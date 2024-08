Ces écouteurs sans fil abordables de qualité Samsung sont à -40 %

Les Ă©couteurs abordables de Samsung, les Buds FE se trouvent Ă habituellement Ă 99 euros, mais aujourd’hui Auchan retire 40 % de ce tarif, faisant passer les Ă©couteurs de 99 euros Ă 59 euros.

Les Samsung Galaxy Buds FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les Samsung Galaxy Buds FE sont les Ă©couteurs sans fil qui font partie des true-wireless accessible, permettant une expĂ©rience audio de bonne tenue et un confort Ă toute Ă©preuve. Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’Ă©couteurs sans fil avec un bon rapport qualitĂ©/prix, dotĂ©es des technologies de rĂ©duction de bruit et d’un confort optimal, les Samsung Galaxy Buds FE sont encore plus abordables avec cette promotion de moins 40 %.

Les Galaxy Buds 3 en trois points

De la réduction de bruit active

Une bonne autonomie

Des Ă©couteurs confortables

Au lieu de 99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă 59 euros chez Auchan.

Une réduction de bruit efficace

Les Samsung Galaxy Buds FE sont privĂ©es du codec haute qualitĂ© de la marque corĂ©enne, le SSC Hi-Fi, en revanche le AAC et le SBC sont dans la partie. Ils sont Ă©quipĂ©s d’un transducteur de 6,5 mm, leur permettant une bonne signature sonore avec des basses bien misent en avant, ce qui permet de proposer un audio riche et profond. Les sans-fil de Samsung proposent aussi la fonctionnalitĂ© Auto Switch qui permet de basculer d’un appareil de la gamme Galaxy Ă un autre sans temps de latence.

CotĂ© rĂ©duction bruit, c’est une excellente surprise, lors de notre test. Les Buds FE gomment les bruits de moteurs, les sons sourds et graves avec brio. Le rĂ©sultat est plus alĂ©atoire lorsque les bruits sont plus aigus. Le mode « son environnant » est aussi disponible, permettant de suivre et d’interagir dans une conversation sans retirer les Ă©couteurs. Les Galaxy Buds FE proposent une bonne autonomie, ils peuvent fonctionner jusqu’Ă six heures avec la rĂ©duction de bruit activĂ©e. CotĂ© recharge, il faut compter une demi-heure pour avoir les Ă©couteurs Ă 100%, avec le boitier connectĂ© Ă un câble USB-C. En revanche pas de recharge Ă induction ici.

Des Ă©couteurs confortables

Les Ă©couteurs sans-fil FE de Samsung proposent un design en forme de haricots et très compact (19,2 x 17,1 x 22,22 mm) et chacun des haricots ne pèsent que 5,6 g. Des petites ailettes sont disposĂ©es sur chaque Ă©couteur permettant de bien s’accrocher Ă la jonque de l’oreille. Lors de notre test, nous avons apprĂ©ciĂ© ce système permettant de rendre les Buds FE moins rigide, permettant ainsi de porter les true wireless pendant des heures sans problème de confort.

Les Galaxy Buds FE sont dĂ©pourvus de boutons physiques, les commandes sont tactiles et se font sur la tranche des haricots. Ces contrĂ´les sont entièrement personnalisables avec l’application Galaxy Wearable. Cette application permet aussi de moduler l’ANC, d’utiliser l’Ă©galiseur, et mĂŞme de localiser les Ă©couteurs. Pour les utilisateurs des produits Apple, il faut savoir que cette application n’est disponible que sur Android, ce qui rĂ©duira les performances des Ă©couteurs sans-fil puisque les options ne seront pas accessibles sur les appareils iOS.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Samsung Galaxy Buds FE.

