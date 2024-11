Avec 100 € de moins, le Xiaomi Redmi Note 13 5G devient un excellent deal de la Black Week

Écran de bonne facture, bonnes performances, autonomie généreuse… Le Xiaomi Redmi Note 13 5G cumule les atouts, à tel point qu’on pourrait presque le prendre pour un smartphone haut de gamme. Pourtant, il est affiché en ce moment à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros chez Boulanger pendant la Black Week.

C’est en début d’année que Xiaomi a annoncé l’arrivée de cinq nouvelles références dans sa gamme de smartphones abordables Redmi. L’une des plus recommandables ? Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, qui propose, pour un prix assez bas, des caractéristiques que l’on a davantage l’habitude de voir sur des modèles premium bien plus onéreux. Et pendant la Black Week, il est même encore moins cher que d’ordinaire grâce à une réduction de 100 euros.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 5G

Une dalle Amoled FHD+ de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Dimensity 6080 compatible 5G

Une bonne autonomie

Auparavant proposé à 299,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 199,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 13 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bel écran bien fluide

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est certes un smartphone d’entrée de gamme, il a tout de même eu droit à un design particulièrement soigné, avec des bords plats et des angles arrondis qui nous font évidemment penser aux iPhone actuels. La surface arrière est lisse, mais un peu glissante, et le module photo est intégré dans un petit bloc, contrairement à la version 4G dont les trois capteurs et le flash sont intégrés discrètement dans la coque, ce qui est tout de même un peu plus élégant. L’ensemble bénéficie en tout cas d’une conception de qualité, et même d’une certification IP54 : il est donc résistant aux poussières et aux projections d’eau.

Le smartphone marque avant tout des points avec son écran. Ce dernier embarque une dalle AMOLED Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) de 6,67 pouces, laquelle bénéficie en plus d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Un bonus non négligeable, et plutôt rare dans cette gamme de prix, et qui promet surtout une fluidité exemplaire. Les espaces colorimétriques sont de plus très bien traités et la luminosité peut atteindre les 1200 cd/m².

De bonnes performances pour les usages quotidiens

Dans les entrailles du Xiaomi Redmi Note 13 5G, on trouve non pas un processeur Snapdragon 685 comme sur la version 4G, mais un Dimensity 6080 de MediaTek, compatible 5G, ici associé à 8 Go de RAM et à 256 Go de stockage. Cette puce devrait assurer une navigation suffisamment fluide, malgré quelques ralentissements. N’espérez pas non plus pouvoir faire tourner des jeux en 3D dans les meilleures conditions, le Redmi Note 13 5G n’ayant pas vocation à être un smartphone gaming très véloce. Mais n’oubliez pas que le Redmi Note 13 a eu droit au petit coup de boost offert par HyperOS 1.5, une mise à jour qui promet une fluidité accrue du système et une ouverture d’applications bien plus rapide. C’est plutôt rassurant.

Côté photo, Xiaomi a opté pour un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Le capteur principal capture des clichés assez beaux, avec un bon contraste et une luminosité plutôt bien gérée, mais il faut composer avec un gros manque de détails et de précision. Pour les réseaux sociaux, cela suffira amplement. Le mode 108 Mpx permet au moins de gagner un peu en détail. Enfin, côté autonomie, le smartphone renferme une batterie de 5 000 mAh, qui lui permet d’être utilisé toute une journée, même en étant très sollicité. Le chargeur rapide de 33 W permet de récupérer 30 % de batterie en 15 minutes. Un très bon point.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 13 4G.

