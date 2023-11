The Frame 2023 : le TV/tableau en 4K de Samsung est à un super prix pour le Black Friday

Vous attendiez le Black Friday pour vous procurer la TV Samsung The Frame de vos rêves et embellir votre salon ? C'est le bon moment puisque le modèle 55 pouces de 2023 est en promotion à 999 euros au lieu de 1500 chez la Fnac. Le modèle 50 pouces chute à seulement 699 euros sur Amazon.

Le Black Friday est une période propice au changement de TV car les prix sont souvent bien plus avantageux que n’importe quelle période commerciale de l’année. C’est l’occasion de se tourner vers les modèles les plus onéreux et les plus demandés, c’est d’ailleurs le cas des TV the Frame par Samsung. Le modèle de 2023 en version 55 pouces propose une belle baise de prix puisqu’il passe sous la barre des 1000 euros.

L’essentiel à retenir de la TV Samsung The Frame 55LS03B

Une dalle QLED de 55″ avec un revêtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 1499 euros, le Samsung The Frame 55LS03B se trouve en promotion à 999 euros chez la Fnac. On trouve également le modèle 50 pouces à 699 euros au lieu de 999 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung The Frame TQ55LS03BG (2023). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung The Frame TQ55LS03BG (2023) au meilleur prix ?

Elle se fond dans les décors pour aller dans les tous les salons

Samsung mise toujours autant sur sa gamme The Frame, ses TV qui rassemblement à des tableaux. La série 2023 dispose d’un nouveau revêtement mat, il n’y a plus aucun reflet, ce qui rend l’objet encore plus précieux une fois en place. Il est évidemment possible de personnaliser l’affichage en mode veille avec l’une des 2 100 œuvres d’art de l’Art Store ou même vos propres photos. Grâce à son capteur de mouvement, le TV The Frame s’allumera seulement lorsqu’une personne se trouve devant, afin de faire des économies d’énergie.

Côté plus technique, il s’agit d’une dalle QLED, ici de 55 pouces, compatible 4K Ultra HD et HDR10+ afin de fournir une belle finesse d’image. Il intègre le processeur Quantum 4K pour profiter d’un excellent upscalling haute définition de vos contenus. Quant au son, les deux haut-parleurs sont convaincants, mais vous apprécierez encore plus avec une barre de son , d’autant plus que ce téléviseur propose du Dolby Atmos pour une spatialisation sonore en 3D.

Un objet d’art sur lequel on peut jouer !

Le Samsung The Frame version 2023 dispose aussi des fonctionnalités d’une Smart TV grâce au logiciel TizenOS afin de naviguer facilement dans les menus et accéder aux plateformes de SVOD directement sur sa TV, c’est désormais un classique. On retrouve aussi la compatibilité avec Bixby, Alexa et Google Assistant pour contrôler le TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler les chaînes ou le volume. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Mais cette TV est aussi dotée de quatre ports HDMI 2.1, un critère recherché par les gamers puisque cette norme permet de jouer à la PlayStation 5 ou à la Xbox Series X en 4K 120 FPS. D’autant plus que ce TV embarque le synchroniseur affichage/GPU AMD FreeSync Premium Pro. Idéal pour empêcher le tearing et de bénéficier d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.