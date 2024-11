Black Friday en avant-première : les offres coulent à flots chez Boulanger, voici les 28 deals à retenir

Le Black Friday 2024 commence plutôt cette année, et il y a de quoi se réjouir ! De nombreux e-commerçants, comme Boulanger font le plein de bonnes affaires : voici celles qui valent réellement le coup.

Pour faire toutes ses emplettes pour Noël avec de belles économies à la clé, il vaut mieux profiter du Black Friday. Cette année 2024, les e-commerçants ont anticiper l’évènement et débute déjà les promotions. C’est le cas par exemple de Boulanger, qui brade un bon nombre de références. Smartphone, PC portable, ou TV : voici notre sélection pour s’équiper au meilleur prix.

Les meilleures offres Boulanger en avant-première du Black Friday

LG 65UR75 2024

Grâce au Black Friday, s’offrir un grand TV 4K à petit prix est beaucoup plus facile, preuve en est avec cet écran 4K de 65 pouces signé LG qui chute sous les 550 euros.

Les points forts du LG 65UR75 2024

Une dalle 4K de 65 pouces

Compatible HDR, HDR10 et HLG

Optimiseur de Jeu : ALLM

Sans oublier WebOS

Avec un prix barré à 699 euros, le téléviseur LG 65UR75 2024 est disponible en promotion à 549 euros sur le site Boulanger.

MSI MAG 341CQP

Le MSI MAG 341CQP QD-OLED s’adresse aux passionnés de jeux vidéo en proposant une dalle d’excellente facture. Si son prix de départ le rend inaccessible pour beaucoup, aujourd’hui, il devient plus abordable pendant le Black Friday.

Les points positifs du MSI MAG 341CQP

Une dalle QD-Oled incurvée de 34 pouces

Une expérience HDR bluffante

Un taux de rafraîchissement de 175 Hz et d’un temps de réponse rapide de 0,03 ms

Au départ à 1 299 euros à son lancement, le MSI MAG 341CQP QD-OLED est à présent disponible à 699 euros sur le site Boulanger.

Amazon Echo Dot 5

Pour l’heure, l’Echo Dot 5 reste donc la meilleure enceinte connectée d’Amazon et pendant cette avant-première du Black Friday, en avoir deux vous coûtera pas plus de 50 euros.

L’Amazon Echo Dot 5, c’est quoi ?

De meilleures performances audio (mais encore très médiocres)

Une captation vocale efficace

Sa fonction de répéteur Wi-Fi bien pratique

Chez boulanger, vous pouvez acheter deux enceintes Echo Dot 5 pour seulement 49,99 euros, au lieu de 129,99 euros vendu sépéramment.

Steelseries Arctis Nova Pro

L’Arctis Nova Pro Wireless est un casque gaming rempli de fonctionnalités comme sait si bien le proposer SteelSeries. Avec une batterie amovible et une connectivité sans fil double, ce casque haut de gamme procure une expérience ultime.

Les avantages du Steelseries Arctis Nova Pro

Rendu sonore excellent et plein de fonctionnalités

Un confort sur la longue durée

Une autonomie longue durée

De base à 379,99 euros, le casque Steelseries Arctis Nova Pro se trouve actuellement à 269,99 euros chez Boulanger.

Arlo Pro 3 Floodlight

Enregistrement vidéo, vision nocturne, détecteur de mouvement et même résistance aux intempéries et sirène intégrée, il y a de quoi faire douter certains cambrioleurs avec cette caméra Arlo.

Que propose l’Arlo Pro 3 Floodlight ?

L’Arlo Pro 3 Floodlight, une caméra qui nous inonde de lumière

Des images en FHD, une vision nocture

Détecte les mouvements

De base à 299 euros, la caméra Arlo Pro 3 Floodlight se trouve en ce moment remisée à 149 euros sur le site Boulanger.

