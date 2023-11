Apple Watch SE (2022) : la star des montres connectées abordables est en promo pour le Cyber Monday

L'Apple Watch SE de 2022 propose certes moins de fonctionnalités que les modèles plus premium de la marque, elle a tout de même de très bons arguments. À commencer par son prix, qui passe de 299 euros à 249 euros chez Amazon pendant le Cyber Monday.

Parmi les montres connectées conçues par Apple, on trouve bien évidemment les modèles premium à l’image des récentes Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch Series 9. Mais les prix de ces références sont bien souvent rédhibitoires pour celles et ceux qui ont un petit budget. Heureusement, la firme californienne propose aussi un modèle plus abordable, l’Apple Watch SE. Même si cette dernière propose moins de fonctionnalités que les autres montres de la marque, elle vaut largement le détour, surtout lorsqu’elle est en promotion comme pendant ce Cyber Monday.

L’Apple Watch SE 2022 en bref

D’excellentes finitions

Un écran OLED

Un bon suivi des activités

Lancée à 299 euros, et plus habituellement affichée à 279 euros, l’Apple Watch SE 2022 (40 mm, GPS) est désormais proposée à 249 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch SE (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch SE (2022) au meilleur prix ?

Un design qui flatte toujours autant la rétine

Certes, Apple a dû réduire les fonctionnalités de son Apple Watch SE 2022 afin de maintenir un prix contenu. Mais la marque n’a pas pour autant souhaité négliger le design : les finitions de cette montre connectée sont toujours aussi exemplaires. Et ce, même si les matières utilisées sont moins premium : le boîtier est par exemple en aluminium, et non en acier inoxydable comme les montres plus onéreuses de la firme. L’Apple Watch SE est aussi tout à fait agréable à porter grâce à son poids plume (26,4 g, hors bracelet).

On devra toutefois composer avec une allure moins haut de gamme, puisqu’avec son écran carré non incurvé et encadré de bordures bien visibles, l’Apple Watch SE se rapproche plus de la Series 4 de 2018. On aura heureusement droit à une belle qualité d’image avec sa dalle de 1,57 pouces et OLED LTPO, bien lumineuse (1 000 nits), y compris en plein soleil. En revanche, pas de mode Always-On ici, réservé aux modèles plus onéreux.

Quelques concessions, mais un suivi sportif efficace

L’Apple Watch SE 2022 propose par ailleurs un suivi sportif bien complet, avec notamment la reconnaissance de plusieurs activités comme le vélo, le cardio, le yoga, le basket, la marche ou encore la natation. Oui, la montre est bel et bien étanche jusqu’à 50 mètres. Un GPS excellent, une boussole ou encore un altimètre pourront vous épauler durant vos exercices, de même que le suivi de la fréquence cardiaque, qui se montre irréprochable.

Toutefois, certaines fonctionnalités ne sont pas présentes, comme l’ECG, l’oxymètre (pour mesurer le niveau de saturation en oxygène dans le sang) ou encore le capteur de température, présent sur les modèles les plus récents d’Apple. On pourra heureusement compter sur la détection des chutes, le suivi du sommeil ou encore le suivi du cycle menstruel. Côté autonomie, enfin, l’Apple Watch SE 2022 a pu tenir deux jours consécutifs sans problème lors de notre test. La recharge complète s’opère quant à elle avec un chargeur propriétaire magnétique classique en une heure. La montre n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil Qi.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch SE (2022).

