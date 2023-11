Une puissante barre de son Samsung à moins de 200 € ? C’est la magie du Black Friday !

Les barres de son Samsung proposant un son surround 3D sont nombreuses, mais la plupart de ces références sont plutôt onéreuses. Ce n'est toutefois pas le cas du modèle HW-B530, qui est proposé à 199 euros au lieu de 299 euros chez Cdiscount pendant ce Black Friday.

La plupart des téléviseurs, y compris les plus haut de gamme, ont généralement un défaut commun : une puissance sonore insuffisante. D’où l’intérêt d’ajouter une barre de son, qui va venir optimiser le rendu sonore du TV et maximiser l’immersion de l’utilisateur. Mais les meilleures références sont évidemment celles qui proposent un son surround en 3D, qui nous plonge réellement au cœur du contenu visionné. C’est notamment le cas de la Samsung HW-B530, qui fait actuellement partie des références les moins chères de la marque grâce à une promotion de 100 euros pendant ce Black Friday.

Ce que propose la Samsung HW-B530

Le DTS Virtual:X

Une puissance de 360 W

L’Adaptive Sound Lite pour optimiser l’audio dans les films et séries

Initialement proposée à 299 euros, la barre de son Samsung HW-B530 est désormais affichée à 199 euros chez Cdiscount.

Un son qui se diffuse dans toutes les directions

La barre de son HW-B530 adopte certes un design vu et revu chez Samsung, mais ce n’est pas forcément un défaut, puisqu’elle a l’avantage d’être plutôt sobre et de ne pas attirer l’œil outre mesure. Et ce, que vous souhaitiez l’installer sous un téléviseur ou l’accrocher au mur. Accompagnée d’un caisson de basses, la barre de son 2.1 embarque cinq haut-parleurs et délivre une puissance de 360 W. De quoi sonoriser une pièce de façon très correcte.

Mais le principal atout de cette barre de son est évidemment sa capacité à offrir un son surround en 3D bien immersif grâce à la technologie DTS Virtual:X. Concrètement, celle-ci permet de renforcer les basses et de donner au son une dimension plus verticale, et ce, même sans haut-parleurs dirigés vers le plafond. Résultat : le son enveloppe agréablement l’utilisateur.

Des fonctionnalités pour optimiser le rendu sonore

La Samsung HW-B530 embarque par ailleurs plusieurs technologies permettant d’optimiser le rendu sonore en fonction du contenu visionné. La technologie Adaptive Sound Lite se charge par exemple d’analyser les scènes d’un film ou d’une série afin d’optimiser l’audio et notamment rendre les voix plus claires. Le mode Voix Claire permet de son côté de faire ressortir les dialogues. Autre fonctionnalité qui cette fois ne va pas permettre d’optimiser le son, mais qui peut être bien utile au quotidien : le mode Nuit, qui baisse automatiquement le volume et compresse les basses pour ne pas déranger d’autres personnes dans le domicile.

Enfin, les gamers n’ont pas été oubliés avec le mode Jeu Pro, qui s’active automatiquement lorsque la console s’allume pour nous faire profiter d’une immersion décuplée. Côté connectique, on trouve un port HDMI eARC et un port HDMI CEC. Le Bluetooth multipoint est aussi de la partie pour connecter deux appareils à la barre de son de façon simultanée. Écouter vos titres favoris sur la barre de son est aussi tout à fait possible grâce au Bluetooth.