Samsung TQ65QN95D

Lorsqu’il est question de TV OLED, on pense forcément à LG, mais il faut savoir que son grand rival Samsung a également sa part sur ce marché. On peut penser que ce dernier ne peut dominer LG sur son propre terrain, et pourtant, le géant sud-coréen propose de très bonnes références comme ce modèle TQ65QN95D qui est en forte promotion aujourd’hui.

Les points forts du Samsung TQ65QN95D

Une dalle 4K de 65 pouces avec affichage Qled

Qualité d’image et couleurs

4 entrées HDMI 2.1 avec support 144 Hz

Interface claire et fluide

Au lieu d’un prix barré à 1 990 euros, puis réduite à 1 890 euros, le Samsung TQ65QN95D peut vous revenir à 1 490 euros grâce à une ODR de 400 euros, sur le site Boulanger.

Pack Philips Hue Découverte

Si vous souhaitez débuter une installation domotique avec des lumières connectées, le pack découverte signé Philips Hue contient tout le nécessaire pour illuminer votre intérieur. Et ce kit devient encore plus intéressant après 45 % de réduction.

Les avantages de ce pack Philips Hue

Un kit complet et facile à installer

Deux ampoules Hue E27 + une télécommande + un pont de connexion + prise connectée

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Compatible avec Siri, Alexa, Google Assistant

De base à 199,99 euros, le pack Philips Hue avec 2 ampoules connectées White & Color Ambiance + pont de connexion + télécommande + prise est en ce moment proposé à 109,99 euros chez Boulanger.

MSI Sword 16 : une super configuration pour jouer en Ultra

Avec sa RTX 4070 et son processeur Intel Core i7 14650HX, le laptop gaming MSI Sword 16 accompagnera les joueuses et joueurs exigeants qui ne veulent faire aucun compromis sur la puissance et la réactivité.

MSI Sword 16 HX B14VGKG-606FR // Source : Frandroid

Le MSI Sword 16 plaît pour sa configuration

Une RTX 4070 avec un Intel Core i7 14650HX

Un écran IPS-LCD en FHD+ rafraîchi à 144 Hz

Un SSD NVMe de 512 Go et 32 Go de RAM

Avec un prix élevé à 2 099 euros, le laptop gaming MSI Sword 16 (HX B14VGKG-606FR) bénéficie de 29 % de réduction et s’affiche désormais à 1 499 euros chez Boulanger.

LG S90TY : moins de 600 euros pour une barre de son LG complète

Si vous souhaitez donner une autre dimension à vos soirées bingewatching, alors acheter une barre de son prenant en charge le Dolby Atmos et le DTS:X, des formats qui permettent de profiter d’un son surround bien immersif, reste la meilleure solution. C’est justement ce que propose la barre de son LG S90TY, qui perd 33 % de son prix.

Que propose la barre de son LG S90TY ?

Une barre de son 5.1.3 avec un caisson de basses

Compatible Dolby Atmos, DTS:X, Hi-Res Audio

Plusieurs fonctionnalités intelligentes

Auparavant affichée à 899 euros, la barre de son LG S90TY est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros chez Boulanger.

Pack 2 Arlo Essential Outdoor 2K + 2 panneaux solaires : la surveillance en continu

Avec ce pack en promo chez Boulanger, vous avez deux caméras de surveillance et deux panneaux solaires pour les alimenter en continu disponibles avec une réduction de 33 % pendant ce Black November.

Arlo Essential 2K + 2 panneaux solaires // Source : Frandroid

Que propose ce pack Arlo ?

Les deux caméras filment en 2K et fonctionnent par tout temps

Les panneaux solaires du pack assurent une autonomie illimitée

Montage super simple, sans-fil ni bricolage

Normalement, ce pack de deux caméras avec deux panneaux solaires coûte 299,99 euros. Mais avec le Black Friday qui passe par là, Boulanger vous le propose pour 199,99 euros.

TCL 55C89B : un TV bourré de fonctionnalités

Vous avez bien fait d’attendre les promos de fin d’année et le Black Friday pour changer de téléviseur, ou en acheter un nouveau. Avec cette réduction inattendue, mais néanmoins bienvenue, vous retrouvez le TCL Mini LED 55C89B à 799 euros tout rond, alors qu’il était vendu 1399 euros au moment de sa sortie.

