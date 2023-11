Samsung Galaxy Tab S9 : -40 % sur la tablette premium de Samsung, merci le Cyber Monday !

En même temps que ses derniers smartphones pliables, Samsung a dévoilé cet été ses nouvelles tablettes haut de gamme, les Samsung Galaxy Tab S9. Ces écrans embarquent un changement majeur concernant leur affichage ainsi qu'un processeur plus puissant et une batterie plus grande. Grâce au Cyber Monday, la Samsung Galaxy Tab S9 voit son prix chuter de 899 euros à 539,99 euros chez Rakuten.

Le marché des tablettes haut de gamme est essentiellement dominé par Apple et ses iPad, talonné par Samsung qui est le chef de file sur le segment des tablettes Android. Si le constructeur sud-coréen proposait jusqu’à la Galaxy Tab S8 des appareils d’excellente facture, on pouvait regretter qu’il s’en tienne toujours à une dalle LCD mais la donne a changé avec l’arrivé des Galaxy Tab S9. Sortie il y a quelques mois, le modèle d’entrée de gamme de la Galaxy Tab S9 profite d’une réduction de 360 euros chez Rakuten pendant le Cyber Monday.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S9

Le passage de la LCD à un écran OLED

Les performances monstrueuses du Snapdragon 8 Gen 2

L’excellente autonomie de sa batterie de 8 400 mAh

Le S-Pen !

Au lieu de 899 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab S9 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 539,99 euros chez Rakuten avec le code promo CYBER10.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Tab S9. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Tab S9 au meilleur prix ?

Enfin un changement majeur sur les Samsung Galaxy Tab !

Enfin, les Samsung Galaxy Tab S d’entrée de gamme passent à un affichage AMOLED et enfin, tous les modèles d’une même gamme jouissent de la même qualité d’affichage et du même rapport de contraste infini. Un changement majeur pour ces tablettes premium qui se contentaient d’une dalle LCD. Ainsi, la Samsung Galaxy Tab S9 arbore une dalle AMOLED en définition WQHD (2 560 x 1 600 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience aussi fluide qu’appréciable.

En matière de design, la Samsung Galaxy Tab S9 reprend une formule inchangée depuis plusieurs générations, mais qui fonctionne toujours. On retrouve donc un format de 11 pouces en ratio 16:10 avec un dos en aluminium brossé et un module photo discret. Sur un des côtés, cette tablette accueille un creux magnétique, il s’agit de l’emplacement pour ranger le S-Pen, ce stylet qui permet d’utiliser sa tablette d’une toute autre manière qu’avec ses doigts. Enfin, les tranches accueille les haut-parleurs et un port USB-C pour la recharge.

Une tablette qui brille dans tous les usages

La Samsung Galaxy Tab S9 fait preuve de performances élevées grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé à 8 Go de RAM, actuellement le SoC le plus puissant pour les appareils Android en attendant la génération suivante. À l’instar des Samsung Galaxy S23, la Samsung Galaxy Tab S9 se montre brillante dans tous les usages, de la bureautique à la navigation, sans oublier le streaming et le gaming sur les gros jeux du Play Store. Sans compter que la chauffe ne se fait pas du tout sentir.

En plus de ses performances de haute volée, la Samsung Galaxy Tab S9 fait preuve d’une autonomie olympique grâce à sa batterie de 8 400 mAh. D’après le constructeur sud-coréen, les trois tablettes de la gamme disposent toutes d’une autonomie d’au moins 15 heures, ce qui veut dire qu’elles surpassent certains iPad. Toutefois, la puissance de la recharge est toujours limitée à 45 W, à l’instar du Samsung Galaxy S23 Ultra, ce qui lui permet de refaire le plein en moins de deux heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main de la Samsung Galaxy Tab S9.

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

