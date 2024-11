Le récent Huawei MateBook 14 sous Intel Core Ultra 5 a droit à 150 € de réduction lors du pré-Black Friday

Avec ses airs de MacBook, son processeur rĂ©cent et puissant et sa lĂ©gèretĂ©, le Huawei MateBook 14 est un laptop qui cumule les atouts. La bonne nouvelle, c’est qu’il est mĂŞme moins cher que d’habitude Ă l’approche du Black Friday : la marque le propose Ă 949,99 euros au lieu de 1 099,99 euros.

Huawei a rĂ©cemment levĂ© le voile sur de nouveaux laptops, Ă l’image de celui qui a intĂ©grĂ© sa gamme MateBook, le MateBook 14. Pour ce dernier, la marque n’a certainement pas nĂ©gligĂ© la fiche technique : Intel Core Ultra de dernière gĂ©nĂ©ration, châssis lĂ©ger et fin idĂ©al pour les travailleurs nomades, Ă©cran OLED… Bref, cet ultrabook a de solides arguments. Juste avant le Black Friday, on peut d’ailleurs le trouver Ă moins de 950 euros.

Les points forts du Huawei MateBook 14

Un laptop léger et fin

Une dalle tactile OLED 2,8 K

Un Intel Core Ultra 5

Initialement affichĂ© Ă 1 099,99 euros, puis rĂ©duit Ă 999,99 euros, le Huawei MateBook 14 peut aujourd’hui vous revenir Ă 949,99 euros sur le site de la marque grâce au code promo A5BLACKDAYS.

Le prix réduit du Huawei MateBook 14 après application du code promo sur le site de Huawei.

Un ultrabook que l’on transporte facilement

Le Huawei MateBook 14 a comme premier atout son statut d’ultrabook ; avec son poids plume de 1,31 kg et son Ă©paisseur de 14,5 mm, il fait rĂ©solument partie de cette catĂ©gorie de PC portables lĂ©gers et fins que l’on transporte facilement avec soi et qui se font très vite oublier dans le sac.

CĂ´tĂ© design, ce MateBook 14 marque aussi des points avec son châssis mĂ©tallique gris très sobre qui nous rappelle celui du MacBook d’Apple, avec son clavier noir bien intĂ©grĂ© et ses angles lĂ©gèrement arrondis. Par ailleurs, notez que malgrĂ© sa finesse, le MateBook 14 embarque une connectique plutĂ´t fournie composĂ©e un port USB-C, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI et une prise jack 3,5 mm. Des modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 complètent le tout.

Au niveau de son Ă©cran, on a droit Ă une dalle tactile OLED 2,8 K (2 880 x 1 920 pixels) de 14,2 pouces, qui promet donc des noirs profonds, des contrastes infinis et un chouette niveau de dĂ©tails. Son rapport taille-Ă©cran de 91 % permet aussi d’afficher bien plus de fenĂŞtres sans ĂŞtre parasitĂ© par des bordures trop Ă©paisses, et sa couverture de 100 % de l’espace DCI-P3 permet de profiter d’une palette de couleurs très Ă©tendue. Cerise sur le gâteau, le taux de rafraĂ®chissement peut atteindre 120 Hz, de quoi offrir une fluiditĂ© exemplaire.

Une belle puissance sous le capot

Le MateBook 14 de Huawei s’appuie sur la dernière gĂ©nĂ©ration de processeurs Intel avec une nouvelle architecture hybride Meteor Lake qui confère davantage de puissance, notamment sur la partie graphique. Ce modèle renferme plus prĂ©cisĂ©ment une puce Intel Core Ultra 5 125H (boost jusqu’à 4,5 GHz), dont les 14 cĹ“urs lui permettent d’effectuer plus de tâches simultanĂ©ment. Les 16 Go de mĂ©moire de vive qui l’accompagnent autorisent de leur cĂ´tĂ© une gestion plus efficace du multitâche et offrent une meilleure rapiditĂ© Ă la machine. En somme, avec ce MateBook 14, il est tout Ă fait possible de naviguer sur le web, de faire du montage photo et vidĂ©o ou encore de regarder des sĂ©ries dans les meilleures conditions. Quelques jeux peuvent mĂŞme ĂŞtre lancĂ©s avec de bons graphismes grâce au GPU intĂ©grĂ©.

Enfin, le MateBook 14 renferme un SSD NVMe de 512 Go, soit une capacitĂ© de stockage plus que confortable, qui permet surtout d’accĂ©lĂ©rer les lancements de la machine et de rĂ©duire les temps de chargement. Pour ce qui est de l’endurance, la marque promet une autonomie de 19 heures (lecture vidĂ©o locale en 1080p), mais bien sĂ»r, tout dĂ©pendra de la nature de vos usages. Notez aussi qu’un mode d’Ă©conomie d’Ă©nergie est prĂ©sent et offre 90 minutes d’utilisation supplĂ©mentaires.

