Le Samsung Galaxy Z Fold 5 perd près de 40 % de son prix grâce au Black Friday

Le smartphone pliable ultime, le Samsung Galaxy Z Fold 5, est actuellement en promotion durant le Black Friday. Son prix de base de 1899 euros est en chute libre : l'appareil est à 1199 euros seulement durant quelques jours.

Et si le Black Friday 2023 était l’occasion de passer sur un smartphone pliable. Ils offrent un plus grand écran pour moins de place en largeur et en longueur dans la poche. Le smartphone pliant ultime, c’est sans doute le Samsung Galaxy Z Fold 5, qui comprend tout ce dont on rêve sur un smartphone. Ça tombe bien, c’est le Black Friday et il est disponible pour moins cher : vous pouvez vous le procurer sur Rakuten pour seulement 1199 euros.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 en quelques mots

Un écran interne très grand pour regarder des vidéos ou travailler ;

Un smartphone pliable qui ne lésine pas sur la puissance et la photo ;

Un design plus léger, plus fin que les versions précédentes ;

La certification IPX8.

À sa sortie en août dernier, le dernier smartphone pliable de Samsung était vendu à 1899 euros dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. À l’occasion du Black Friday, ce prix est barré, puisque le Samsung Galaxy Z Fold 5 (12/256 Go) est vendu pour seulement 1199 euros sur Rakuten. Pour en profiter, pensez à rentrer le code promo BLACK40 lors de votre achat.

Un design pliable et des écrans : c’est ce qui fait le Galaxy Z Fold 5

Ce smartphone Samsung est indéniablement un smartphone ultra haut de gamme, avec cadre en aluminium et verre solide. Le tout dans un châssis assez fin pour un smartphone pliable au format livre. Si la pliure reste visible et se sent, en réalité elle s’oublie rapidement avec le temps. Le capteur selfie de l’écran interne est même situé sous l’écran. S’il peut se voir, lui aussi s’oublie et c’est justement ce qu’on lui demande. À noter la certification IPX8 qui offre un réel avantage au Galaxy Z Fold 5.

Mais ce qui impressionne aussi, ce sont les deux écrans. Il y a tout d’abord l’écran externe de 6,2 pouces avec une définition de 2316 par 904 pixels (ce qui correspond à de la HD+). Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz (qui peut descendre à 48 Hz). Quant à l’écran externe, il s’agit d’une dalle de 7,6 pouces avec une définition de 2176 par 1812 pixels (équivalente au QXGA+), dans un format un peu plus carré. De quoi profiter d’un taux de rafraîchissement qui oscille entre 1 et 120 Hz. Si les ratios de ces deux écrans sont étranges, ils n’en sont pas moins très jolis : belles couleurs fidèles, grosse luminosité, tout y est.

Un smartphone pliable sans concessions

L’avantage du Samsung Galaxy Z Fold 5, c’est qu’il ne fait pas d’énormes concessions, bien que ce soit un smartphone pliable et qu’il soit significativement plus cher que les modèles « traditionnels ». Cela se remarque sur la partie photo : on trouve un capteur photo principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 10 Mpx pour l’écran externe et un autre de 4 Mpx pour l’écran interne. En résultent des clichés très bons, bien détaillés, bien colorés, avec des capteurs efficaces, même en mode nuit.

Le Galaxy Z Fold 5, c’est aussi la puce Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, le SoC de Qualcomm le plus puissant du marché. Il permet de faire tourner n’importe quel jeu vidéo en 3D avec les paramètres graphiques à fond. Un smartphone pliable alimenté par une batterie de 4400 mAh qui promet de tenir une journée, mais pas plus. C’est là le principal défaut des modèles pliants aujourd’hui et celui-ci ne déroge pas à la règle. Côté charge, comptez plus d’une heure pour un cycle complet.

Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold 5, c’est aussi One UI 5 (Android 13) et bientôt One UI 6 (Android 14), avec toutes les fonctionnalités dédiées au format pliant de l’appareil. La surcouche de Samsung est encore à l’heure actuelle la plus évoluée et la plus adaptée à ce format. Le tout durant de nombreuses années : le constructeur promet quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patchs de sécurité.

Pour en savoir plus sur ce smartphone pliable, nous vous conseillons de lire notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

