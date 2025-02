Fnac et Amazon vont vider leurs stocks de MSI Claw grâce à cette offre à presque moitié prix

DĂ©voilĂ©e lors du CES de 2024, la MSI Claw A1M est la toute première console portable de la marque qui affiche aujourd’hui un prix presque divisĂ© par deux grâce Ă cette offre Amazon et Fnac. En effet, on la trouve Ă 429 euros au lieu de 799,99 euros.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

C’Ă©tait il y a un an, en janvier 2024, que MSI, marque très implantĂ©e sur le marchĂ© des PC portables gamer, a dĂ©voilĂ© sa toute première console portable, la MSI Claw A1M. Asus, autre constructeur de laptop, s’Ă©tait dĂ©jĂ lancĂ© sur ce marchĂ© avec son modèle acclamĂ©, la ROG Ally. Avec sa MSI Claw, MSI a tout naturellement souhaitĂ© concurrencer cette rivale, au point d’en copier certains aspects, notamment au niveau de l’ergonomie de la console. Mais, si on a largement prĂ©fĂ©rĂ© la ROG Ally, la MSI Claw a tout de mĂŞme quelques points positifs qui mĂ©ritent le dĂ©tour, surtout avec près de 50 % de rĂ©duction.

Les points forts de la MSI Claw

Une ergonomie parfaite

Une console sous Windows

Une chauffe très bien maîtrisée

Au lieu de 799 euros, la MSI Claw AM1-042FR sous Intel Core Ultra 5 et avec 512 Go de SSD se retrouve aujourd’hui en promotion Ă 429 euros sur Amazon et fnac.com.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la MSI Claw. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’ergonomie de la ROG Ally

Ă€ première vue, la MSI Claw est une copie quasi parfaite de la ROG Ally. Mais ce n’est pas forcĂ©ment une critique, bien au contraire, tant la console portable d’Asus est ergonomique. Le châssis entier de la MSI Claw est donc similaire Ă celui de sa rivale (mais en noir), mais son dos est par exemple plus ouvert pour aider au refroidissement de l’appareil. Attention, la console est donc plus vulnĂ©rable aux petits chocs ou autres accidents. Concernant sa configuration, tous les boutons sont placĂ©s aux endroits d’une manette Xbox traditionnelle, ce qui ne dĂ©paysera pas les gamers assidus.

LĂ oĂą la MSI Claw va clairement marquer des points, c’est sur le fait que ses gâchettes et ses joysticks utilisent tous une technologie Ă effet Hall, basĂ©e sur les aimants, afin d’empĂŞcher le stick drift, soit un faux contact qui gĂ©nère une action non dĂ©sirĂ©e Ă l’Ă©cran. Sur la ROG Ally, seules les gâchettes en profitent. Autrement, la croix directionnelle a tendance Ă beaucoup s’Ă©craser, ce qui peut compliquer les manĹ“uvres lors de jeux de combat, par exemple.

Concernant sa connectique, la MSI Claw surpasse la ROG Ally grâce Ă la prĂ©sence du Thunderbolt 4, qui lui permet d’ĂŞtre compatible avec les boĂ®tiers de GPU externes moins onĂ©reux, ce qui est un vĂ©ritable atout pour celles et ceux qui surveillent leur budget, mĂŞme s’il est limitĂ© Ă une bande passante de 40 Gbps. La console embarque Ă©galement un lecteur de cartes microSD jusqu’Ă 2 To et une prise jack 3,5 mm.

Une console sous Windows qui mise sur Intel

Concernant son Ă©cran, la MSI Claw intègre une dalle IPS LCD de 7 pouces en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Son taux de rafraĂ®chissement peut grimper jusqu’Ă 120 Hz, ce qui promet une belle fluiditĂ© en jeu. Les couleurs affichĂ©es sont de leur cĂ´tĂ© assez rĂ©alistes, et lors de notre test, nous avons retrouvĂ© une couverture de 96,1 % de l’espace sRGB pour 68,1 % de l’espace DCI-P3. CĂ´tĂ© logiciel, cette console embarque Windows, tout comme la ROG Ally.

Rappelons que ce système a le net avantage d’offrir une totale compatibilité avec n’importe quel jeu PC, contrairement au Steam Deck. Vous pouvez donc jouer à tous les titres disponibles sur Steam, Epic Games Store et PC Game Pass. En revanche, notez que Windows n’est malheureusement pas bien adapté pour ce type d’appareils.

La MSI Claw intègre tout de mĂŞme le MSI Center M, l’interface console de la marque, qui se mesure notamment Ă SteamOS et Ă Armoury Crate d’Asus. L’interface se montre particulièrement Ă©purĂ©e et promet une bonne rĂ©activitĂ©. CĂ´tĂ© performances, la MSI Claw AM1-042FR est propulsĂ©e par un Intel Core Ultra 5 135H avec 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go.

Au cours de notre test, menĂ© avec une MSI Claw dotĂ©e d’un Intel Core Ultra 7 155H, nous avons malheureusement souffert de quelques bugs. On se console avec l’excellente maĂ®trise de la chauffe proposĂ©e par l’appareil, qui profite d’un ventilateur hyper silencieux. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la MSI Claw est parvenue Ă atteindre, au cours de notre test, les 2h15 d’utilisation en mode Super batterie (20W), 1h35 en mode ÉquilibrĂ© (35W) et 1h35 en mode Performances extrĂŞmes (40W). Des donnĂ©es assez communes que l’on retrouve chez la concurrence.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la MSI Claw.

Afin de comparer la MSI Claw avec d’autres modèles peu ou prou similaires, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures consoles portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.