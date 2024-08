La nouvelle tablette OnePlus Pad 2 sous Snapdragon 8 Gen 3 est déjà en promotion

Dévoilée en juillet, la OnePlus Pad 2 est plutôt prometteuse avec son design élégant, ses fonctionnalités IA et son écran bien fluide. Une bonne référence que l’on trouve pourtant à un prix contenu : 499 euros au lieu de 549 euros sur le site de la marque.

OnePlus Pad // Source : Yazid Amer pour Frandroid

Sur le marché de l’ardoise tactile, aux côtés des tablettes haut de gamme très onéreuses proposées par Samsung ou encore les modèles milieu de gamme conçus par Xiaomi, on compte désormais la OnePlus Pad 2, nouvelle arrivée dans le catalogue de la marque chinoise. Et ce modèle a réellement éveillé notre curiosité avec sa fiche technique plutôt haut de gamme et ses fonctionnalités IA bien pratiques. Son autre atout ? Son prix, qui ne dépasse pas les 500 euros en ce moment.

Les points forts de la OnePlus Pad 2

Une dalle 3K de 12,4 pouces qui peut monter jusqu’à 144 Hz

De nombreuses options IA

Une batterie de 9 510 mAh

Initialement affichée à 549 euros, la tablette OnePlus Pad 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur le site de OnePlus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la OnePlus Pad 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran qui promet une belle fluidité

La OnePlus Pad 2 est une tablette au design particulièrement épuré, avec des bords assez fin et un rapport screen-to-body de 84,9 %. Le châssis est en aluminium anodisé, avec une finition Nimbus Gray par sablage et anodisation, ce qui donne une surface très agréable au toucher et qui ne prend pas les traces de doigts.

Côté écran, on a droit à une dalle LCD de 12,4 pouces en 3K (3 000 x 2 120 pixels) qui offre une bonne lisibilité. Toutefois, si vous utilisez la tablette sous un soleil éclatant, la luminosité maximale annoncée de 900 nits sur une dalle brillante pourrait ne pas être suffisante pour bien lire les informations de la tablette. L’écran est par ailleurs compatible avec le Dolby Vision. N’oublions pas le taux de rafraîchissement variable de 30 Hz à 144 Hz, qui devrait offrir une excellente fluidité. Le stylet OnePlus Stylo 2 promet quant à lui une sensation proche de l’écriture sur papier.

De l’IA pratique au quotidien

Côté performances, la OnePlus Pad 2 renferme un puissant Snapdragon 8 Gen 3, accompagné d’un GPU Adreno 750 à 903 MHz, ainsi que 12 Go de RAM LPDDR5 complétés par 256 Go de stockage. Sur le papier, cette configuration devrait assurer des performances de haut niveau pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources, comme les jeux 3D exigeants. Mais ce qui permet à la OnePlus Pad 2 de réellement se démarquer de la concurrence, c’est sa suite d’outils IA qui permet de grandement simplifier diverses tâches du quotidien. AI Summary réalise par exemple des résumés de longs documents, tandis que AI Writer génère du contenu à partir d’images et de textes. AI Eraser permet quant à lui de supprimer des objets indésirables dans les photos. Notez que la plupart des outils de cette Toolbox ne seront disponibles que d’ici à la fin de l’année.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, la marque promet 43 jours en veille avec une batterie de 9 510 mAh et n’a pas oublié la charge rapide SUPERVOOC 67 W. De quoi, selon OnePlus, passer de 0 % à 100 % de batterie en 81 minutes.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la OnePlus Pad 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références peu coûteuses, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.