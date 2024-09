French Days : Encore quelques jours pour faire de bonnes affaires sur les PC portables bureautiques et gaming !

Compagnon de travail ou de nos soirées binge-watching, les laptops se déclinent entre ceux dédiés à un usage bureautique et ceux spécialisés dans le gaming. Avec écran LCD ou OLED, SoC Intel ou AMD, avec ou sans carte graphique RTX, voici les meilleures offres des French Days sur les PC portables.

Bureautique ou gaming, un PC portable demande souvent un budget consĂ©quent pour son acquisition. Ce n’est pas le genre de produit dans lequel on peut se permettre d’investir tous les ans. Heureusement, les French Days permettent de faire de bonnes affaires sur plusieurs rĂ©fĂ©rences, voici notre sĂ©lection des meilleures offres :

Les meilleures offres PC portables des French Days 2024

Lenovo LOQ 15IRH8

Bien ancrĂ© sur le segment des PC portables gaming, Lenovo a rĂ©cemment lancĂ© la gamme LOQ, plus accessible que les Legion haut de gamme. Ces configurations ont l’avantage de ne faire aucun compromis sur la puissance, usant des cartes graphiques les plus rĂ©centes. Seul le design et l’Ă©cran font quelques sacrifices mais sans pour autant ternir l’expĂ©rience.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 en résumé

Un couple RTX 4060 + Intel Core i5 12450H

Un écran en Full HD rafraîchi à 144 Hz

Un châssis complet au niveau de la connectique

Au lieu de 1 199,99 euros habituellement, le Lenovo LOQ 15IRH8 avec RTX 4060 est maintenant disponible en promotion Ă 949,99 euros chez Darty ainsi que chez la Fnac.

Apple MacBook Air M1 (2020)

Si vous n’avez pas eu le temps de vous Ă©quiper comme il se doit pour la rentrĂ©e, vous avez bien fait d’attendre les French Days ! Pendant cette pĂ©riode, mĂŞme les PC portables les plus prisĂ©s sont en promotion et c’est notamment le cas du fameux Apple MacBook Air avec la puce M1. Quand bien mĂŞme il est sorti en 2020, ce laptop reste amplement recommandable.

Les atouts du Apple MacBook Air M1 (2020)

La puce M1 pour une bonne dose de puissance

Le silence absolu lorsqu’il fonctionne

Si compact et lĂ©ger qu’il ne se fait pas sentir dans un sac

Au lieu de 1 129 euros lors de son lancement, l’Apple MacBook Air M1 2020 est maintenant disponible en promotion Ă 784,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 30DES299CD.

Lenovo ThinkPad L14 Gen 5

S’adressant en premier lieu aux professionnels, les Lenovo ThinkPad sont des ultrabooks puissants, robustes et facilement transportables. Bien sĂ»r, la qualitĂ© ne vient pas sans le prix mais le constructeur chinois a Ă©galement pensĂ© aux petits budgets avec la sĂ©rie ThinkPad L. Les modèles de cette sĂ©rie sont plus accessibles, mais ont fait quelques sacrifices sur la connectique ou encore le stockage, mais cela n’enlève rien Ă leur qualitĂ©.

Les atouts du Lenovo ThinkPad L14 Gen 5

Un écran de 14 pouces en définition WUXGA

Un AMD Ryzen 7 PRO 7735U couplé avec 16 Go de RAM DDR5

Un châssis léger, robuste et avec une connectique complète

Au lieu de 1 399 euros habituellement, le Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 est maintenant disponible en promotion Ă 899 euros en boutique officielle.

Asus ZenBook 14 OLED

AnnoncĂ© en dĂ©cembre 2023, l’Asus ZenBook 14 OLED (UX3405) embarque la dernière gĂ©nĂ©ration de processeur d’Intel : les Core Ultra. On aurait ainsi un PC portable dopĂ© Ă l’IA. Si l’intĂ©rĂŞt est encore difficile Ă cerner, on a d’autres raisons d’apprĂ©cier ce laptop. Entre son design fin avec une large connectique, son magnifique Ă©cran OLED et sa grosse autonomie, ce ZenBook vaut le dĂ©tour.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus ZenBook 14 OLED (2024)

Un excellent écran OLED rafraîchi à 120 Hz

Un processeur Intel Core Ultra 5 125H et 16 Go de RAM

Une autonomie Ă la hauteur

Au lieu d’un prix barrĂ© de 999,99 euros, l’Asus ZenBook 14 OLED (UX3405) est maintenant disponible en promotion Ă 849,99 euros chez Darty.

Medion Erazer Deputy P60 MD62594

Au rang des PC portables gaming au prix Ă©quilibrĂ©, on retrouve Ă©galement les Erazer produits par une filiale de Lenovo. Forte d’une RTX 4060, cette configuration est en mesure de lancer tous les jeux rĂ©cents et ceux Ă venir pour encore un petit moment. Les technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3 sont Ă©galement de la partie pour sublimer l’affichage.

Les caractéristiques du Medion Erazer Deputy P60

Un combo RTX 4060 + Intel Core i5-12450H

Un écran de 15,6 pouces en FHD et rafraîchi à 144 Hz

16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Au lieu de 999 euros habituellement, le Medion Erazer Deputy P60 MD62594 est maintenant disponible en promotion Ă 769,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 30DES299CD.

