Moins de 400 €, c’est le super prix de ce laptop boosté au Ryzen 5 pendant le Black Friday

Aujourd'hui est le jour officiel du Black Friday, ce qui signifie qu'il ne reste que quelques jours encore pour profiter des bonnes affaires chez les différents marchands de la high-tech. Parmi les derniers deals, on retrouve ce laptop HP doté d'un Ryzen 5 7000 dédié à la bureautique disponible à 399,99 euros au lieu de 599,99 euros chez Cdiscount.

Selon l’usage que l’on en fait, il est parfois inutile de dépenser une fortune dans un nouvel ordinateur portable, les configurations simples avec un processeur récent suffisent amplement. Ce laptop HP avec un processeur Ryzen 5 7000 et un SSD de 512 Go convient pour un usage bureautique et est assez accessible pour les personnes avec un budget limité. Et même plus encore pendant le Black Friday puisqu’il profite d’une réduction de 200 euros sur son prix de départ chez Cdiscount.

Le HP 15-fc0071nf en quelques points

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces en définition Full HD

Un AMD Ryzen 5 associé à 16 Go de RAM

Une autonomie d’environ une journée

Au lieu de 599 euros habituellement, le HP 15-fc0071nf est maintenant disponible en promotion à 399,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Un laptop sans prétentions pensé pour le quotidien

Pour ses laptops dédiés à la bureautiques, HP fait le choix d’utiliser des châssis sobres, sans fioritures, mais ce modèle 15-fc0071nf est tout de même élégant avec ses finitions argentées. Il ferait presque penser à un MacBook low-cost. Avec son épaisseur de 18,6 mm et son poids de 1,59 kg, il est aisément transportable. Le châssis accueille également une bonne connectique avec deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI et une prise jack 3.5 mm, de quoi le rendre assez polyvalent.

Pour ce qui est de l’écran de 15,6 pouces, le constructeur américain opte pour une configuration basique. Nous avons là une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Vu l’utilisation destinée à ce genre de laptop, un rapport de contraste infini ou une fluidité très poussée ne sont pas nécessaires. La navigation et le visionnage de vidéos sont agréables sur cet écran avec ses angles de vision ouverts et son traitement anti-reflets qui le rend lisible en plein soleil.

Une configuration solide pour moins de 400 €

Le HP 15-fc0071nf tourne avec un AMD Ryzen 5 7520U, un processeur basse consommation à quatre cœurs cadencé par défaut à 2,8 GHz et capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,3 GHz. Il est associé ici avec 16 Go de RAM LPDDR5 afin d’assurer la partie multitâche et intègre aussi une puce graphique AMD Radeon pour réaliser des tâches requérant un peu plus de calculs comme la retouche photo ou le montage vidéo. Pour tirer tout le potentiel de ce laptop, Windows 11 est déjà pré-installé dessus.

Cette configuration est complétée par un SSD NVMe de 512 Go qui assure des transferts de données rapides mais aussi une grande capacité de stockage. Enfin, le HP 15-fc0071nf embarque une batterie à trois cellule de 41 Wh qui lui assure une autonomie maximale de 10h30 selon le constructeur, c’est assez pour une grosse journée de travail et regarder quelques épisodes d’une série en streaming le soir. La charge rapide de 45 W est quant à elle capable de faire récupérer 50 % d’autonomie en 45 minutes.

