Le OnePlus 11 devient enfin le flagship killer qu’on voulait tant grâce à cette offre Black Friday

Un smartphone haut de gamme pour le prix d'un modèle milieu de gamme : c'est l'offre disponible avec ce OnePlus 11 grâce au Black Friday. Et ne vous méprenez pas : nous parlons bien de la version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, à seulement 579 euros !

Souvent, les smartphones en promotion durant le Black Friday sont les versions avec le moins de stockage : la plupart du temps, ce sont elles qui profitent des plus belles réductions. Mais 128 Go, ça peut paraître peu pour ceux qui prennent des tonnes de photos. Heureusement, durant le Black Friday, la version 256 Go du OnePlus 11 est en promotion : le smartphone est disponible chez Rakuten au prix de 579 euros au lieu de 919 euros.

Le OnePlus 11, c’est quoi ?

Un superbe écran 120 Hz adaptatif ;

L’interface Oxygen OS avec plein d’options de personnalisation ;

L’Alert Slider de OnePlus ;

De grosses performances ;

Une bonne autonomie et une charge très rapide.

Sorti en début d’année, le OnePlus 11 était affiché au prix de 919 euros dans sa version comprenant 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. À l’occasion du Black Friday, ce OnePlus 11 n’est plus qu’à 579 euros sur Rakuten, soit une réduction de 36%. Pensez à rentrer le code promo BLACK40 lors de votre achat pour profiter de l’offre.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 11. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus 11 au meilleur prix ?

Le OnePlus 11, c’est du lourd : bel écran et grosses performances

Ce smartphone OnePlus propose un très bel écran Amoled de 6,7 pouces avec une définition QHD+ (3216 par 1440 pixels). Son avantage par rapport à d’autres modèles haut de gamme, c’est qu’il propose un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz dit « adaptatif ». Il peut descendre jusqu’à 1 Hz (c’est une dalle de type LTPO) selon les usages. Ainsi, si vous lisez un article de presse, l’écran n’affiche qu’une image par seconde afin d’économiser un peu de batterie. En pratique, l’écran affiche de belles couleurs, une luminosité maximale satisfaisante ainsi que des couleurs correctes.

Un appareil qui se démarque aussi par les performances qu’il délivre, à l’aide de son SoC, le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, épaulé par pas moins de 16 Go de RA. De quoi faire fonctionner les applications du feu de Dieu. Et pour les jeux vidéo gourmands en 3D comme Fortnite ou Genshin Impact, les 60 FPS avec les paramètres graphiques poussés à leur paroxysme est complètement possible.

Correct en photo, très bon en autonomie, excellent en charge

Côté photo, on trouve un capteur photo principal de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 48 Mpx, un téléobjectif x2 de 32 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 16 Mpx. Ce n’est pas le meilleur smartphone en photo sur le haut de gamme, mais il devient très bon à 580 euros. Le téléobjectif est très bon, les modes macro et portrait aussi. Seulement la cohérence colorimétrique entre les capteurs qui peut laisser à désirer.

Enfin pour l’autonomie, on trouve une batterie de 5000 mAh pour alimenter la bête. De quoi offrir une journée et demie à deux jours d’utilisation selon votre usage, ce qui situe le OnePlus 11 dans la moyenne haute. C’est sur la charge qu’il bat à plate couture la concurrence avec sa puissance de 100 W en filaire (le chargeur filaire est fourni dans la boîte). 20 minutes suffisent à passer de 0 à 100%, montre en main. Une petite douche, un petit déjeuner pris très rapidement et hop, le smartphone est déjà chargé.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous conseillons de lire notre test du OnePlus 11.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones haut de gamme en 2023 ?

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.