delà des changements esthétiques, c’est le suivi du sommeil qui profite de mesures avancées et les zones de fréquences cardiaques sont arrivées dans les entraînements.

En plus de ça, on trouve une fonction qui permet de sauvegarder les données de la montre avant de l’associer à un autre smartphone. Pratique si vous changez de téléphone portable, par exemple si vous avez craqué pour un nouveau smartphone durant la Black Friday Week. Bien que sortie il y a deux ans, la Galaxy Watch 4 n’a pas perdu une ride avec cette mise à jour et est même en avance par rapport à des modèles sortis après elle.

Comme évoqué précédemment, on trouve des fonctionnalités de santé et de sport, à commencer par des capteurs : podomètre, cardiofréquencemètre, SpO2, électrocardiogramme, GPS intégré, mesures de bio-impédance, etc. Le tout peut être utilisé via l’application Samsung Health Monitor sur son smartphone pour suivre toutes ces données.

Une montre connectée au GPS très précis et avec un bel écran

Pour les plus tatillons, ceux qui font des sorties très régulièrement pour courir et qui veulent analyser leurs performances, la Galaxy Watch 4 pourra être adaptée. Tout d’abord parce que son GPS est précis : de quoi analyser par la suite son tracé, après une randonnée à vélo par exemple. Néanmoins, il faut souligner que l’électrocardiogramme est réservé aux propriétaires de smartphones Samsung. Il faut aussi parler de l’autonomie, qui est loin d’être la meilleure sur la Samsung Galaxy Watch 4. Comptez une journée d’autonomie, sans plus.

Dans sa version 40 mm, l’écran de la Samsung Galaxy Watch 4 est d’une taille de 1,2 pouce avec une définition de 396 par 396. Le tout en Oled pour avoir de beaux contrastes, mais aussi économiser un peu de batterie (l’autonomie étant la faiblesse des montres connectées). La résolution comme la luminosité sont bonnes : de quoi lire ce qui est affiché, même en plein soleil. D’ailleurs, l’interface propose un large panel de cadrans. Certains fonctionnent en always-on display, c’est-à-dire qu’ils sont constamment actifs, comme si on avait une montre classique au poignet.

Pour en savoir plus sur cette montre connectée, nous vous invitons à lire notre test de la Samsung Galaxy Watch 4.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2023 ?

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.