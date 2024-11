Amazon retire 500 € au Xiaomi 14 Ultra pendant la Black Friday Week, l’occasion d’avoir un smartphone ultra haut de gamme sans payer le prix fort

Lancé en début d’année, le Xiaomi 14 Ultra est le smartphone le plus puissant du fabricant chinois. Heureusement, l’incarnation même de la démesure peut aussi faire l’objet d’une offre spéciale, et c’est exactement ce qui est proposé actuellement pendant la Black Friday Week, avec une promotion qui ramène le prix de cet appareil très haut de gamme de 1 499 euros à 1 001,90 euros sur Amazon.

Pour se mesurer aux poids lourds du monde des smartphones que sont Samsung et Apple, Xiaomi n’a pas lésiné sur les moyens. Avec ses performances exceptionnelles, son bel écran et ses excellentes capacités photo, le Xiaomi 14 Ultra est l’un des appareils les plus puissants que l’on puisse glisser dans une poche. Toutefois, de telles caractéristiques techniques s’accompagnent d’un prix élevé qui est heureusement assorti d’une ristourne de 500 euros pour la période de la Black Friday Week.

Le Xiaomi 14 Ultra : un smartphone qui a de très bons arguments à faire valoir

Des performances de haut rang grâce à la présence d’un Snapdragon 8 Gen 3 et de 16 Go de RAM

Un appareil photo de très bonne facture bénéficiant de l’expertise de Leica

Un écran OLED de 6,73 pouces capable d’offrir un rendu exceptionnel

Au lieu de 1 499 euros à son lancement, le Xiaomi 14 Ultra est actuellement en promotion à 1 001,90 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le [remplacer par le nom du produit]. Le tableau s’actualise automatiquement.

Ce que Xiaomi à de mieux à proposer

Avec son récent flagship, le constructeur chinois n’a pas fait dans la demi-mesure. Le Xiaomi 14 Ultra est équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3, l’un des meilleurs processeurs disponibles sur smartphones, et de 16 Go de mémoire vive, ce qui est largement suffisant pour tous les usages. Il en va de même pour l’espace de stockage, puisque l’appareil est livré avec 512 Go de stockage, de quoi repousser le tri des photos et des documents à très longtemps. Du côté de l’écran, nous sommes en présence d’une dalle OLED de 6,73 pouces qui impressionne, même si des réglages d’usine discutables imposent d’aller faire un tour dans les paramètres pour libérer tout son potentiel.

La batterie de 5 000 mAh du Xiaomi 14 Ultra lui permettra de tenir une journée entière sans avoir besoin d’être rechargée. Dans le pire des cas, son chargeur de 90 watts permet de passer de 0 à 50 % en près de 20 minutes, et d’atteindre les 100 % en moins de 50 minutes. Un bon score, difficilement atteignable chez tous les fabricants. Pour compléter la liste des caractéristiques techniques, l’appareil est équipé de puces 4G et 5G, de connectivités Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7, ainsi que des habituels NFC, GPS et Bluetooth 5.4. En revanche, il n’y a pas d’eSIM, il faudra donc uniquement compter sur les deux ports nano-SIM.

La photographie, grand point fort du Xiamo 14 Ultra

Ceux qui sont habitués aux appareils du constructeur chinois ne seront pas dépaysés : le design du 14 Ultra est proche de celui de son prédécesseur, le 13 Ultra. Si son dos en similicuir et sa finition soignée méritent d’être soulignés, l’aspect le plus marquant de l’appareil est son bloc caméra très proéminent. Heureusement, ce n’est pas gratuit, puisqu’il abrite quatre capteurs de 50 Mpx chacun, accompagnés de quatre objectifs signés Leica, allant de l’ultra grand-angle au téléobjectif x5. Tout ceci offre une belle polyvalence en photo, avec des résultats convaincants en haute comme en basse lumière.

Enfin, côté système d’exploitation, Xiaomi a opté pour HyperOS, sa nouvelle mouture basée sur Android. Attention toutefois, derrière son esthétique proche de celle d’iOS, l’interface est truffée de pourriciels qui peuvent gâcher l’expérience jusqu’à ce qu’on s’en débarrasse. Une fois cette étape franchie, les utilisateurs pourront profiter de 4 ans de mises à jour majeures, de quoi intégrer des fonctionnalités d’IA qui manquent encore à l’appareil.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi 14 Ultra.

Afin de comparer le Xiaomi 14 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Android.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui préède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.