Galaxy Watch FE : la récente montre abordable de Samsung perd déjà 40 % de son prix pour la Black Friday Week

La Samsung Galaxy Watch FE est la nouvelle montre sous Wear OS la plus abordable du constructeur. Une tocante connectée que l’on retrouve déjà en promotion chez Amazon pour la Black Friday Week : 144 euros au lieu de 229 euros.

Après avoir inauguré sa gamme FE sur ses smartphones, ses tablettes, et ses écouteurs, Samsung saute enfin le pas en l’ajoutant à ses montres connectées et dévoile la Galaxy Watch FE. Elle garde le même objectif, à savoir proposer une expérience relativement haut de gamme, le tout à un prix plus contenu grâce à quelques petites concessions faites ici et là. Testés 7/10 par nos soins, cette tocante est une bonne alliée au quotidien et s’affiche déjà avec près de 40 % de moins à l’occasion de la Black Friday Week.

Ce qu’on apprécie de la Samsung Galaxy Watch FE

Son design soigné et ses finitions réussies

Une navigation fluide

Mesures de santé globalement précises

La Samsung Galaxy Watch FE est disponible au prix de 229 euros, mais en ce moment, on la trouve en promotion à 144 euros sur Amazon. Tous les coloris sont disponibles à ce prix !

Un design déjà vu, mais réussi

En concevant la Galaxy Watch FE, la firme sud-coréenne reprend le look de sa Galaxy Watch 4 et se présente sous une forme ronde en un unique format de boitier de 40 mm. L’aspect de l’appareil est soigné, comme ses finitions qui sont bien loin de faire « cheap ». Une fois au poignet, elle se révèle confortable et est dotée d’une résistance à 5 ATM pour être utilisée pour des activités aquatiques.

À l’avant, on trouve une dalle Super AMOLED qui anime le cadran dans un format de 1,2 pouce avec une définition de 396 × 396 pixels. Elle bénéficie d’un bon niveau de luminosité qui lui confère une lisibilité en toutes circonstances. On apprécie aussi le grand nombre de cadrans virtuels personnalisable avec Wear OS.

Des mesures pertinentes

La Galaxy Watch FE inclut évidemment le suivi de la santé au quotidien ainsi que celui des activités sportives. Parmi les données mesurées, le suivi de la fréquence cardiaque s’est avéré plutôt fiable durant notre test. Le GPS s’inscrit dans une lignée similaire avec une précision correcte, mais quelques légères incohérences dans les tracés. Concernant le suivi des sports au poignet, une centaine d’activités sont représentées, de la randonnée au yoga, sans oublier le cyclisme et la course à pied.

Pour finir sur le point de l’autonomie, la tocante abordable de Samsung promet de tenir jusqu’à 40 heures dans une utilisation économe et sans activer le mode always-on de l’écran. De notre côté, en activant les paramètres de santé en continu (fréquence cardiaque, SpO2, sommeil, etc.) et le mode always-on de l’écran, la montre a tenu 32 heures et 30 minutes. Un résultat plus que correct compte tenu de son petit format, même s’il vous faudra passer par la case du rechargement tous les jours, ou presque, afin de ne jamais tomber en panne de batterie.

Découvrez plus de détails dans notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch FE.

Afin de comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pas chères pour trouver la référence qui conviendra à vos besoins.