TCL Mini LED 55C89B // Source : Frandroid

Le TCL 55C89B en quelques mots

L’utilisation de Google TV, l’OS le plus simple et sympa à utiliser

Compatible HDR et Dolby Atmos, pour un son et une image au poil

Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz

Initialement vendu 1399 euros, le téléviseur connecté TCL Mini LED 55C89B est abordable, grâce au Black Friday, à 799 euros chez Boulanger.

Écran PC SKILLKORP G24-001 : un écran PC gaming pas cher

Rien de tel qu’un bon écran PC pour profiter de vos jeux dans de bonnes conditions. De belles couleurs, une bonne fluidité, un temps de latence réduit au minimum : les ingrédients d’une partie réussie que propose cet écran Skillkorp de 24″.

Les avantages du Écran PC Skillkorp G24

Une fréquence de 165 Hz pour une super fluidité

Un temps de réponse de 1 ms pour optimiser la réactivité

Compatibilité HDR et AMD FreeSync, pour le plaisir

Quand il n’est pas en promotion, le Skillkorp G24 coûte 109,99 euros. Mais avec le Black Friday chez Boulanger, vous pouvez le commander pour seulement 99,99 euros.

Asus Plus CX3402 : le chromebook efficace pour les les professionnels et les étudiants

L’Asus Chromebook Plus CX3402 est un PC portable fluide parfait pour les professionnels et les étudiants qui ont avant tout besoin d’une machine efficace, mais surtout abordable.

L’Asus Plus CX3402 en quelques mots

Une dalle IPS-LCD Full HD de 14 pouces

Une puce i3 de 12e gen + 8 Go de RAM

ChromeOS, toujours aussi pratique

Avec un prix barré à 399 euros, l’Asus Chromebook Plus CX3402 est dorénavant disponible à 299 euros sur le site Boulanger.

Xiaomi 13T Pro : un milieu de gamme qui flirt avec le haut de gamme

Le Xiaomi 13T Pro se place entre le milieu de gamme et le premium. C’est une belle proposition si l’on veut un appareil puissant sans trop se ruiner. Un smartphone qui coche les bonnes cases sans trop se démarquer, mais on n’en demande pas plus quand il s’affiche avec 300 euros de réduction avant le Black Friday.

Ce qu’il faut retenir le Xiaomi 13T Pro

Des performances à la hauteur de tous les usages du quotidien

Une très appréciable charge rapide de 120 W

Des capacités photo dans la moyenne, mais qui profitent d’une grande polyvalence

Initialement à 999 euros, le Xiaomi 13T Pro (16 Go+1 To) est disponible en promotion à 699 euros chez Boulanger.

Pack Motorola G24 Power

Pour les personnes cherchant un smartphone équilibré ou capable du minimum syndical, Boulanger propose le pack parfait : moins de 170 euros pour un smartphone avec des écouteurs sans fil et une coque transparente.

Le Motorola G24 Power en quelques mots

Une énorme batterie de 6 000 mAh

Interface épurée sous Android 14

Un capteur principal de 50 Mpx qui fait le job

Au lieu de 199 euros, le pack avec le Motorola G24 Power et des écouteurs Moto Buds est aujourd’hui disponible en promotion à 169 euros sur Boulanger.

Hisense 65U8NQ : un rapport qualité-prix alléchant

Touche-à-tout du monde de l’électroménager, Hisense ne pouvait pas ne pas s’attaquer au marché des TV 4K. La série U8NQ représente le haut de gamme du fabricant. Avec son rétroéclairage Mini-LED assorti d’un panneau QLED, ce TV atteint un très haut pic de luminosité et une qualité d’affichage tout à fait satisfaisante. À moins de 1 000 euros, c’est une affaire.