HP Laptop 15s-fq5020nf

Fort d’un processeur Intel Core i7 avec 16 Go de RAM, cet ultrabook est capable de surmonter les journĂ©es de travail ardues, et ce, pour un prix dĂ©risoire. Quand bien mĂŞme sa puissance est loin d’Ă©galer celle d’un MacBook, la configuration de ce HP Laptop 15s permet de faire Ă peu près ce que l’on veut, des tâches bureautiques au streaming mais sans passer par le gaming.

Les atouts du HP Laptop 15s-fq5020nf

Un Intel Core i7 1255U couplé avec 16 Go de RAM DDR4

Un Ă©cran de 15,6 pouces en FHD avec anti-reflets

Windows 11 Famille déjà intégré

Au lieu de 799 euros habituellement, le HP Laptop 15s-fq5020nf est maintenant disponible en promotion à 549 euros chez Boulanger, en partie grâce à un bonus reprise de 100 euros.

Dell Inspiron 14 2-en-1 7740

Entre laptop et tablette tactile, les ordinateurs portables 2-en-1 sont le choix de la souplesse, dans tous les sens du terme. Plus nomade encore que les laptops standards, ces appareils se laissent facilement porter Ă bout de bras. Pratique pour prendre des notes ou dessiner en Ă©tant debout ou avec le châssis repliĂ© sur les genoux. De plus, le modèle en promotion s’octroie le luxe d’un processeur Intel dernière gĂ©nĂ©ration.

Ce qu’il faut retenir du Dell Inspiron 14 2-en-1 7740

Un châssis léger pouvant être utilisé en mode « tente »

Un Intel Core 5 120U avec 8 Go de RAM DDR5

Un écran de 14 pouces en FHD+ et rafraîchi à 60 Hz

Au lieu de 759,36 euros habituellement, le Dell Inspiron 14 2-en-1 7740 est maintenant disponible en promotion Ă 499 euros en boutique officielle avec le code promo Save260.

Chromebook Acer CB314

En plus des configurations classiques, le constructeur Acer propose Ă©galement des Chromebooks dans son catalogue. RĂ©putĂ©s comme Ă©tant rĂ©actifs, sĂ©curisĂ©s et pas chers, ces PC portables ont leur succès auprès des personnes ayant un petit budget Ă consacrer Ă leur matĂ©riel. D’autant plus que leur faible coĂ»t n’enlève rien Ă leur qualitĂ©, preuve en est avec cet Acer CB314.

Ce qui rend le Chromebook Acer CB314

Avec l’intelligence artificielle de Google, Gemini

Un processeur réactif et adapté à ChromeOS

Un châssis léger pour le transporter sans peine

Au lieu de 329 euros habituellement, le Chromebook Acer CB314 est maintenant disponible en promotion Ă 169 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Chromebook Lenovo IdeaPad 3 14M868

RĂ©putĂ© pour leur OS simple, efficace et totalement protĂ©gĂ© des virus, les Chromebook sont particulièrement apprĂ©ciĂ©s. Surtout des Ă©tudiants ou des personnes avec un petit budget car le prix moyen est infĂ©rieur Ă celui d’un smartphone du milieu de gamme. Preuve en est avec ce modèle de Lenovo qui ne coĂ»te mĂŞme pas 250 euros pendant les French Days.

Pourquoi opter pour le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 14M868 ?

Un laptop lĂ©ger avec une charnière s’ouvrant Ă 180°

ChromeOS et tous les avantages qui vont avec

Une autonomie de 13 heures selon le constructeur

Au lieu de 349 euros habituellement, le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 14M868 est maintenant disponible en promotion Ă 249 euros chez Boulanger.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8

Ă€ l’instar de HP, le constructeur chinois Lenovo conçoit aussi des gammes d’ultrabooks parfaits pour un usage professionnel et vendus Ă un bon rapport qualitĂ©-prix. Avec ses dimensions fines et lĂ©gères, son Ă©cran en dĂ©finition WUXGA et son processeur Ryzen 7, ce Lenovo IdeaPad Slim 3 est un vĂ©ritable plaisir Ă utiliser au quotidien.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 en quelques points

Châssis fin Ă©quipĂ© d’une connectique complète

Un écran de 16 pouces en définition WUXGA

Un AMD Ryzen 7 7730U avec 16 Go de RAM DDR4

Au lieu de 899,99 euros habituellement, mais bien souvent proposé autour de 699,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 est maintenant disponible en promotion à 589,99 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Asus VivoBook 16 S1605PA-MB130W

Sur le marchĂ© des PC portables, Asus est un autre acteur de poids, prĂ©sent aussi bien sur le segment des laptops bureautiques que ceux dĂ©diĂ©s au gaming. Ses configurations bureautiques n’Ă©galent certes pas les MacBook en termes de performances, mais elles suffisent amplement pour s’adonner aux tâches courantes comme la navigation, le traitement de texte ou encore le streaming. C’est le cas de ce VivoBook 16 entre autres.

L’Asus VivoBook 16 S1605PA-MB130W en bref

Un Intel Core i5-11300H couplé avec 8 Go de RAM

Un écran de 16 pouces en définition WUXGA

Une belle qualité de fabrication

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus VivoBook 16 S1605PA-MB130W est maintenant disponible en promotion Ă 449,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

