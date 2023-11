Moitié prix sur ce pack Asus ROG Phone 6 + AeroActive Cooler grâce à ce deal du Cyber Monday

Grâce au Cyber Monday, il est possible de profiter plus longtemps de la vague de promotions du mois de novembre sur quasiment tous les sites de e-commerce. Un délai supplémentaire de 24 heures pour celles et ceux n'ayant pas eu le temps de profiter de la Black Week, et il faut savoir que les promotions sont aussi intéressantes que lors du Black Friday. Il n'y a qu'à voir ce pack Asus ROG Phone 6 à 599 euros au lieu de quasiment 1 250 euros !

ROG (Republic Of Gamers) est une gamme d’Asus bien connue de la communauté gaming par la qualité de ses écrans PC, de ses configurations ultra haut de gamme ou encore de ses cartes graphiques. Le constructeur taïwanais a même conçu des smartphones dédiés au gaming avec ses ROG Phone dotés d’un écran premium et de performances de haute volée. En ce Cyber Monday, l’excellent Asus ROG Phone 6 avec son accessoire de refroidissement profite d’une réduction de 52 % chez ce distributeur officiel.

L’Asus ROG Phone 6 en quelques mots

Un grand écran de haute qualité

Les performances foudroyantes du Snapdragon 8+ Gen 1

Un accessoire de refroidissement efficace inclus

Au lieu d’un prix barré de 1 248,95 euros, le pack avec l’Asus ROG Phone 6 (512 Go + 16 Go RAM) et l’accessoire de refroidissement Asus AeroActive Cooler 6 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez ce distributeur officiel.

Où acheter L' Asus ROG Phone 6 au meilleur prix ?

Un grand écran pour les gamers

Premier point important à soulever : l’Asus ROG Phone 6 est un grand smartphone de 6,78 pouces. Il faut des poches profondes pour le transporter à défaut d’un sac, et si l’on recourt à ses accessoires, alors il faut obligatoirement un sac. Certaines personnes ne sont pas à l’aise avec ce format mais il reste que ce smartphone est une réussite d’un point de vue esthétique avec son design SF et son mini-écran personnalisable sur le dos. Il faut cependant retenir qu’il ne profite que d’une certification IPX4.

Du côté de ce grand écran, le constructeur taïwanais opte pour une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms, comme sur un moniteur gaming ! L’expérience visuelle promet d’être fluide et agréable, d’autant plus que la colorimétrie couvre 100 % de l’espace DCI-P3 et que l’écran, certifié HDR10+, peut atteindre un pic de luminosité de 800 cd/m² et même de 1 200 cd/m² sous certaines conditions.

Un set complet et performant pour les mobile gamers

Si l’Asus ROG Phone 6 est un smartphone orienté vers un usage gaming, il est normal d’y trouver l’un des meilleurs processeurs du marché. En l’occurrence, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé ici avec 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go. Que ce soit en multitâche ou sur les performances graphiques, et notamment sur les gros jeux du Play Store, ce smartphone est remarquable d’efficacité. De plus, il se montre endurant avec sa batterie de 6 000 mAh qui lui confère deux journées pleines d’utilisation et qui accepte la recharge de 65 W.

Concernant le Snapdragon 8+ Gen 1, ce processeur a été conçu afin de corriger les problèmes de gestion thermique du Snapdragon 8 Gen 1 et il est effectivement plus efficace sur ce terrain. Mais cela ne l’empêche pas pur autant de chauffer lors des parties endiablées, d’où la présence de l’AeroActive Cooler 6 dans ce pack. Il s’agit d’un système de refroidissement thermoélectrique qui se fixe sur le dos du smartphone et qui est capable de faire baisser sa température d’une dizaine de degrés, mais pas seulement. Cet accessoire embarque également quatre boutons qu’il est possible de mapper afin d’utiliser l’AeroActive Cooler 6 comme une manette, et ce afin d’avoir une véritable expérience gaming sous la main. C’est seulement dommage que l’ensemble prenne pas mal de place.