Les 3 bonnes raisons d’acheter le Hisense 65U8NQ

Un beau contraste et une très forte luminosité

Du gaming jusqu’en 4K 144 Hz

Une interface Vidaa assez proche de Google TV

Le Hisense 65U8NQ est habituellement vendu à 1 299 euros, mais grâce à cette offre chez Boulanger, il s’affiche à 999 euros.

HP 15-fc0105nf : une belle config pour le prix

Pour s’équiper à prix réduit aujourd’hui, le PC portable HP 15-fc0105nf est le bon deal à saisir. Il propose une fiche technique musclée, le tout pour moins de 480 euros.

Quels sont les points intéressants du HP 15-fc0105nf ?

Processeur : AMD Ryzen 5 7520U

Stockage : SSD 512 Go

Super rapport qualité/prix

Habituellement à 649 euros, le HP 15-fc0105nf est aujourd’hui disponible en promotion à 479 euros sur Boulanger.

JBL Charge 4 : une valeur sûre pour animer vos soirées

Même si la JBL Charge 4 n’est pas la dernière référence de la marque, cette enceinte Bluetooth reste encore aujourd’hui un bon produit pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade partout avec eux. Elle a de nombreux atouts, comme son prix qui baisse fortement.

La JBL Charge 4, c’est quoi ?

Une enceinte nomade, robuste et étanche

Une bonne puissance sonore

Une bonne autonomie et le Bluetooth multipoint

Disponible à 169 euros, l’enceinte Bluetooth JBL Charge 4 se négocie aujourd’hui à 99 euros chez Boulanger.

Sony Theatre Bar 8 2024 : une expérience audio plus immersive

Si vous souhaitez que vos soirées TV soient plus immersives, acheter une barre de son reste la meilleure des options. La Sony Bravia Theatre Bar 8 peut-être un bon choix : non seulement pour ses compatibilités Dolby Atmos et DTS:X et ses nombreuses fonctionnalités.

Que propose le Sony Theatre Bar 8 2024 ?

Une barre de son compatible Dolby Atmos, DTS:X, Hi-Res Audio

11 haut-parleurs intégrés

La technologie 360 Spatial Sound Mapping

Lancée à 990 euros, la barre de son Sony Theatre Bar 8 2024 est disponible en promotion à 690 euros chez Boulanger.

Dyson AM09 : rafraîchir ou réchauffer

Dyson est réputé pour ses aspirateurs, mais il compte aussi des appareils qui jouent à la fois le rôle d’un ventilateur, mais aussi un chauffage. C’est le cas du modèle AM09 qui se montre très pratique dans cette période hivernale.

Les points positifs du Dyson AM09

Un design compact

Angle de diffusion à 70 degrés

Plusieurs programmes automatiques

De base à 429 euros, le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est actuellement est remisé à 299 euros chez Boulanger.

Pack Xiaomi Redmi 12 5G : l’essentiel pour pas cher

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un téléphone fonctionnel qui sait être suffisant pour de nombreux usages. Il reste encore aujourd’hui un bon choix, surtout au vu de son prix actuel grâce à cette offre accompagnée d’écouteurs sans fil.

Les atouts de ce pack Xiaomi Redmi 12 5G

Un bel écran IPS LCD Full HD+ à 90 Hz

Un SoC efficace pour les tâches du quotidien

Une batterie de 5 000 mAh

Habituellement à 249,99 euros, le pack Xiaomi Redmi 12 5G avec écouteurs Buds 4 Lite + coque + verre trempé, on le retrouve aujourd’hui à 159,99 euros sur le site Boulanger.

Pack Galaxy A35 + Galaxy Fit 3 : un smartphone milieu de gamme accompagné d’un bracelet pour suivre sa forme

Vous pouvez en ce moment mettre la main sur le Samsung Galaxy A35, doté d’une fiche technique assez pointue, et sur le récent bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3, très pratique pour les sportifs, en déboursant moins de 350 euros.

En quoi ce pack Samsung est-il intéressant ?

