Moins de 650 € pour l’iPhone 15 : c’est l’offre du Single Day à ne pas louper si vous voulez un bon smartphone Apple sans payer le prix fort

L’iPhone 15 n’est certes pas le modèle le plus récent d’Apple, mais plus d’un an après sa sortie, il reste un très bon smartphone que l’on conseille sans difficulté. C’est encore plus le cas quand son prix passe à 630 euros à l’occasion du Single Day d’AliExpress, alors qu’il a été lancé à 969 euros.

Si tous les regards sont tournés vers la future gamme d’iPhone 17 d’Apple, prévue pour 2025, cela ne veut pas dire qu’on doit automatiquement se désintéresser des modèles précédents. L’iPhone 15 reste par exemple un très bon smartphone, qui conviendra à celles et ceux qui souhaitent opter pour un modèle premium efficace de la marque à la Pomme, mais qui n’ont pas le budget pour un iPhone 16. D’ailleurs, grâce au Single Day d’AliExpress, cet iPhone 15 ne coûte pas plus de 650 euros.

Les points forts de l’iPhone 15

Une dalle lumineuse de 6,1 pouces

Un capteur photo principal efficace

Un port USB-C, bien plus pratique

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 est aujourd’hui disponible en promotion à 630 euros sur Aliexpress ; un prix que vous obtiendrez grâce au code promo 11FR080. Notez qu’il s’agit ici d’une version chinoise qui ne prend pas en charge l’eSIM, seulement la double SIM et la Nano SIM.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 15. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design toujours aussi soigné

L’iPhone 15 a été celui du renouvellement, physiquement parlant. Ce modèle a corrigé les petits défauts de l’iPhone 14 : disparition de l’encoche au profit de la Dynamic Island et ses interactions bien pratiques (attention, elle est située sur l’objectif photo avant, lequel est donc exposé aux traces de doigt), légers chanfreins arrondis sur les tranches en aluminium qui offrent une sensation plus agréable… Bref, cet iPhone 15 dispose globalement d’un design vraiment chouette. La prise en main de ce smartphone compact est en plus toujours aussi bonne.

Oui, cet iPhone est bel et bien compact, puisque son écran ne mesure « que » 6,1 pouces. Ce dernier embarque également une dalle OLED ultra-lumineuse qui peut atteindre des pics jusqu’à 2 000 nits en plein soleil ; peu de références font mieux sur le marché. N’oublions toutefois pas l’un des gros défauts de cet iPhone 15 : son taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. Seuls les modèles Pro de la gamme ont droit au ProMotion 120 Hz. Mais selon certaines rumeurs, Apple envisagerait d’intégrer sa technologie LTPO à l’iPhone 17… Affaire à suivre.

Un smartphone véloce

L’iPhone 15 renferme une puce A16 Bionic, capable de faire tourner toutes les tâches sans ralentissement. Ce processeur fait aussi des merveilles en jeu : par exemple, le très gourmand Genshin Impact tourne comme un charme à 60 FPS avec tous les paramètres poussés au maximum. En revanche, l’iPhone 15 a tendance à chauffer très vite, ce qui entraîne une baisse de FPS. Côté photo, le smartphone est équipé d’un capteur de 48 Mpx pour le grand-angle et d’un capteur de 12 Mpx pour l’ultra grand-angle. Le premier permet notamment, comme sur les smartphones sous Android, de faire du pixel binning. Ce capteur principal est vraiment efficace, et garantit des clichés au rendu naturel. L’ultra grand-angle est de son côté largement perfectible ; de nuit, le bruit numérique est assez désagréable.

Enfin, côté autonomie, comptez une bonne grosse journée et demie d’utilisation, avec une utilisation assez légère. Pour la recharge, l’iPhone 15 embarque un port USB-C, mais celui-ci reste limité à 20 W. Pour une recharge vraiment rapide, on repassera, donc. Notez aussi que la charge sans fil via MagSafe passe au Qi 2.0, pour une plus grande compatibilité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 15.