Un smartphone fluide et puissant

Un bracelet connecté avec une foule de fonctionnalités

Un petit prix

Au lieu de 399,99 euros, le pack avec un Samsung Galaxy A35 et un Samsung Galaxy Fit 3 est aujourd’hui proposé à 339 euros chez Boulanger.

Ninebot E2 Plus E : idéale pour de petits trajets

Si l’envie d’acheter une trottinette électrique, vous trottait dans la tête, eh bien, c’est l’occasion : le Black Friday débute déjà et Boulanger fait une belle offre sur la Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II qui se trouve encore plus abordable avec cette réduction de 50 euros.

La Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II en résumé

Un design réussi pour une entrée de gamme

Une conduite agréable pour les petits trajets quotidiens

Avec clignotants intégrés

De bonnes suspensions et des pneus alvéolés

Au lieu de 299 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E II se vend moins cher chez Boulanger au prix de 249 euros.

HP Victus 15-fa1088nf : les joueurs exigeants avec un petit budget vont être ravis

Pas besoin de payer le prix fort pour un laptop gaming puissant, et ce, même s’il est doté d’une configuration pointue. Par exemple, ce modèle HP Victus 15 avec une RTX 4060 est proposé x pour s’équiper : en ce pré-Black Friday, il est en effet proposé à moins de 800 euros.

Les points forts du HP Victus 15-fa1088nf

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 299 euros, le HP Victus 15-fa1088nf est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros chez Boulanger.

Lenovo LOQ Tower 17IRR9 : un PC fixe avec une bonne expérience de jeu à la clé

Pour les gamers et les gameuses qui préfèrent les PC fixes aux solutions portables, voici le Lenovo LOQ Tower 17IRR9. Une tour qui propose une configuration solide sous Intel couplée à une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX, le tout pour moins de 900 euros.

Les points forts du Lenovo LOQ Tower 17IRR9

Un boîtier compact au look soigné

Une carte graphique RTX 4060 avec un Intel Core i5-14400F

Accompagnée de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD NVMe

Achetez le PC Fixe Lenovo LOQ Tower 17IRR9 vous coûtera 899 euros chez Boulanger, au lieu de 1 299 euros habituellement.

Sony XR-55A80L : un TV idéal pour le gaming et les soirées ciné

Le XR XR55A80L est un téléviseur Oled de chez Sony, qui devient enfin plus accessible grâce aux offres avant-premières du Black Friday : il passe de 2 499 euros à 1 490 euros.

Le Sony XR-55A80L, c’est quoi ?

Une dalle Oled evo de 55 pouces

Compatible 4K, HLG, HDR10 et Dolby Vision, Atmos et DTS

Des entrées HDMI 2.1

Et Google TV de la partie

Lancé à 2 499 euros, puis réduit à 1 999 euros, le TV Sony XR-55A80L est en ce moment remisé à 1 490 euros sur le site Boulanger.

La version 65 pouces est également en promotion et passe de 2 999 euros à 1 990 euros chez Boulanger

Philips NeoPix 200 : un minividéoprojecteur efficace pour son prix

Le Philips NeoPix 200 est le vidéoprojecteur parfait pour créer une ambiance cinéma à la maison, qui voit son prix chuter de 100 euros grâce à cette offre Boulanger.

Les atouts du NeoPix 200

Une qualité d’image Full HD (1920 × 1080 pixels)

Une bonne luminosité de 200 Lumens

Le support Bluetooth et 2 HDMI

Au lieu de 249 euros, le Philips NeoPix 200 est aujourd’hui disponible en promotion à 147,99 euros chez Boulanger.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 : des écouteurs quasi sans-faute

confort, excellentes performances acoustiques, personnalisation du son bien agréable… Voilà tous les bons arguments qu’avancent les Sennheiser Momentum True Wireless 4. Bonne nouvelle : les voilà 70 euros moins chers.

En quoi les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont-ils intéressants ?

Des écouteurs sans fil très confortables

Une excellente réduction de bruit active

La personnalisation du son

Disponibles à 299,99 euros, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont en ce moment remisés à 229,99 euros chez Boulanger.

